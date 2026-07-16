永尾柚乃ちゃんが花王研究員にインタビュー!　シャンプーの基本と「サクセス薬用シャンプー」の秘密って?

「みんなの髪を見守る“サクセスヘアマネージャー”」として「サクセス」のCMに出演中の永尾柚乃ちゃん(以下、柚乃ちゃん)。頭皮や髪の毛、シャンプーについてもっと詳しく知るため、今回は花王の研究施設を訪れました!

医薬部外品毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、フケ・かゆみを防ぐ

販売名：サクセス薬用シャンプーu

案内してくれるのは、「サクセス薬用シャンプー」の開発にも携わる研究員の幸 克行さん。普段何気なく使っているシャンプーですが、「なぜ必要なの?」「自分に合うシャンプーってどう選べばいいの?」など、あらためて考えてみると、大人でも意外と知らないことばかり。

ヘアマネージャーの柚乃ちゃんが、私たちの日常に欠かせないシャンプーの基本や、ロングセラー商品「サクセス薬用シャンプー」の秘密について、鋭く(?)そして可愛らしく迫ります!

プロフィール

永尾 柚乃(ながお ゆの)

2016年10月15日生まれ。2018年放送のドラマ『コールドケース2 〜真実の扉〜』(WOWOW)で俳優デビュー。2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』(日本テレビ系)では主人公・近藤麻美の幼少役を演じ話題に。2026年は3月20日より全国公開のアカデミー賞 長編アニメ映画賞ノミネート作品、映画『アメリと雨の物語』で主人公アメリ役の日本版声優を務める。俳優業だけでなくタレント、監督業など多方面で活動中。 幸 克行(ゆき かつゆき)

2006年 花王入社。スキンケアの基盤研究開発部門などを経て、2016年からインバスヘアケア研究開発を担当。髪や頭皮に関する製品開発と研究を続けている。

教えて! 頭皮や髪の毛を健やかに保つシャンプーのこと

「今日はシャンプーや頭皮や髪の毛のことについて、いろいろ教えてください。よろしくお願いします!」

元気いっぱいに挨拶した柚乃ちゃんが最初に気になったのは、“研究員のお仕事”でした。

今日はサクセスヘアマネージャーとして、頭皮や髪の毛のこと、たくさんお話を聞ければと思います。よろしくお願いします! 幸さんは、普段どんなお仕事をされているんですか?

私は「サクセス 薬用育毛トニック」や「サクセス薬用シャンプー」など生活者が日々使用するヘアケア製品を作る仕事をしています。加えて、世界には色々な文化や生活スタイルの方がいらっしゃって、髪の色や形も様々です。その人たちがどのような頭皮や毛髪のケアをしていて、どのようなヘアケア製品を求めているのかを調べるのも仕事です。

世界中の頭皮や髪の毛を調べてるんですか? すごい! あの、実はヘアマネージャーになる前からずっと思っていたんですけど、そもそもシャンプーってなんで必要なんですか?

いい質問ですね! 例えば、何気なく「頭がちょっとにおうな」とか、「かゆいな」と感じることってありませんか?

……ありません

柚乃ちゃんはそうですよね(笑)。でも、大人はあるんです。実はシャンプーには汚れを落とすことで、「頭皮」を清潔に保つという大事な役割があるんです。

そういえば、CMの撮影の時に聞いたかも!

頭皮には、顔の2倍以上の皮脂腺があると言われています。そこから出る皮脂や汗、フケが混ざり合うと、ベタつきやにおい、かゆみの原因になります。それをしっかり洗い流すために、シャンプーが必要なんです!

私はお風呂が大好きで、朝も夜も、たまにお昼も入っちゃうタイプなんですけど、シャンプーして汗が流れると「さっぱりしたー!」ってなって気持ちいいですよね。

僕もあの気持ちよさ、大好きです! ただ、頭皮はさっぱりするけど、シャンプーしているときに髪が絡まったりすると嫌じゃないですか。大人は色々なヘアケア行動により髪がダメージを受けます。そんな方には髪のダメージを補修する機能も持つ製品をお勧めします。

また、頭皮のフケ・かゆみが気になる生活者には、フケ・かゆみを抑える成分が入っている製品をお勧めします。ここにある「サクセス薬用シャンプー」にも、ピロクトンオラミンという有効成分が配合されており、フケやかゆみを抑えてくれるんですよ。

そういえば、人によって“シャンプーの合う・合わない”ってあるんですか?

使う人の好みもあるんですが、実は男性と女性で違いがあります! 柚乃ちゃんは男女で何が違うと思いますか?

うーん、やっぱり髪の長さとか?

それもそうですね。でも、もっと大きな違いがあるんです。実は男性の頭皮は、女性に比べて皮脂の量がとても多いんです。特に夏場などは、男性は女性の約1.4倍※１皮脂が多いというデータもあるんです。 ※１ 2004年7月花王調べ12‐69歳 男性N＝172 女性N＝173 個人差があります。

1.4倍も違うんだ! 男性と女性でそんな違いがあるんですね！初めて知りました!

その他に男性は汗をかきやすいことや、頭皮が乾燥しやすいという特徴を持っています。だから、皮脂をしっかり落としたい男性には、男性向けに開発されたシャンプーを使うのがおすすめなんです。

なるほど! 大人になるとシャンプーの選び方が変わってくるんですね。

毛穴の皮脂汚れに着目!

男性の頭皮研究を続けてきたサクセス39年の歴史

「サクセス 薬用シャンプー」にはいろいろな特長があるって聞いたんですけど、具体的にはどんなところがすごいんですか?

一番の特長は、なんといっても洗浄力の高さです。男性特有のベタつく皮脂汚れをしっかり落とすために、花王が開発した独自の洗浄技術がつまっています。当社の他の製品と比べて、アブラ崩壊※２洗浄成分※３量が約3.6倍※４なんです! ※2 固体脂を含む皮脂を分散させること

※3 グリセリルエチルヘキシルエーテル

※4 当社製品比較(サクセス24モイストフィールシャンプー）

3.6倍!?

うん。あと、このボトルの形を見てみて。

……あっ、上のほうが不思議な形をしてる!

これは「ダイレクトタッチ式ノズル」といって、頭皮に直接シャンプー液をつけるための形です。これなら、シャンプー液が頭皮に直接届くから、汚れが気になるところをしっかり狙えるんです。

直接つけられるのはいいですね! CM撮影の時、頭のてっぺんだけじゃなくて、3か所くらいに「チョン、チョン、チョン」ってつけるのがコツだって教わりました!

洗い残しの無いよう、まんべんなくシャンプー液をゆきとどかせるためにおすすめしています。

「サクセス 薬用育毛トニック」が1987年に誕生してから約40年、サクセスブランドはずっと男性特有の頭皮環境や、生活行動に着目し「使う人の使いやすさ」と「男性の髪と頭皮の健康」を考えて進化してきました。

サクセス 39年の歩み 1987年 ブランド誕生。「サクセス 薬用育毛トニック」発売。 1987年 「サクセス スカルプケアシャンプー(現サクセス薬用シャンプー）」発売。 1998年 頭皮に直接シャンプー液を届ける「ダイレクトタッチ式ノズル」を採用。 2022年 「皮脂吸着テクノロジー」を採用。洗髪後の頭皮や髪に広がるアブラまで吸収してべたつきブロック。

40年も! 私が生まれるずっと前からあるんですね。昔と今で変わったことってあるんですか?

昔は洗浄力を重視した商品が多い傾向にあり、髪がキシキシしてしまうこともありました。しかし今は汚れをしっかり落としながら、髪や頭皮をケアする成分が入っていたり、生活者のニーズや生活行動に合わせて形状を見直したりと、シャンプーもどんどん進化しているんです!

未来のサクセスはどうなってるんだろう……。10年後、20年後にはもっとすごい形になってるかもしれないですね!

そうなれるよう、これからもがんばります!

今日はありがとうございました。シャンプーが必要な理由や、サクセスの秘密、とても勉強になりました! これからも応援しています!

毛穴アブラまで一発洗浄! サクセスで爽やかな夏時間を過ごそう

これからの季節、暑くなってくると気になる汗や頭皮のベタつき。

特に男性は皮脂量が多く、夕方には髪がペタッとしてしまう……なんて経験がある人も多いはず。そんな男性特有の頭皮悩みに着目したのが「サクセス薬用シャンプー」です。

頭皮に直接塗布できる“直(ジカ)シャン”仕様。ミクロ分解バブルが毛穴の皮脂汚れに働きかけ、毛穴アブラまで一発洗浄。すっきり爽快感を届けてくれます。花王独自技術、皮脂吸着テクノロジーにより、夕方になっても髪がベタつかず、さらさらの清潔感が続くのも特長です。

男のヘアケアにはサクセス! 今年の夏は、頭皮からすっきり爽やかな毎日を始めてみませんか?