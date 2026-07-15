昼休み。それは、働く人にとって午後を乗り切るための大事な充電時間……のはずなのに、いざデスクでランチを食べ始めようとしたときに限って、思わぬことが起きてしまうもの。

「ランチくらい平和に食べさせてよ～！」

今回は、そんな働く人の昼休みにありがちな“あるある”を3つ、イラストとともに紹介。さらに、忙しい日のランチにぴったりのローソンの「0秒パスタサラダ」を紹介します。

あるある1 いざ食べようとした瞬間に限って電話

午前の仕事をなんとか片付けて、ようやく「いただきます！」……の直後、無情にも鳴り響く電話！

(うわっ、なんで今……)

左手でスマホを手に取り、右手の箸を泣く泣くデスクに置いてペンに持ち替え。電話を切ってランチに戻る頃には、せっかくの食事も冷め、さっきまで高まっていた気持ちがすっかりしぼんでしまっていました……。

楽しみにしていたランチ、ひと口目くらいスムーズにいかせてほしかった！

あるある2 横の席から香りが気になる！

今日のランチは、午後の打ち合わせに備えて、におい控えめのおにぎりとサラダ。そう思った矢先、電子レンジで温めたお弁当を持って戻ってきた同僚が、おもむろにフタを開けます。

その瞬間、ニンニク、スパイス、ごま油。食欲をそそる香りが、あたりにふわっと広がります。本人はおいしそうに食べているし、もちろん誰が悪いわけでもありません。良い香りも、食事の楽しみのひとつですからね。

でも、やっぱり気になってしまう……！

「午後イチで打ち合わせもあるし」と少し不安になったり。ともあれ、今日はこういう日か、とあきらめるしかないですよね。

あるある3 忙しい日はついランチを後回しにしてしまう

これがいちばん“あるある”かもしれません。午前のタスクが押して、気づけば次の会議まであと5分。

(とりあえずランチは後でいいや……)

そうやって後回しにした「昼休み」を、あとから取り戻せることってほとんどないんですよね。会議に継ぐ会議で、合間にチャットの返信が積み上がり……気づくと15時！ 食べるタイミングを完全に逃してしまいました。

本当は、少しでも何か食べておきたい。けれど、ドレッシングの袋を開けたり、ソースをかけたり、混ぜたりする時間すら惜しい日もあります。

そんな時、デスクで手軽に食べられるものがあったらいいのに……。

地味なストレスを解消するのは……“0秒”パスタサラダ？

日々のランチタイムにつきまとうちょっとしたストレス。特に「忙しすぎて食事が後まわしになる問題」は、空腹のまま午後を過ごすことにもつながる、切実な悩みです。

本当はもう少ししっかり食べたいと思っていても、昼休みの短さや仕事の忙しさから、つい後回しにしてしまう──そんな日も多いのではないでしょうか。

そんなときに頼りになるのが、ローソンの「0秒パスタサラダ」。名前の通り、開けたらすぐに食べ始められるパスタサラダなんです。

「0秒パスタサラダ」をチェック >>

本当に“0秒”なのか試してみました

2人の子どもを育てながら時短勤務で働く、マイナビニューススタッフKが選んだのは、「0秒パスタサラダ 豚しゃぶ」（税込397円）。

机に置いて、フタを開けてみると……。

「あ！ もうドレッシングがしっかり絡んでる！」

ここが今回の大きなポイントです。

一般的なパスタサラダでは、別添えのドレッシングをかけて混ぜる工程があります。もちろん、それも楽しさのひとつですが、忙しいランチタイムは「小袋を開ける」「こぼれないようにかける」「全体を混ぜる」というひと手間が、地味に面倒なこともありますよね。

リニューアルされた「0秒パスタサラダ」は、開けた時点ですでにパスタにドレッシングがかかっている状態なんです。

小袋がないので、開封時にソースが飛び散る心配が少なく、手が汚れにくいメリットも。ゴミも最小限で済むので、片づけの手間が少なく、デスクまわりもすっきり保てます。

まさに、開けてすぐ食べられる“タイパめし”です。

口に運ぶと、ひと口目からごまの香ばしさがふわっと立ち上ります。麺にかかったごまドレッシングと、野菜にかかったごまマヨ、豚しゃぶの上には切りごまをトッピングし、口の中でごまの風味が何重にも広がります。

「う～ん！ 最初のひと口からちゃんとおいしい！」

麺とドレッシングを混ぜながら自分で味を整えていくのではなく、最初から完成された味わいがカップに収まっているのが特長。そのため、「うまく混ざらず味が薄い」「途中でドレッシングが足りなくなる」といった、従来のパスタサラダにありがちな不満を感じにくくなっています。

麺は以前までのパスタサラダよりも30g増量。麺、野菜、豚しゃぶをひとつのカップで手軽に楽しめるのも魅力です。デスクでサッと済ませられるのがうれしいですね。

ラインナップは全4種類 （すべて税込397円）

「0秒パスタサラダ」のラインナップは全4種類。豚しゃぶと海老明太子が7月7日（火）、タルタルチキンとごま担々が7月14日（火）から順次登場します。従来品のように味を全体に行き渡らせるために振らなくても、おいしく召し上がれる手間が少ない商品です。

0秒パスタサラダ 豚しゃぶ

7月7日発売 ごまドレッシングをかけたパスタの上に、野菜、ごまマヨ、豚しゃぶを順番に重ね、一番上に切りごまをトッピングしました。ごまの風味を感じられる商品です。 0秒パスタサラダ 海老明太子

7月7日発売 ※一部エリアには7月7日（火）夕方頃納品予定 明太子ドレッシングをかけたパスタの上に、野菜、明太マヨを順番に重ね、海老・たまごをトッピングしました。 0秒パスタサラダ タルタルチキン

7月14日発売 ※一部エリアには7月14日（火）夕方頃納品予定 和風醤油ドレッシングをかけたパスタの上に、野菜、タルタルソースを順番に重ね、甘辛チキンをトッピングしました。 0秒パスタサラダ ごま担々

7月14日発売 ※一部エリアには7月14日（火）夕方頃納品予定 ごま担々ドレッシングをかけたパスタの上に、野菜をのせて、担々味の肉みそをトッピングしました。

0秒パスタサラダなら、「今日はあっさり食べたい」「ちょっと濃いめの味がほしい」といった希望にも応えてくれます。おにぎりやサンドイッチを組み合わせたりして、自分なりのランチセットをつくるのも楽しそう！

気になる味はどれ？ ラインナップをチェック >>

「ランチくらい、平和に食べさせて」を叶えてくれる心強い存在

電話が鳴ったり、においが気になったり、ゆっくり食べる時間がなかったり──ランチタイムは意外と落ち着かないもの。

そんな日でも手軽に食べられて、満足感もしっかり得られるのが、ローソンの「0秒パスタサラダ」です。忙しい日のランチ候補として、チェックしてみてはいかがでしょうか。

「0秒パスタサラダ」はこちら >>

ローソン新商品情報はこちら >>

[PR]提供：ローソン