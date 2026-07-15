「キャンプといえばビール」——そんなイメージはありませんか？でも近年、子連れキャンプではあえてアルコールを飲まない「ノンアルスタイル」が注目されています。理由はシンプル。子どもと過ごす時間が、もっと安全に、もっと充実するから。今回、しゅうとさんとあやさんご夫婦、長男のけいとくん（6歳）、次男のせなくん（4歳）の家族4人に密着し、ノンアルがある夏のアウトドアの楽しみ方をお届けします。

BBQのはじまりは、

冷えた「オールフリー〈エールテイスト〉」とともに

さて、今日は朝から車に乗って出発！ お天気にも恵まれ素敵な1日がスタートしました。

都心からほど近いBBQフィールドに、しゅうとさん・あやさん一家を乗せたミニバンが到着しました。「うわー、広い！」と窓から景色を眺めるけいとくんとせなくん。車のドアが開くなり、二人は草地の上を駆け出していきます。その様子を見守りながら、しゅうとさんとあやさんはトランクからクーラーボックスや折りたたみチェアを次々に下ろしていきます。あやさんの手には、すでに冷たいノンアル缶が1本。「準備の前にちょっとひと息必要ですね」と笑います。

BBQグリルに炭を入れて火を起こし、テーブルに皿やトングを並べていきます。家族で手分けして準備を進めるうち、額にはうっすらと汗がにじんできました。一段落したところで、しゅうとさんがキンと冷えた1缶を手に取ります。サントリー「オールフリー〈エールテイスト〉」をプシュッと音をたてて開け、ひと口。

「あ、これおいしい！」

普段は職場の飲み会で月に1回ほどお酒を飲む程度というしゅうとさん。ノンアルコールビールを口にするのは、今日が初めてだったそうです。「華やかな香りで、苦みもしっかりあって、飲みごたえがありますね」と、目を輝かせます。

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「お肉、焼けたよー！」家族で囲むテーブルに

寄り添うノンアル



そして、しゅうとさんとあやさんは早速グリルへ。色とりどりの食材を網の上に手際よく乗せていきます。

肉のジュッという音と、香ばしい香り。日よけのタープの下にいた子どもたちも、思わずダッシュで駆け寄って来ます。香ばしく焼き上がったステーキ、ジューシーなソーセージ、甘い香りのとうもろこしを皿に盛っていくしゅうとさん。あやさんは、興味津々でグリルを覗き込もうとするけいとくんとせなくんに「危ないからちょっと離れようね」と声をかけ一緒にテーブルに向かいます。



お待ちかねの食事を前にしゅうとさんが手にしたのは、お気に入りの「オールフリー〈エールテイスト〉」。一方であやさんは、今日試した数本の中で「のんある酒場 レモンサワー」が1番のお気に入りになったようです。

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焼きマシュマロにワッフル、

デザートタイムには甘いノンアル

お腹がいっぱいになったあとも、家族の時間は続きます。食後のデザートタイム、けいとくんとせなくんは「マシュマロ焼きたい！」と再びグリルへ。串に刺したマシュマロを炭火にかざし、表面が茶色く色づくのを真剣な眼差しで見つめます。その後、あやさんはウッドデッキのテーブルに腰かけて、「のんある気分〈カシスオレンジ ノンアルコール〉」を片手にスイーツを味わいます。普段は料理をしながら、あるいはお風呂上がりに、甘いカクテル系のお酒をたしなむというあやさん。「カクテルのノンアルも、こんなにおいしいんですね」と笑顔を見せます。

しゅうとさんは外の洗い場で、使い終わった食器や調理器具を洗い始めました。「運転がある日はアルコールを飲まないので、自分だけ飲めないこともあるんですけど、ノンアルなら最初から最後までしっかり楽しめますね。気分も1日中、上がりっぱなしでした」。

「また来たいね」とあやさん。「次は何を試そうかな」とノンアルの缶を眺めるしゅうとさん。昼下がりの時間がゆっくりと流れていきます。

ノンアルがあると、夏の1日はもっと自由になる

運転する人も、子どもを見守る人も、お酒が得意ではない人も、ノンアルがあれば夏の家族の時間の楽しみ方は広がるはず。火を使う場面でも、子どもが思いがけない行動をとる場面でも、すぐに判断して動ける。大人も子どもも同じ目線で、同じ時間を楽しむことができる。ノンアルには、子連れアウトドアをより安心でより充実したものにしてくれる理由があります。

それぞれが自分の好きな飲み物を手にして、1つのテーブルを囲む楽しさは格別です。この夏、外で過ごす日の飲み物に、ノンアルを加えてみてはいかがでしょうか。

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