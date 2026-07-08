日々の疲れをリセットしてくれる温泉って、やっぱり魅力的ですよね。とはいえ、“温泉旅館”と聞くと「マナーとか難しそう…」とちょっと構えてしまう人も多いのではないでしょうか。さらに「忙しくて旅行の計画を立てる余裕がない…」と、なかなか一歩を踏み出せないこともありますよね。

このガイドでは、そんな不安をまるっと解消。温泉旅館ブランド「界」での過ごし方をイメージできるイラストと共に、分かりやすく紹介していきます。温泉旅行を存分にリラックス＆安心できるヒントに注目です!





温泉旅館ブランド「界」って?

「界」は、「王道なのに、あたらしい。」をテーマにした温泉旅館ブランド。九州から北海道まで全国20施設以上あり、温泉でゆったりと癒やされながら、その地域ならではの魅力をあらたに発見できます。

おすすめの滞在方法は“宿まかせ”。地域のおいしいものを食べられる「日本旅会席」を堪能したり、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」に泊まったりするだけで、その土地の文化にどっぷり没入する体験ができる――それが「界」なんです。

界 箱根

界 加賀





コレってどうしたらいい？ 温泉旅行のお悩みを解決！

「温泉旅館＝難しそう」……そんなイメージもあるかもしれませんが、「界」は温泉旅館デビューの人にも優しい宿。現代に合うくつろぎを追求した和の空間で、すべての宿泊者を癒やしに導いてくれます。ここからはあるあるなお悩みを、界がどのように解決してくれるのかを紹介します!

お悩み #1

忙しくて、計画が立てられないという人も大丈夫! 準備不要で地元の魅力をたっぷり体験できるコンテンツが盛りだくさん。観光地を調べて、スケジュールを組んで……なんて必要はありません。

目一杯楽しむポイントは、チェックイン開始時間に合わせて宿に向かい、できるだけ長く滞在することだけ。それぞれの地域の特徴的な魅力を楽しんでいただけるよう、地域の文化や魅力を楽しむ「ご当地楽」、地域の職人や伝統工芸に出合い、よりディープな体験ができる「手業のひととき」が各施設で用意されています。界 アルプスではご当地楽「囲炉裏でディープな田舎体験」として、チェックイン後には信州名物のおやき、夕食前後には燗酒を楽しむことができます。

お悩み #2

知れば知るほど奥深い、温泉の世界。意外と正しい入浴方法や楽しみ方を知る機会はないものです。 界では、各温泉地の歴史、泉質、慣わしなどを今にいかすプログラムを全施設で展開しています。

ただお湯に浸かるだけではない、個性的な地域の温泉文化に深く触れるひとときを提供するプログラム「温泉文化いろは」では、効果的で楽しい温泉の嗜み方を湯守りが丁寧に教えてくれます! 温泉によっておすすめの入浴方法や効能は異なるもの。施設によって異なる「温泉文化」について聞いてみてくださいね!

お悩み #3

「界」はおひとりさまもウェルカム。2025年からおひとりプロデューサーのまろ氏と共同開発した、ひとり旅向けプラン「はじめてのひとり温泉宿」がスタートしています。みんな意外と、“ひとり温泉旅館デビュー”してるんです。

界 奥飛騨ではおひとりさま専用客室があり、食事は半個室を用意するなどの配慮をしてくれます。ひとりでのんびりしつつ、お好みでスタッフとの会話も楽しんでみてくださいね。

お悩み #4

「犬を飼っているから家を空けられない」「大事な家族を置いていけない!」と、旅行に後ろ向きな愛犬家の方も多いのでは。界には、界 ポロト、界 仙石原、界 アンジン、界 長門など全国各地に愛犬と泊まれる宿があります。愛犬と食事を一緒に楽しめる宿や、大型犬との旅行が叶う宿、車がなくても行きやすい駅近の宿など、施設によって特徴やルールが異なりますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。

界 由布院はドッグラン付きでワンちゃんものびのび! ドッグランと湯小屋を備えた「離れの愛犬ルーム」があり、大分の原風景に癒やされながら家族みんなで過ごせますよ。

お悩み #5

むしろ、20代のあなたはラッキー! 18歳～29歳限定の宿泊プラン「界タビ20s」では、夕食・朝食付きのプランも手の届くリーズナブルな価格で泊まることができるのです。

このプランは、若い世代の方にも日本の文化でもある温泉旅館で日本の旅館滞在の良さを感じてほしい、という想いから生まれています。友達と一緒にいつもと違った温泉旅をして、少し大人な旅を体験してみるのもおすすめです。

そのほかもたくさんのお悩みを解決

旅行では「せっかくだから！」と観光したくなってしまうものですが、あえて“何もしない”というのも「界」ならではの贅沢です。温泉の後は宿泊者専用ラウンジ「トラベルライブラリー」でその土地の歴史や文化にまつわる本に出会い、ハーブティーでひと呼吸するのもおすすめ。施設によっては地酒を提供してくれるところもありますよ。

界 箱根「トラベルライブラリー」

周りに迷惑をかけてしまわないか不安、子どもにはまだ早いかも――そんなご家族のためには露天風呂付きの客室も。界 玉造は全室露天風呂付きで、美肌の湯として知られる玉造温泉は肌への刺激が少ないため子どもの温泉デビューにもぴったりな泉質です。

また、旅行では「急に仕事が入った」、「一緒に行く人の体調が悪くなってしまった」という予定変更もありがち。「界」では星野リゾート自社開発の予約システム「FleBOL(フレボル)」を導入しているから、人数・部屋タイプ・宿泊プラン・日程の急な変更も当日午前9:00までならWebで対応可能です。





開業ラッシュ! 「界」の2026年最新施設情報

地域の魅力満載の心地よい滞在を叶えてくれる「界」。施設ごとに異なる文化を伝えているので、「界めぐり」をするのも良いですね。実は今年、「界」は開業ラッシュ! 2026年は6月に界 草津、7月に界 宮島、10月に界 蔵王が開業し、8月には界 松本がリニューアルオープンします。

＜2026/6/7 オープン＞

群馬県：界 草津

草津白根の麓に佇む、木立に囲まれた温泉宿。活気あふれる温泉街とは専用トンネルで繋がり、楽しい草津温泉の雰囲気と、静寂で心落ち着く温泉宿の両方を楽しめます。

界 草津

＜2026/7/23 オープン＞

広島県：界 宮島

世界遺産「嚴島神社」を望む、全室瀬戸内海ビューが魅力。穏やかな瀬戸内海を、客室や大浴場から一望できます。瀬戸内に伝わる古式サウナともいえる「石風呂」で汗を流す時間も格別です。

界 宮島

＜2026/8/4 リニューアルオープン＞

長野県：界 松本

松本が育んできた「楽都」の文化と、信州のワインを楽しめます。夕食は、地元信州のワインとのマリアージュを追求した本格的なイタリアンコースを心ゆくまで。音楽でリラックスするご当地部屋にも注目です。

界 松本

＜2026/10/15 オープン＞

山形県：界 蔵王

ブランド初の「回遊型ウェルネスエリア」を有した”ととのう”宿。日本屈指の強酸性を誇る蔵王温泉に浸かり、サウナで体を温め、絶景のルーフトップで外気浴すれば、心も体もリフレッシュ!

界 蔵王

2030年までに全国30施設を目指している「界」。実際に泊まったら、バリエーション豊かなサービスやコンテンツに「初めての温泉旅行、なんであんなに不安だったんだろう?」と思うはず。本格温泉旅館デビューも、久々の温泉旅も、「界」で楽しんでみてくださいね!

[PR]提供：星野リゾート