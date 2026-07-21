ユニットコムが独自に展開するゲーミングブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、Intel Core Ultra 7（シリーズ2）を搭載するゲーミングPCが好評販売中だ。7月24日まで開催中の「夏の超お得アップグレード還元祭」対象製品にも含まれている。
Intel Core Ultra（シリーズ2）の中でも、高い性能を備えたIntel Core Ultra 7搭載モデルが好評販売中。構成例ではIntel Core Ultra 7 265Fが採用されており、高性能コア8個と高効率コア12個を組み合わせた20コア20スレッドを利用できる。Intel Z890マザーボードを組み合わせた高い拡張性も特徴で、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。
LEVEL-R789-265F-TKX
【夏の超お得アップグレード還元祭 対象】7月24日(金)10:59まで
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：404,800円
LEVEL-R789-265F-UKX
【夏の超お得アップグレード還元祭 対象】7月24日(金)(金)10:59まで
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：479,800円
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F
[PR]提供：ユニットコム