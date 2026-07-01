スマホのSIM選びで「物理SIMとeSIMは実際どっちがいいの？」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

電話番号や加入者識別番号などの重要な情報を記録するSIMには、昔からあるカードタイプの「物理SIM（SIMカード）」と、近年普及しているスマホ内蔵チップに記録する「eSIM」の2種類があります。

本記事では、この2種類のSIMの違いに加え、それぞれのメリット・デメリットや便利な活用方法を分かりやすく解説していきます。ぜひ、用途や対応機種に合ったSIMを選んで、快適なスマホライフを実現しましょう。

【簡易診断チャート】物理SIMとeSIMはどっちがいい？

物理SIMとeSIMは、「どっちが優れている」というわけではなく、使い方やニーズによって最適な選択が変わります。大切なのは、自分の利用スタイルに合ったSIMを選ぶことです。

まずは、「簡易診断チャート」であなたに向いているタイプをチェックしてみましょう。

こんな人は「物理SIM」がおすすめ

•スマホの設定に自信がなく、なるべく手間をかけたくない人

•Wi-Fi環境が自宅になく、オンラインでの初期設定が不安な人

•スマホが故障したとき、別の端末にすぐ差し替えて使いたい人



物理SIMは、SIMカードに契約者情報があらかじめ記録されているため、スマホの専用トレイに挿すだけで通話や通信を利用し始められます。オンラインでの契約手続きやスマホの設定作業に不安がある人でも、比較的スムーズに使い始めやすいのが特徴です。また、SIMカードを差し替えるだけで別の端末でも利用できるのもメリット。スマホの故障時に代替機を使う場合や、新しい端末へ機種変更する際にも、スムーズに移行できます。

こんな人は「eSIM」がおすすめ

•とにかく今すぐ使い始めたい人

•1台のスマホで2つの番号を使い分けたい人

•海外旅行や出張の機会が多い人



eSIMは、申し込みから開通までオンラインで完結するのが特徴です。店舗へ行ったり、SIMカードの到着を待ったりする必要がないため、場所を問わずスピーディーに利用開始できます。できるだけ早くスマホを使いたい人にぴったりです。

また、1台のスマホで複数の回線を使い分けやすいのもメリット。仕事用とプライベート用で番号を分けたい人や、用途に応じて異なる通信会社のプランを組み合わせたい人にも向いているでしょう。

さらに、海外向けの通信プランもオンラインで契約しやすく、SIMカードの紛失や破損の心配がないのも魅力。海外旅行や出張が多い人にとっても、便利に活用しやすい選択肢です。

【比較表】物理SIMとeSIMの違いとは？

自分に合ったSIMが分かったところで、物理SIMとeSIMの違いを改めて整理しておきましょう。

物理SIM（SIMカード）とは「挿し替えて使う従来型のICカード」

「物理SIM」は、スマホの専用トレイに直接挿入して利用する、指先ほどの大きさのICカードです。契約者の電話番号や識別番号、通信事業者の情報などが記録されており、端末に読み込ませることで通信・通話が可能になります。

ほとんどのスマホが対応しているため機種選びの自由度が高い点と、カードの抜き挿しで別の端末に契約者情報を引き継げる点がポイントです。

eSIMとは「オンラインで端末内蔵チップに直接書き込める方式」

「eSIM（Embedded SIM）」は、端末内蔵のチップに直接、契約情報を書き込むデジタル式のSIMです。

自宅にいながらインターネット経由で認証情報や設定データがまとめられたファイル（プロファイル）をダウンロードするだけで即日開通が可能。申し込みから開通までオンラインで完結できる手軽さから、海外旅行・出張時の通信手段としても人気があります。

近年は総務省による普及促進の動きもあり、eSIMに対応したサービスや端末が増加傾向にあります。

ひと目でわかる！物理SIMとeSIMの比較表

物理SIMとeSIMの特徴について比較表をまとめました。ぜひ、SIM選びの参考にしてみてください。

比較項目 物理SIM eSIM 形状・タイプ ○ 取り外し可能なICカード型 ○ スマホ本体に内蔵されたチップ 開通までの時間 △ 数日～1週間程度（カードの郵送待ち） ○ 最短当日中 初期設定の手軽さ ○ カードを挿すだけ（直感的） △ QRコード読み取りやWi-Fi接続が必要 複数回線の利用 △ 端末によって1枚しか入らない ○ 1台で複数回線の切り替えが可能 機種変更時の手間 ○ 新しい端末にカードを挿し直すだけ △ 再発行手続き（オンライン）が必要 紛失・破損リスク △ 小さいので紛失や破損の可能性あり ○ 物理的なカードがなく管理しやすい 海外での利用 △ 現地でカード購入・入れ替えが必要 ○ 事前にオンライン契約ができる

物理SIMのメリット・デメリット

ここからは、各SIMのメリットとデメリットを詳しく解説していきます。物理SIMには、「カードを挿すだけ」という分かりやすさがある反面、物理的な制約による弱点も存在します。

メリット1：端末への挿し替えだけで機種変更が完了する

物理SIMは、カード自体に契約者情報が記録されているため、新しい端末に挿し替えるだけで情報の引き継ぎが完了します。

端末故障時も予備の端末さえ手元にあればカードの抜き挿しだけで迅速に通信・通話を再開できるのは、ビジネスパーソンにとって心強いメリットです。

メリット2：初期設定の手間が少なく、初心者でも安心

物理SIMは初期設定がシンプルなのもメリット。スマホのトレイにセットするだけで端末が自動的にネットワークの電波を認識し、通信サービスの利用開始が可能です。

eSIMの場合、通信事業者から発行されたQRコードを読み込むなどして、eSIMプロファイル（通信に必要な情報）をダウンロード・設定する必要があります。物理SIMはその手間が不要なので、操作に不慣れな方やデジタル機器の細かい設定に苦手意識を持つ方であっても安心です。

デメリット1：申し込みから手元に届くまで数日かかる

物理SIMはカードの発行が必要になるため、申し込みから開通までに一定のタイムラグが発生します。オンラインで申し込んだ場合、カードが郵送されてくるまでに最短3〜4日程度必要です。

そのため、「今すぐ新しい電話番号を使いたい」「急ぎで他の通信会社に乗り換えたい」というケースには不向きかもしれません。

デメリット2：紛失や破損のリスクがある

物理SIMは指先ほどの小さなカードなので、紛失や破損のリスクがつきもの。挿し替え中に誤って落としてなくしたり、端子部分に指で触れるなどして汚れや傷がつき情報を読み取れなくなったりすることも考えられます。

こうした場合は再発行が必要になり、一般的に手数料として数千円程度が請求されます。また、新しいカードが手元に届くまで端末が利用できなくなるのもデメリットでしょう。

eSIMのメリット・デメリット

eSIMには即日開通可能という大きなメリットがありますが、導入時の設定にちょっとしたコツが必要になります。

メリット1：最短即日で開通し、すぐに使い始められる

eSIMは最短で当日中に開通できるのが大きなメリットです。オンラインで申し込み後に認証情報や設定データなどがまとめられたファイル（プロファイル）をダウンロードしてインストールするだけで使い始めることができます。

海外旅行や出張の際も、事前に現地のプランを契約しておけば、到着後にすぐ通話・通信できて便利です。

メリット2：SIMカードの郵送・受取が不要なので、送料や待ち時間がない

手続きがオンライン上で完結し、SIMカードの郵送を待つ必要がないのもうれしいポイントです。

インターネットに接続できる環境さえあれば場所や時間を問わないため、店舗に足を運ぶ時間がない場合でも手続きを進めることができます。また、物理的なカードを必要としないので、紛失や破損のリスクがないのも安心材料でしょう。

メリット3：デュアルSIM（1台2回線）の運用がしやすい

近年のスマホは物理SIMスロットに加えeSIMを内蔵していることも多く、「物理SIM＋eSIM」「eSIM＋eSIM」のように1台で2回線を同時に使用できるデュアルSIM環境が構築しやすくなっています。

そのため端末を2台持ち歩くことなく、仕事用とプライベート用といったように電話番号を使い分けることが可能です。

たとえば、2回線のうち片方をお得なデータ通信専用プランにしてコストを抑えたり、異なる通信網にして予期せぬ大規模障害や有事に備えたり、という使い方もできます。

デメリット1：利用にはWi-Fi環境と、eSIM対応のスマホが必要

eSIMを設定するには、インターネット経由で端末にプロファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。そのため、Wi-Fiなど他のネットワーク環境が不可欠。外出先や自宅に固定回線がない場合は、初期設定自体ができない場合があります。

また、所有しているスマホ本体がeSIMに対応している必要もあります。数年前に発売された古い機種や一部のエントリーモデルは、eSIMを使えないことがあるので注意が必要です。

デメリット2：機種変更や初期設定時の「eSIM再発行・設定」に少しコツがいる

カードを挿し替えればすぐに使える物理SIMと異なり、eSIMはSIMをアクティベート（有効化）する手順などが必要です。そのため、スマホの操作に不慣れだとハードルが高く感じるかもしれません。

とはいえ、通信会社が用意している設定ガイドを見ながら進めれば、専門知識がなくても問題なく開通作業を行うことができます。

たとえば、お得な料金プランと使い勝手に優れるサービスで人気のある通信会社「IIJmio（アイアイジェイミオ）」の場合、事前準備から開通までのステップをわかりやすく解説したページを用意しているので参考にしてみてくださいね。

IIJmioの簡単乗り換えガイド

eSIMへの乗り換え手順と事前の確認事項

実際にeSIMへ乗り換えるには、どんな手順が必要となるのでしょうか。ここでは、IIJmioの場合を例にとり、その手順や事前に確認しておくべきことを簡潔に紹介します。

（1）自分のスマホが「eSIM対応機種か」「SIMロック解除済みか」を確認する

お手元のスマホでeSIMを使うには、その端末が「eSIM対応機種」であり、かつ特定の通信会社でしか使えないような制限（SIMロック）がされていない「SIMロック解除済み」である必要があります。

eSIM対応機種は、iPhoneの場合は2018年に発売されたiPhone XS・XRシリーズ以降の全モデル、Android端末の場合はGoogle Pixel 4以降やSHARP AQUOS R7以降など数多くのモデルがあります。

また2021年10月1日以降に発売されたスマホは、原則としてSIMロックされておらず解除の必要がありません。

今お持ちのスマホについて、ぜひ状況を確認してみましょう。

あなたのiPhoneはeSIM対応？お手持ちのスマホをチェック

（2）通信会社の公式サイトからプランを申し込む

通信会社の公式サイトへアクセスし、eSIM対応プランの申し込みをしましょう。

たとえばIIJmioのプランなら、スマホの使い方に合わせてeSIMの機能を音声通話、SMS、データ通信に対応した「音声」とデータ通信専用の「データ」から、データ量を2〜55ギガの8種類から選んで自由に組み合わせることができます。

音声eSIMの2ギガプランは月額850円（税込）、5ギガプランでも月額950円（税込）というリーズナブルな価格設定。データ容量やオプションなど、ご自身に合ったプランを選んでみましょう。

IIJmioの料金プランをチェック

（3）プロファイルをダウンロードして初期設定を完了させる

プロファイルとは、ネットワーク設定やセキュリティポリシーなど端末の各種設定をまとめてインストールできる仕組みのこと。プランの申し込み手続きが完了した後、eSIMのアクティベート（有効化）を行い、通信を行うのに必要なプロファイルをスマホにダウンロードして初期設定をします。

IIJmioの場合は、案内メールに記載されたURLからeSIMをアクティベートできます。また公式アプリ「My IIJmio」のメニューからプロファイルをダウンロード可能です。

指定の手順に従って初期設定をすませれば、最短当日中に通話・通信を利用できます。

eSIMへ乗り換えるならIIJmio（アイアイジェイミオ）のお得なプランがおすすめ

eSIMに乗り換えるなら、国内でいち早くeSIMサービスを提供して豊富な実績を持つIIJmioの「ギガプラン」がおすすめです！

余った分は繰り越せる「ギガプラン 音声eSIM」

IIJmioの「ギガプラン」は、スマホの使い方に合わせて「SIMの機能」と「データ量」を自由に組み合わせられるのが大きな特徴です。SIMの機能は音声、SMS、データの3種類から選ぶことができ、音声とデータは物理SIMとeSIMの両方に対応しています。

またデータ量は2〜55ギガの8種類から選択可能。音声と2ギガの組み合わせなら850円（税込）という月額料金で、コストパフォーマンスを重視するユーザーには見逃せない選択肢でしょう。加えてeSIMなら即日開通が可能で、「今すぐ乗り換えたい」というニーズにも応えられます。

さらに、ギガプランは使いきれなかったデータ量を翌月へ自動で繰り越せるのがうれしいポイント。月によって通信量に波がある場合でも、余ったギガを無駄なく活用できるため通信費の賢い節約につながります。

また、同一名義で複数の回線を契約している場合、それぞれのデータ量を合算できる「データシェア」や、任意のデータ量を別回線に与えられる「データプレゼント」などの機能も。家族でデータ量を分け合ったり、複数の端末でデータ量をシェアしたりできるのも便利です。

ライフスタイルに合わせて通信環境を見直したい人には、うれしいポイントといえそうですね。

「ギガプラン 音声eSIM」の詳細はこちら

月額440円（税込）の「ギガプラン データeSIM」

「ギガプラン」の中でもよりリーズナブルなのが、2ギガのデータ量を月額440円（税込）で利用できるデータ通信専用の「データeSIM」プランです。ビジネス用に2台目のスマホを持ちたいときや、予期せぬ通信障害に備えたバックアップ回線、タブレット用の回線などにおすすめ。」プランです。ビジネス用に2台目のスマホを持ちたいときや、予期せぬ通信障害に備えたバックアップ回線、タブレット用の回線などにおすすめ。

「ギガプラン」は組み合わせの自由度が高いぶん、料金プランを検討する際にどの機能・データ量にすべきか迷ってしまうこともあるでしょう。そんなときは、最大6つの質問に答えるだけでピッタリの料金プランが分かるIIJmio公式の「料金プランかんたん診断」を活用してみてください。

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物理SIMとeSIMに関するよくある質問（Q&A）

初めてeSIMを利用する際は、「物理SIMに比べて使い勝手は？」「品質が落ちるのでは？」などさまざまな疑問を抱きがち。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。

Q.eSIMにすると通信品質は変わる？

物理SIMからeSIMへ変更しても、同じ通信網なら電波の強度や通信速度などの品質が変わることはありません。

ただし、デュアルSIMにした場合は2回線それぞれが電波に接続しようとするため、スマホのバッテリー消費が通常よりもわずかに多くなる傾向が見られます。その場合でも、通信品質自体は同等です。

Q.物理SIMとeSIMの併用（デュアルSIM）は可能？

持っているスマホが物理SIMとeSIMの両方に対応している機種であれば、問題なく併用できます。近年の端末の多くはデュアルSIMに対応しており、1台のスマホ内に異なる2つの回線を同居させることが可能です。

ご自身のスマホがデュアルSIMに対応しているかどうか、ぜひ以下のページで確認してみてください。

デュアルSIM対応機種一覧はこちら

Q.後から物理SIMからeSIMへ変更することはできる？

契約途中で物理SIMからeSIMに、あるいはその逆に切り替えることは可能です。多くの通信会社が対応しており、IIJmioでも会員専用ページでSIMの形状変更を受け付けています。

ただし、変更手続きの際に再発行手数料として数千円の費用が発生する場合があります。また、eSIMに切り替える場合は手元のスマホがeSIMに対応しているかなどを事前に確認しておくことも忘れないようにしましょう。

物理SIMとeSIMはどっちも魅力的！目的や用途に合わせて選ぼう

ここまで、スマホの乗り換え時に「物理SIMとeSIMはどっちがいい？」と悩む方へ向け、両者の違いやメリット・デメリットなどを解説してきました。物理SIMは機種変更時にもカードを挿し替えるだけですむ分かりやすさが、eSIMは即日開通の手軽さや海外旅行・デュアルSIM運用時の利便性などが魅力的です。

IIJmioでは、eSIM限定のお得なプランも展開しているので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか？

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