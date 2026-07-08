コーディネートを考えながら、いろいろなアパレルショップを回れるのは、ショッピングモールならではの楽しみ方ですよね。

一方で、せっかく気になる服を見つけても試着室が混んでいたり、複数の店舗をまわっているうちに買い物袋がどんどん増えて疲れてきたしまったり……そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。

三井ショッピングパーク ららぽーと海老名にて2026年9月30日（水）までの期間限定で実施されている「LaLa Pick（ララピック）」は、そんな試着にまつわる悩みを解決してくれる新しいサービス。館内の店舗で気になった服をその場で試着せずに“Pick”しておくことで、4階の専用ブース「LaLaport CLOSET（ララポートクローゼット）」で複数ショップの商品を一度に試着・購入できます。

今回、そんな「LaLa Pick」を2人の女性に実際に体験してもらいました！

「LaLa Pick」とは？ 手ぶらで館内をまわって、後からまとめて試着できる新サービス

「LaLa Pick」は、複数店舗で選んだ商品をまとめて後から試着・購入できる三井ショッピングパーク会員対象のサービスです。三井不動産グループが管理・運営をおこなう商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」にて2026年5月19日（火）から2026年9月30日（水）までの期間限定で実施されており、ららぽーと海老名にある約50のアパレル・服飾雑貨店舗が参加しています。ポイントカード会員に登録すれば誰でも当日から予約が可能で、「LaLa Pick」の利用料はかかりません。

利用の流れは、次のとおりです。

▼予約は簡単3ステップ▼

「LaLa Pick」を予約する▶

商品をPickしたあとは、そのまま手ぶらで次の店舗へ移動できるのがうれしいポイント。あとから複数の店舗の商品を一つの場所で試せるため、値段やテイストの異なるブランドのアイテムを気軽に組み合わせて試着できます。専用ブースには接客スタッフもいるため、ブランド横断でコーディネートのご提案も可能です。店舗ごとに試着で待つこともないため、効率よく施設内をまわって買い物ができます。

「LaLa Pick」が生まれた背景・サービスへの思いについて、三井不動産 商業施設運営一部 オムニチャネル推進グループ 芝﨑さんは次のように話します。

芝﨑さん：全国に展開する『ららぽーと』や『三井アウトレットパーク』において、お客様へもっと楽しく、もっと便利なお買い物体験を提供したいと考えています。そのために、ECやアプリなどデジタルの力と、商業施設など場の力を融合した新しいオムニチャネルサービスを検討しています。『LaLa Pick』は、そのオムニチャネルサービスのひとつです。

実は「LaLa Pick」は、今回が初めての実施ではありません。2025年11月に同じららぽーと海老名で10日間の実証実験を行い、利用者の再利用意向が96%、平均客単価は通常時の約3.9倍、来訪店舗数も通常時の約1.9倍に向上するなど、大きな反響を呼びました。

小さなお子さま連れのご夫婦からは、『LaLaPickを使うことで各店舗で試着する時間を短縮することができた。夫が子どもを見ている間に専用ブースでまとめて試着ができたので、納得のいく買い物ができた』という声もいただきました。

前回の実証実験でお客様から頂いたご意見をもとにサービスフローやアプリの改修を行っており、よりお客様に使いやすく便利なサービスとなりました。

今回、ユーザーがやることは気になった商品を店舗内のLaLa Pick専用ラックにかけ、ラックのQRコードを読み取るだけ。商品の登録作業はすべてLaLa Pickスタッフが担当するので、ユーザーの負担は格段に減っています。

「LaLa Pick」で夏コーデを揃えよう！ 女性2人が体験してみた

三井ショッピングパーク ららぽーと海老名にやってきたのは、ファッション好きなNさんとKさん。普段からよく一緒に買い物をしているという2人に、「LaLa Pick」を体験してもらいました。

まずは事前に三井ショッピングパークアプリを開き、「LaLa Pick」を予約。準備はこれだけでOKです。

Nさん：夏物がほしいなと思ってたんだよね

Kさん：私も！ でも、何も持たずに店舗を何軒も回れるって、どういう感じなんだろう

では、4階のLaLaport CLOSETへ向かいましょう！

LaLaport CLOSETは、館内のさまざまな店舗の商品を見たり触れたりできるショールーミングストアで、3D骨格診断やファッション診断ディスプレイ「+PLUS MIRROR」などを体験できる場所です。

ここで「LaLa Pick」の受付を済ませ、専用端末を受け取ったら、さっそくお買い物スタート！ 端末を持って、館内をまわります。

【1店舗目】専用ラックに試着したいアイテムをかけるだけ！

最初に立ち寄ったのは、きれいめなアイテムが揃うアパレルショップ。

店頭に「LaLa Pick」のラックが置かれています。自分でハンガーをラックにかけて、QRコードを読み取ればいいだけ。自分のペースでPickできます。

2人は店内を見て回りながら、気になった商品を次々とラックにかけていきます。

Nさん：これ、夏っぽくていいかも

Kさん：こっちのトップスと合うか見てみたいよね

Nさんが選んだのは、爽やかな色合いのブラウスやニット、コーデのアクセントになりそうなレザーベルトやネックレスといった小物など。

Kさんは、夏らしい差し色のニットやフリルブラウス、軽く羽織れるカーディガンやテーラードジャケットなどをPick。

Pickが終わると、手元もすっきり！

Nさん：手元に何も残ってないのが不思議。本当に身軽だね

しばらくして専用端末を確認すると、Pickした商品が画面上に並んでいます。今、自分がどの商品をPickしているかは、いつでも端末から確認できるのです。

【2店舗目】シューズショップでも「LaLa Pick」が使える！

次は2階フロアにあるシューズショップへ。夏のコーディネートの足元、悩みどころですよね。

Kさん：やっぱり夏はサンダルかなぁ？ でもパンプスも捨てがたいよね

Nさん：私はちょっと厚底のあるサンダルに挑戦したいかも

店内の棚から気になる商品を見つけたら、自分のサイズの在庫があるか店員さんに聞いてみます。サイズが合うか確認したら、商品の箱を専用ラックのバッグに入れてPick！ 気になるトップスやボトムスと一緒にシューズまでコーディネートできるのがLaLaPickの醍醐味です。

Nさんは、上品なポインテッドトゥパンプス、大きなリボンが目を引く厚底サンダル、フリル装飾の厚底サンダルと、雰囲気の異なる黒の靴3足。

Kさんは、ダブルストラップのウェッジミュールと、編み込みデザインのグレーのミュールの2足を選びました。

Pickした靴も、専用端末の画面に表示されています。気になる商品が増えてきましたが、両手は空いたまま。普段の買い物なら、すでに紙袋が2〜3個ぶら下がっていても不思議ではありません。

【3店舗目】対象店舗ならラックがなくても「Pick」できる！

続いて向かったのはレディースアパレルのお店。

Nさんは、シルエットの異なる黒のスカートとパンツをPick。Kさんは、白のオールインワンとライトブルーのデニムを選びました。

Nさん：同じ黒でも、スカートとパンツでどう印象が変わるか見てみたい！

Kさん：オールインワン一枚で決まるのも楽だけど、デニムも欲しい！ 両方Pickできるのうれしい

店内を一通り見て回りますが「LaLa Pick」のラックが見当たりません。

Nさん：お店の前に「LaLaPickします」と店員さんに伝えてくださいっていうポップがあったよ

店員さんに「LaLa Pickをお願いしたいです」と伝えると、笑顔で「お預かりしますね」と対応してくれました。このように、ラックがない対象店舗ではスタッフの方に直接商品を渡せばOK。あとは店舗側で「Pick」の手続きをしてくれます。

両手がふさがらないので、スムーズに館内をまわりながら、たくさんのアイテムをPickできました。

「LaLa Pick」をチェック▶

再び4階のLaLaport CLOSETに戻りましょう。

LaLaport CLOSETでPickしたアイテムをまとめて試着！

LaLaport CLOSETに戻ると、2人が3店舗でPickした商品が、すべて揃った状態でハンガーラックに並んでいました。

Nさん：全部ここに集まっているの、不思議な感じ！

Kさん：店舗ごとに袋を持って移動しなくていいのは、本当に楽だね

ここからは、Pickアイテムで自由にコーディネートを組み立てていきます。LaLaport CLOSETのスタッフからは、「このトップスならこのボトムスとも相性いいですよ」のようなアドバイスも。相談しながら試着できるのは心強いですね。

ここで、Nさんが「うーん」と困り顔。どうやら、1店舗目で選んだトップスのうち1着が、今日Pickしたボトムスとうまく合わないようです。

そこで、LaLaport CLOSETのスタッフに相談してみることに。実は、LaLaport CLOSETには「三井ショッピングパーク &mall」の売れ筋商品が置かれていて、その場で試着もできるんです。つまり、「LaLa Pick」でPickした商品と、LaLaport CLOSETに置かれているアイテムを、同じ試着室で合わせて試せるというわけ。

※&mallとは、三井不動産が運営するオンラインショッピングモールで、ららぽーとなどの商業施設に出店する人気ブランドの商品を購入できます。

Nさん：Pickした商品だけじゃなくて、LaLaport CLOSETのアイテムも一緒に試せるのって、本当に便利！ 自分一人だと気づかない発見もあるね

▼Nさんが試着したアイテムはこちら▼

▼Kさんが試着したアイテムはこちら▼

通常の買い物では、店舗ごとに試着するのが一般的。違う店舗のアイテム同士を組み合わせるのは大変です。でも、「LaLa Pick」なら、複数店舗でPickしたアイテムを同じ場所でまとめて試着できるので、効率よくいろいろなコーディネートを比べられるのです。

「LaLa Pick」で買い物がもっと楽しく、もっと充実！

一通りコーディネートを試し終えた2人。気に入った組み合わせを、それぞれ1コーデずつ選んで購入することにしました。

試着した商品を購入する場合、すべてLaLaport CLOSETでお会計も行えます。さらに購入しなかった商品はスタッフが各店舗へ返却してくれるので、自分で戻しに行く必要もありません。

Nさん：普段入らないブランドと出会えたり、いつもなら手に取らなかったような服も試せたのは、LaLa Pickのおかげ！ 普段と違う、新鮮なコーデができて楽しかった！

Kさん：そうそう！ いつもはもっと絞り込んでから試着するけど、今日はとりあえずPickしてから考えようってできたのがよかったよね

いつもよりたくさんの服を試着して、納得のいく買い物ができたのは、間違いなくLaLa Pickのおかげ。普段の買い物をより便利にしてくれるLaLa Pickに、NさんもKさんも大満足の様子でした。

「LaLa Pick」を予約する▶

「＆mall」でショッピングの楽しみがさらに広がる

試着してその場では買わなかったけれど、あとから“やっぱり欲しい”と思った経験はありませんか？

三井ショッピングパーク公式通販「&mall（アンドモール）」では、ららぽーとで取り扱うアイテムの一部を、オンラインでご購入いただけるサービスです。

店舗で気になっていたアイテムを後からゆっくり検討したい時や、買い逃してしまった商品をもう一度探したい時にも、場所や時間を問わず便利にお買い物をお楽しみいただけます。LaLaPickで試着したけど購入しなかった商品も、後日&mallで購入が可能です。

さらに、2026年度からは、三井ショッピングパーク上位会員を対象に、＆mall/三井アウトレットパーク オンラインでのポイント還元を強化。対象クレジットカードを利用した場合、プレミアムメダル会員で常時8％ポイント還元、ゴールドメダル会員で常時5％ポイント還元が受けられます。

※ポイントアップは＆mall/三井アウトレットパーク オンラインでの買い物が対象です。一部対象外の店舗・商品があります。

加えて、プレミアムメダル会員には、＆mall利用時の送料無料特典や、今回2人が「LaLa Pick」を体験したLaLaport CLOSETで提供されている「ららクロ3D骨格診断」の無料利用などの特典も用意されています。

「LaLa Pick」と「＆mall」、リアルとオンラインの両方で、ぜひ充実のお買い物体験を楽しんでください。

「＆mall」について詳しく見る▶

「LaLa Pick」を詳しく見る▶

「LaLa Pick」を予約する▶

[PR]提供：三井不動産