「最近疲れやすいし、肩こりも激しいけど、健康診断でA判定だったから自分はきっと大丈夫」――そう言い聞かせていませんか? 実は、健康診断だけでは分からない変化が、体のなかで進んでいる可能性があります。

今回は、日本人の生活習慣や運動不足の影響に詳しい新宿三丁目メディカルクリニック院長の木村祐子医師にインタビュー。「健康診断で分かること・分からないこと」のほか、疲れやすさや腰痛・頭痛を引き起こす一因についてのお話を聞きました。

＼ 今回お話を聞いたのはこの方 ／ 新宿三丁目メディカルクリニック院長・木村祐子医師

東海大学医学部附属東京病院や順天堂大学医学部附属順天堂医院などで呼吸器内科医として従事。その後、放射線科医として大学病院に従事したほか、都内の健診センターで健康カウンセリングの経験も。現在は産業医業務を兼任しており、都内の企業にて従業員のメンタルヘルスのカウンセリングや体調不良の相談も受けている。

健康診断では問題ないのに不調を感じる原因は?

――いま私は30代後半なのですが、ここ数年、体が疲れやすくて頭痛も増えてきたような気がしていて……。知り合いも「健康診断ではA判定だったんだけど、何か体がダルい。年のせいかな」と言っている人がちらほらといます。

加齢に伴う変化もあるかと思いますが、もしかしたら運動不足なのかもしれません。

――運動不足、でしょうか。

はい。現代は何かと技術が進歩して快適に過ごせるようになった一方で、日常動作における運動がとても少なくなっているんです。お仕事もデスクワークの方が多いですし、仕事が終わってからも、スマホひとつである程度は完結できることが多くなっていますよね。便利なのはいいことですし、快適に過ごせるに越したことはないのですが、人間は楽なほうに流されがちなので、ついつい運動をしなくなってしまう傾向にあるんです。

――なるほど……。

先進国で運動不足になる人が多くなりがちですが、日本人は特に多いという印象があります。というのも、欧米の方は走ったり、ジムに行ったりという習慣がそれなりについていて。実際、私も通勤するときに公園を歩いていると、外国人の方が走っている姿をよく見かけます。また、データで見ても日本のフィットネス人口は3.3%と欧米諸国と比べると低く、まだまだ日本は運動へのアクセスが遠いです。

――特に健康診断でA判定だと、「まぁ、大丈夫か」と思って運動しないという方が多いかもしれないです。

そうですね。不安にさせたいという訳ではないですし、A判定の方はそれなりの努力があっての結果なのですが、健康診断って、結局は決まっている項目以上のものは調べないんです。その判定基準も、国が定めたデータ値であって。もちろん、定量的なデータも大切ではありますが、人によって体の状態は異なります。「なんだか、ちょっとダルいな」とか、「最近、むくみやすくなったな」ということがあっても、データ上の数値がクリアしていたら、A判定と出てしまうんですよ。

――健康診断では問題なくても疲れやすい、ダルいなというのは、もしかしたら運動不足が一因かもしれないんですね。

はい。運動で筋肉を保つことが大事なんです。筋肉がなくなると支えるものがなくなるので、体のあちこちで痛みが出てしまうんですよ。だから、運動不足が結果的に頭痛や肩こり、腰痛なんかにもつながってくるんです。あと、筋肉は血液をめぐらせる働きもしますから、運動不足が冷え性などの要因にもなり得ます。

脂肪は水に溶けず、脂肪組織が増えると血液が滞りやすくなり、冷えやすいです。逆に筋肉があると燃焼されて、血流が良くなります。また、運動やトレーニングなどをしなくなると筋肉が減少し、その減ったところに消費しきれなかったエネルギーが脂肪として蓄積されて筋肉とすり替わってしまうので、それが体調不良の原因になっている可能性もあるんです。

――年のせいにしていたけど、もしかしたら運動したら解消されるかもしれない。

そうですね。筋トレは年齢問わずできますから、始めるのが遅いということはないです。それに、運動というとジムで1、2時間走るとかを想像しがちですが、20分歩くだけでも効果はありますし、お家のなかで立ったり座ったり、テレビを見ながらストレッチをしたりするのも含めて、体を動かすことになりますから。まずは、それぞれに応じた負荷でやればいいと思います。

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健康診断の「A判定」では見えない? 体の状態を細かく知る方法

――先ほど「健康診断は決まっている項目以上のものは調べない」というお話がありましたが、実際にどんなところが分かって、どこが分からないのでしょうか。

一般的な健康診断は本当にミニマムな部分で、基本的には大きな病気が隠れていないかのスクリーニングと捉えていただいたらいいと思っています。人間ドックになると、調べる項目が増えていくので、もう少し細かいことが分かりますね。分かりやすい例でいうと、糖尿病のリスク。健康診断の場合は血糖値しか測らないのに対して、人間ドックだとヘモグロビンA1cを組み合わせてさらに詳しく検査をします。あとは肝臓の項目などが増えるので、より細分化して調べることができます。

――人間ドックのほうが体の状態を細かく調べられるんですね。先生のクリニックでは、「chocoZAP」と連携して、人間ドックと同じような検査を手軽に受けられるchocoZAPメディカルというサービスを提供しているとお聞きしました。こちらはどんなサービスですか?

CTの様子 ※写真はイメージです

簡単に言うと、「chocoZAP」の会員さんは年に最大一回追加料金なしでMRI（頭部）かCT（胸部または腹部）かエコー（乳腺または腹部）のいずれかを受検いただけるサービスです。MRIは頭の中、CTは肺や肝臓、腎臓、膵臓などを検査します。さらに、追加料金にはなりますが、認知症のリスクや内臓脂肪と筋肉の割合などを提示することもできます。もちろん、何か所見が出た場合は、私をはじめ医療者が説明させていただいて、その後のフォローアップもしております。

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――それだけやっていただけて、会員は年に最大一回追加料金不要なんですね!

はい。クリニックは土日関係なく365日、10時から22時までやっていますので、好きな時間に来て検査ができます。予約はWEBアプリからできますし、チェックインは無人。撮影時間も極力短くしていて、最短で15分くらいで終わりますよ。結果はメールで後日配信するので再来院の必要もありません。場所も新宿ですので、アクセスもいいかなと思っています。

――思っていた以上に気軽に受けられて驚きました。「chocoZAP」の会員になったら、利用しない手はないですね。

決して安かろう悪かろうではないので、安心してください。疲れやすい、肩こりや腰痛が激しくなったということで悩んでいる方がいましたら、「chocoZAP」の会員になって、chocoZAPメディカルを利用してみるのはどうでしょうか。もしかしたら、日常的に運動をすることと併せて、その悩みが解決するかもしれません。

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みんなの健康に寄り添う「chocoZAP」

木村医師は今回のインタビューを通じて、「健康診断だけでは見えてこない体の不調の一因」、そして「健康のために運動をすることの大切さ」を教えてくれました。とはいえ、日々の生活のなかでなかなか運動ができない、やり方が分からないという方もいるかもしれません。そんなみなさんに寄り添ってくれるのが、「chocoZAP」です。

chocoZAPは、「ジムに通うことは特別な行為である」という意識を変え、運動を“特別なもの”から“日常の一部”へと再定義することを目指しています。

24時間いつでも利用でき、短時間でも気軽に立ち寄れる環境を整えることで、「ついでに体を動かす」という新しい習慣を生み出しました。コンビニに行く感覚で立ち寄れる仕組みは、これまで運動に対して距離を感じていた層にとって、心理的なハードルを大きく引き下げる役割を果たしています。厳しいトレーニングや高い目標設定ではなく、「少しでも体を動かすことを続ける」という考え方で、継続することの大切さを広めています。

chocoZAPが目指す“本当に健康な社会”とは、全ての人が無理なく運動を取り入れられる社会です。特定の意識が高い人だけが健康になるのではなく、誰もが日常の延長線上で自然に体を動かすことができる社会。その実現に向けて、運動のあり方そのものを変えていく——それが、chocoZAPが果たそうとしている役割です。

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「chocoZAP」は、服装自由＆靴もそのままで利用OK。全国47都道府県全てに出店されており、会員はどの店舗でも利用できます。営業時間は24時間365日なので、仕事帰り、家事の合間など、それぞれの生活スタイルに合わせた使い方が可能。体のいろいろな箇所を鍛えられるトレーニング機材が揃っているだけでなく、なかにはセルフエステ、セルフ脱毛、セルフホワイトニングやマッサージチェアなどが利用できる店舗もあります。

さらに、MRI・CT・エコーのいずれかを年に最大一回追加料金なしで受検できるchocoZAPメディカルも実施。アプリでの予約、無人のチェックイン、365日利用可能など、とにかく「気軽に利用できる」ことを徹底しているサービスです。人間ドックはハードルが高いと思っていた方、「そこまで明確な症状はないし……」と二の足を踏んでいる方にぴったりです。

※一部、テナント規制等により24時間営業ではない店舗・休館日がある店舗もございます。

※女性専用店舗は女性のみ利用可。詳しくは店舗ページ、利用規約をご確認ください。

※検査は東京都新宿区内の医療機関で行われ、chocoZAPでは一切の医療行為を行いません。



＼ chocoZAPのポイント ／ ①服装自由! 会社帰りにそのままの服装で行けるので通いやすい ②ライフスタイルに合わせて通える! 全国の店舗数の多さとアクセスの良さ ③チョコザップのアプリで混雑状況のチェックが可能 ④入会時に貰える「体組成計」で体の変化を見える化 ⑤chocoZAPメディカルで、MRI・CT・エコーのいずれかを年に最大一回追加料金なしで受検できる

これだけ内容が充実していながら、会員料金は月額2,980円（税込3,278円）。「最近、ちょっとダルさが続いている」「もしかして運動不足かも?」という方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?

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