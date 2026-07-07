会社の雰囲気や、そこで働く人たちの“らしさ”は、意外と仕事の話そのものより、休憩中の雑談に出るのかもしれません。今回は、IT、医療・ヘルスケア領域を軸に、多角的に社会課題解決に取り組むレバレジーズで働く3人に集まってもらい、普段のオフィスではたらく様子や入社前後のギャップについて、ざっくばらんに語っていただきました。

いわゆるサクセスストーリーではなく、日常の会話の延長にある言葉から見えてきた、レバレジーズのリアルをお届けします。

PROFILE （写真左から、髙橋さん、岡﨑さん、吉野さん） 髙橋さん 早稲田大学卒業後、外資系メーカーを経て、2023年に中途入社。入社後は、採用本部にて新卒採用を担当。現在はリーダーとしてマネジメントをおこなうとともに、採用戦略の策定や内定者研修・内定式の設計など、採用活動全体の企画・設計を行う。 岡﨑さん 立教大学卒業後、大手人材会社を経て、2023年に中途入社。キャリアチケット事業本部にて学生向け就職支援サービスのキャリアアドバイザーを担当。現在はメンバーのマネジメントとともに、事業部内の研修も担当している。 吉野さん 東京大学卒業後、2023年に新卒入社。マーケティング部に所属し、SaaSプロダクト「NALYSYS AI面接」を掌握。責任者として、多様な職種を巻き込んで立ち上げを推進している。

今回お話を聞いた3人は、現在の仕事やこれまでのキャリアもさまざま。それぞれの視点からレバレジーズの環境について語ってもらうと、三者三様のリアルな姿が見えてきました。

TALK 01 入社前後のギャップはあった？

はじめは“ゴリゴリのベンチャー”だと思っていた

──レバレジーズに入る前のイメージと、実際に働いてみての印象は違いましたか。

髙橋さん 正直に言うと、入る前は、ベンチャーだし成果主義の会社なのかなと身構えていました。周囲からも、本当に大丈夫？と心配されながら入社したので、当時は期待と同時に、少し不安な気持ちもありましたね。でも実際は、私にすごく合っている会社だったんです。 特にいいなと思ったのは、個人の成果だけでなく、チームへの貢献も含めて評価されること。仕事がうまくいったらノウハウをチームで共有したり、後輩が困っていたらサポートしたりするのが当たり前なんです。自分の成長が誰かのためになり、自分もまた誰かに助けられながら成長していける。そういったバランス感がある環境だったことは、いい意味でのギャップでしたね。

岡﨑さん 実は、転職活動をする前はレバレジーズのことをそこまで知らなかったんです。でも、いろんな会社を見ていく中で、たまたま選考に進み、実際に選考で社員の方々と話していくうちに、ここで働きたいと思うようになりました。 そのなかで印象に残ったのが、レバレジーズで働く人たちの“目”でした。みんな、自分の仕事や事業の可能性を信じ、誇りを持って働いている人がすごく多いなと感じたんですよね。入社してからもその印象は変わらず、レバレジーズらしさだなと感じます。

入社前に抱いていた印象と、実際に働いてみて感じたギャップ。その話の中から見えてきたのは、事業や仕事にまっすぐ向き合う人が多いという、レバレジーズらしい空気感でした。では、日々の仕事の合間には、どんな会話が交わされているのでしょうか。

TALK 02 休憩中、どんな話をしてる？

ふらっとケバブ、たまに熱い話。休憩中に見える素の距離感

──休憩中はどのように過ごしていますか？

髙橋さん 私が所属するチームは、一緒にランチに出ることが多いです。最近だと「どこでランチした？」「麻辣湯どこがおいしい？」みたいな話で盛り上がったり。互いのプライベートな話をすることもあります。仕事の合間のこういう時間も、メンバー同士の距離を縮めている気がします。

吉野さん 私の部署はそれぞれ好きなタイミングで休憩に入って、その流れで自然と雑談が始まる感じですね。髙橋さんのチーム同様に、仕事の話もしますし、プライベートの話もします。打ち合わせからの流れで、近くにいた人とふらっとケバブを買いに行き、その道中で「この事業、どこまで持っていきたい？」みたいな熱い話になることもあります。意外と、オフの時間のほうがお互い気軽に夢や目標を話せたりするんですよね。

岡﨑さん 私たちのチームは、基本的に学生との面談の予定に合わせて各自動いています。そのため、休憩は面談の合間に取ることが多いですね。個別で動くことも多いぶん、休憩時間がメンバー同士の主なコミュニケーションの場にもなっています。 私の事業部は若いメンバーが多く、話していると、下の世代で流行っている知らない言葉が出てきて、「それって何？」と教えてもらうこともよくあります。違う世代のメンバーと話すのは楽しいですね。……って、私もまだ28歳なんですけどね（笑）。

休憩中の何気ない会話からも、メンバー同士の距離の近さや、仕事への前向きな温度感が伝わってきました。一方で、仕事にはやっぱり大変な時期もあります。皆さんが苦しい場面をどう乗り越えてきたのかも聞いてみました。

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TALK 03 苦しい場面は、どう乗り越えてる？

裁量があるからこそぶつかる壁、それを支えるチーム力

──仕事には、苦しい場面もあると思います。どう乗り越えてきましたか。

髙橋さん いちばん苦労したのはマネジメントですね。前職まではプレイヤーで、人を育成した経験がなかったんです。リーダーになって痛感したのが、自分が成果を出すのとメンバーに成果を出してもらうのはまったくの別物だということ。 もともと私は人に頼りたくないタイプで、リーダーになった直後は一人で抱え込んでどうしようもなくなり、「プレイヤーに戻してください」と言ったこともありました。でも、私を信じて任せ続けてくれた上司の後押しもあり、いろんな人の経験談やアドバイスを聞くうちに、前に進むためには、人に頼ることも必要なんだと分かってきたんです。そうやって少しずつ、目の前の壁を乗り越えてこられました。

吉野さん やはり苦しいのは、担当しているプロダクトがまだ発展途上なこともあり、「ここを改善してほしい」「これはまだ足りない」といった厳しい声をいただくことです。そういう時はやっぱり落ち込むこともありますね。ただ、その一方で、実際に使ってくださっているお客さまから、「すごく助かっています」と言っていただけることもあるんです。そんな声を聞くと、また頑張ろうと思えます。 あとは、納期が迫ったり、対応が重なったりして、チームで踏ん張らないといけない場面も多いのですが、ひと山越えたタイミングで、会社でお寿司やピザを囲んで盛り上がることもあります（笑）。みんな仕事に真剣だからこそ、困難な状況も前向きに楽しもうとする空気があるんですよね。

一人で抱え込んでしまった時期や、厳しい声に向き合わなければならない場面。大変さはありつつも、その中で支えになった人や、前を向けるきっかけがあったことも印象的でした。では逆に、そんな日々の中で「この仕事、おもしろい」と感じるのは、どんな瞬間なのでしょうか。

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TALK 04 仕事が「楽しい」と感じる瞬間は？

自分の手で作れるから、毎日が新鮮でおもしろい

──逆に、仕事をしていて楽しい、テンションが上がるのはどんな瞬間ですか。

髙橋さん 人事は、「人の人生の登場人物になれる仕事」だと思っています。就職活動という人生の大きなターニングポイントにおいて、面談や選考を重ねる中で、学生が「本当は自分が人生において何を大事にしたいのか」を自分の言葉で考えられるようになっていくんです。そうやって、自分の意思で進路を選んでいく姿を間近で見られるのは、この仕事の面白さですね。 あと、当社はインハウス体制なので、内定式や内定者研修といったイベントも、企画から当日の実施に至るまで、自分たちで手掛けます。外部に任せるのではなく、採用以外のところまで自分の手で作れる手触り感は、レバレジーズだからこその楽しさだと思います。

岡﨑さん 私たちの運営する「キャリアチケット」は、顧客を決まった業界だけに絞っていないので、幅広い選択肢の中から就職先を提案することができます。学生が大事にしたいことや将来叶えたいことを深く聞いたうえで、その方に合う進路を一緒に見つけていく。その瞬間が本当に楽しいし、面白いと感じます。 学生の希望をそのまま叶えるのが難しいときも、その方が本当に求めているものを別の道でどう実現するか。そこが私たちの腕の見せどころです。毎日向き合う課題が違うので、いつも新鮮な気持ちで仕事に向き合えます。

仕事の面白さを語る言葉からは、それぞれが自分の役割にしっかり手応えを感じながら向き合っていることが伝わってきました。では、そんな日々をともにする中で、「この人はすごい」と感じた相手についても聞いてみます。

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TALK 05 一緒に働く中で「すごい」と思った人は？

正直、すごい人はたくさんいる……尊敬できる背中が身近にある日常

──一緒に働いていて、この人はすごいと思った方ははいますか。

岡﨑さん 「すごい人がたくさんいる環境だな」と日々感じています。早期から成果を出すための目標意識がすごく高く、3〜4年目のユニットリーダーたちも、「顧客志向」と「営業成果」の両立という難しい課題に全力で向き合っていて本当に立派だなと思います。ただ、なかでも僕が特に圧倒されているのは、その組織を支えるグループマネージャーですね。まだ30代前半という若さでありながら、非常に広い責任範囲を持ち、目標に向かってみんなを力強く引っ張ってくれているんです。先頭に立つ上長のブレない姿には、本当にリスペクトしかないですね。

髙橋さん 私は、中途の選考で出会った今の上長ですね。前職で営業としてある程度の手応えもあったのですが、オファー面談でその方と話したときに、初めて「この人にはかなわない」と思うくらい圧倒されました。「この人がいるならレバレジーズに入社したい」と思えたことが、入社の決め手になったくらいです。履歴書などの表面的な経歴ではなく、その人が本当に大切にしている価値観や本質を見ている方で、今でもずっと「この背中についていきたい」と思っています。

身近にいる誰かのすごさを語る言葉の中には、自分自身もこの刺激的な環境でもっと成長していきたいという前向きな視座が自然とにじみ出ていました。最後に、少し先のキャリアについて聞きました。

TALK 06 3年後、5年後に向けて

今よりちょっと先の話をすると

──3～5年後を見据えて、どんなキャリアを描いていきたいですか。

岡﨑さん 私は今関わっているサービスが大好きです。だからこそ、まずは自分自身のスキルや成果にもっと向き合い、しっかりと自分を磨いていきたい。根底には「これから社会に出る若い人が、生き生きと働ける世界を作りたい」という想いがあります。将来的に、学生に最初に思い浮かべてもらえるような、シェアNo.1のサービスに育て上げられるだけの実力を身につけたいですね。

髙橋さん 直近で言うと、私がいなくても自律的にチームが回る状態にできたらと思っています。その先は、いい意味でまだ少し悩んでいるところです。今の仕事をしている中でできることが徐々に増えていることもあり、やりたいことや選択肢が自然と広がっているんですよね。採用の仕事を続けるのも楽しいし、営業も再度挑戦してみたいですね。それから、キャリア教育にも興味があります。こんな風に、今の仕事を突き詰めながら、将来について考えている時間がすごく楽しいですし、これからが楽しみです。

吉野さん 今開発しているプロダクトを、もっと多くの企業に使っていただける状態まで持っていきたいです。当社の代表が「売上1兆円を目指す」と話しているので、私もその高い視座で事業を伸ばし、将来的にはさらに大きなプロジェクトを引っ張れる立ち位置になりたいですね。

それぞれが思い描く未来は違っていても、共通していたのは、働くことを前向きに捉え、働くことを楽しんでいる姿でした。

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3人の話から見えてきた

レバレジーズという会社

休憩中の何気ない雑談から、入社前後のギャップ、壁にぶつかったときの乗り越え方、そしてその先に描いているキャリアまで。3人の等身大の言葉をたどっていくと、レバレジーズで働く人たちの距離感や、仕事への主体的な向き合い方が伝わってきました。

制度や事業内容だけではわからない、誰とどんな話をして、どんな瞬間に悩み、何を面白いと感じているのか。互いにリスペクトし合い、目の前の課題に向き合う彼らのリアルな日常の中にこそ、レバレジーズという会社の本質や、働く人たちの本当の魅力が詰まっているのではないでしょうか。

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