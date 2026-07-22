東証スタンダード市場に上場するAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（証券コード：254A）は、うなぎ専門店「鰻の成瀬」の新業態「二代目ひつまぶしの成瀬」の開業を記念し、「特別株主優待」を実施することを発表した。

新業態開業を記念した「特別株主優待」を7月限定で実施

同社は株主還元の一環として、「鰻の成瀬」で利用できる株主優待制度を導入する。今回の特別株主優待は、「鰻の成瀬」の新業態ブランドである「二代目ひつまぶしの成瀬」の展開開始を記念して実施されるもの。

「二代目ひつまぶしの成瀬」は、名古屋の老舗うなぎ店「三代目うな東」が監修する新ブランドで、2026年7月から展開を開始している。

特別株主優待は、2026年7月末日時点で1単元（100株）以上を保有する株主が対象。対象者には合計1万円相当となる、「鰻の成瀬」の「うな重＜竹＞」（2,500円）引換券4枚が贈呈される。

発送は2026年9月上旬頃を予定している。

全国店舗での利用から冷凍うなぎの配送まで選択可能

引換券は全国の「鰻の成瀬」直営店およびフランチャイズ加盟店で利用可能。新業態の「二代目ひつまぶしの成瀬」では、引換券1枚につき「上うな丼」1食分として利用できる。有効期限は2027年6月30日まで。

店舗への来店が困難な株主向けには、優待券4枚を返送することで「冷凍うなぎパック（4食分）」を自宅へ配送するサービスも用意する。全国に店舗がない地域の株主でも優待を受けられる仕組みとなっており、申込期限は2027年6月30日消印有効としている。

※配送商品の内容、申込方法、申込期限その他の詳細については、対象株主に別途案内予定

中長期的な株式保有を促進する通常株主優待も導入

今回の特別株主優待は一度限りの実施となるが、同社は中長期保有株主向けの「通常株主優待制度」も導入する。

2027年3月末以降は、毎年3月末と9月末を基準日として、100株以上を1年以上継続保有している株主を対象に、「うな重＜竹＞」引換券2枚を年2回贈呈する。発送時期は6月中旬と11月中旬頃を予定している。

同社は、株主優待を通じて株主への感謝を示すとともに、自社事業への理解を深めてもらうことを目指しており、今後も新たな株主優待施策に取り組む方針だ。

AIフュージョンキャピタルグループは、新業態「二代目ひつまぶしの成瀬」の開業を機に、飲食業とのシナジーを活かした株主優待を打ち出した。100株保有で1万円相当のうな重を受け取れるインパクトのある内容に加え、冷凍配送にも対応することで全国の株主が利用しやすい制度となっている。特別優待終了後は通常優待制度へ移行し、継続保有株主への還元を強化していく構えだ。

株主優待を通じて新業態の魅力を体験できる今回の施策は、株主還元とブランド認知拡大を同時に狙う取り組みとして注目されそうだ。

【お問い合わせ先】

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 管理本部 電話番号：03-6261-9511（受付時間：平日 9:00～17:00）

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