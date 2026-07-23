キャッシュレスの浸透により、デバイス(スマートフォンやウェアラブル端末、スマートリング)での決済もすっかり身近になりました。その中でも、かざすだけでスムーズに支払いができる「Visaのタッチ決済」は、スピードや手軽さから注目を集めています。通勤や買い物、ちょっとした外出時など、さまざまなシーンで活躍してくれるのも魅力のひとつ。具体的にどんな場所で使えるのか、身近な利用シーンをわかりやすいイラストとともにチェックしてみましょう。

スマホ・ウェアラブルでの「タッチ決済」ってなあに?

タッチ決済とは、非接触対応のカードやスマートフォン等をレジにあるリーダーにタッチするだけでお支払いが完了する、スピーディーな支払い方法のこと。お手持ちのデバイスで使用できます!

決済方法は、Visaのタッチ決済対応マークのあるお店や公共交通機関でかざすだけ。タッチしたらお支払いは完了。サインや暗証番号は不要です(一定金額を超えるお支払いは、カードを挿し、暗証番号を入力するか、サインが必要となります)。

決済にあたってアプリのダウンロードは不要です! ただし、デバイスにクレジットカード・デビットカードの設定が必要になります。

詳しくはこちら

移動もVisaでタッチ!

多くの公共交通事業者が導入済

タッチ決済は、日々の移動シーンでも便利さを発揮します。電車やバスなど、タッチ決済乗車に対応する交通事業者は年々増加しており、改札や乗車時もかざすだけでスムーズに通過可能です。財布を取り出す手間がなく、残高不足によるチャージの心配もなく、スマホやウェアラブル端末ひとつで完結する手軽さも魅力。毎日の移動時間をより快適にしたい方におすすめです。

利用可能な交通機関について詳しく見る

買い物もVisaでタッチ!

レジでもたつかずスピーディーに支払いができるのもタッチ決済の魅力。ちょっとした買い物でも取り出すのはスマホやウェアラブル端末だけで済み、まとめ買いの際もスムーズにお会計が完了します。荷物が多くて手がふさがっているときでも、さっとかざすだけで支払いが可能。財布を探す必要がなくスマートに決済できるので、日常の買い物がより快適になります。

レジでもたつかず、スピーディー。ちょっとした買い物も、取り出すのはスマホだけ。

まとめ買いでもスムーズにお会計。財布を探さず、そのままかざして完了。

両手がふさがっていても安心。買い物中でもスムーズにお支払いできます。

詳しくはこちら

もちろんスマホだけでなく、カードでもタッチ決済が可能。シーンに合わせて、どちらでも手軽に使えます。

お出かけ先でもVisaでタッチ!

日常の買い物はもちろん、Visaのスマホ・ウェアラブル端末でのタッチ決済はお出かけ先でも幅広く活躍します。全国のテーマパークや旅行先、レストランやカフェなど、さまざまなシーンでかざすだけでスムーズに支払いが完了。現金やカードを取り出す手間がないから、外出時間がより快適になります。

詳しくはこちら

[PR]提供：ビザ・ワールドワイド