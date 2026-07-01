ただ締め切りに追われ続ける、地味なライター人生。忙しい日は、コンビニ飯とコーヒーが命綱である。

今日は料理する気力がない。甘いものを摂取しないと原稿が進まない。…そんな甘えた日々を優しく支えてくれるのが、駅や家の近くにあるコンビニ。なかでも何かと立ち寄ってしまうのがファミリーマートだ。

ということで今回は、 ファミマの“おトクなキャンペーン” を使い倒したライフログの一部始終をお届け！

【MISSION】- 目指せキャンペーンマスター！ - ファミマのおトクキャンペーンを使い倒してみよ

ある日、マイナビニュース編集部から一通のミッションが届いた。

MISSION どうやらファミリーマートでは毎月おトクなキャンペーンが実施されているらしい。 そんなキャンペーンをうまく使いこなし、キャンペーンマスターになってみよ！

えっ、どういうこと？藪から棒に。っていうか「どうやら」ってなに？「ちょっと小耳に挟んだんだけど」くらいのノリでミッションを出しているけど、もう少し詳細が知りたいなぁ、詳細が。

…などとボヤいていても始まらない。しぶしぶ調べてみると、確かにファミマはさまざまな割引キャンペーンを随時展開しているらしい。しかも抽選ではなく、条件を満たせば必ず割引や特典が受けられる “確定報酬型” が中心なのだとか。

例えば、対象商品を買えばレシートクーポンがもらえたり、セット購入で割引が発動したり、お弁当を買うと無料引換券が出たり…。ふむふむ、なるほど。面白そうだ。やってみようじゃないの！

キャンペーンマスターを目指し、いざ勝負！

※本記事で紹介しているキャンペーンは、掲載時点で終了している可能性があります。最新情報は店頭や公式サイトをご確認ください。

【DAY1】午後ティー＆スイーツが100円引き！ 初日から幸先よし

記念すべき初日。昼前、原稿作業の合間にファミマへ向かう。「とりあえずコーヒーでも買うか」くらいの軽い気持ちだったのだが、店頭でさっそく違和感を察知。 こ、これは…

おトクが、止まらない 45周年大感謝祭だと…？

6月2日から始まったキャンペーンで、対象の「午後の紅茶」と100円以上のファミマルスイーツをセットで購入すると、合計金額から100円引きになるというキャンペーンらしい。よし、トライしてみよう。

この日買ったのは「午後の紅茶ミルクティー(183円)」と「濃厚ショコラロール(320円)」。通常であれば計503円のところ、「おトクが、止まらない 45周年大感謝祭」のおかげで…

なんと、403円で買えてしまった！ (レジ袋代含め406円)。割引幅でいうと…脅威の20%オフ！ すごい！ 初日から幸先がいい～！

さっそく家で食べてみると、濃密なチョコクリームとふわっと軽いスポンジのコントラストが最高！ スイート＆ビターの加減も絶妙で、めっちゃウマい。カカオの苦みに寄り添うミルクティーの優しい甘さも完璧ッ！！！

【DAY2】人気のパンが100円で買えたんだが！？ 「パン50円引きクーポン」

翌朝。朝から原稿の執筆に追われる。もう時間がない。だけど腹は減る。こういうとき、人は誘惑に弱い。無意識のうちにスマホを眺めていると、 ファミペイクーポン「パン50円引き」 が追加されていることに気づいてしまった。ファミマルベーカリーのいずれか1点が50円引きで買えるというクーポンだ。

…行くしかない。締切まで時間がないけど、ちょっと糖質を摂ったほうが頭の回転もよくなり、結果的に納品も早まるに決まっている。…と自分を正当化。

この日買ったのは「どかっとパン(和風ツナ)」。かなりボリューミーだが、これで定価は150円。そこから50円引きなので、なんと100円こっきりでゲットォ～！ 安～ッ！ 割引率で言うと、大体30％オフくらいか。いや～、嬉しい！

もちろん味も抜群で、ふんわりしたパン生地に、醤油の隠し味が効いたツナマヨがたっぷり。そこへドレッシングの酸味が加わり、ジャンクなのに妙な親しみやすさがある。ああ、食べたらなんか眠くなってきちゃったな～(原稿を書け！ )。

【DAY3】原稿疲れに糖分投下。午後ティー第2弾＆「お〜いお茶」無料の衝撃

夕方。昨夜どうにか原稿を納品し、ようやく一息。

…と思いきや、もう一本急ぎの案件があったことに気づく。うぉおおぉ、マジか～…。脳が囁く。「甘いものを摂取しろ」と。仕方がない。やるか。一昨日に続き、 “午後ティーキャンペーン”を利用しますか。

はい、というわけで今回の組み合わせはこちら！

「午後の紅茶ストレートティー(183円)」と「ミルクレープロール(243円)」。通常なら426円のところ、326円(＋レジ袋3円)。ドリンクとスイーツのセットで300円ちょいは破格！

さらに、この日は「1個買うと1個もらえる」キャンペーンも発見！ 対象商品は「お〜いお茶濃い茶1L」で、1本買えば後日、もう1本もらえるのだという。

…1本分の値段で2本ゲットできるってことは…それって実質、半額キャンペーンじゃない？ これは買わないわけにはいかない！

【DAY4】金曜日は冷凍食品デー！ 自宅で“まぜそばパーティー”開催

金曜日。今日はもう、自炊の気力がゼロ。しかし、ここで 「毎週火・金 カッキーン！ 生活応援割」 の存在を思い出す。

そう、毎週火曜日は生たまごや納豆などの日常生活で欠かせない対象商品が20円引き、そして毎週金曜日は冷凍食品を2個買うと50円引きというセールを展開中なのである。今回、選んだのはこちら！

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 スタ満まぜそば(321円)」と「野菜の旨みが決め手レンジで焼餃子(170円)」。ひと目見てわかる通り、自宅でささやかなまぜそばパーティーを開催する腹づもりである。

お値段は通常491円のところ、50円引きで441円！ まぜそばと餃子のセットで450円アンダーは熱い…！

スタ満まぜそばは極太麺の暴力的な食べ応えに、にんにくがガツンと効いていて激ウマ！ アブラと玉ねぎの甘みが混ざり合い、一口で中毒確定。餃子も国産キャベツの甘みがしっかり活きていてハイクオリティ。トレーのまま食べられるから洗い物もゼロ！ 170円でこのホスピタリティは神やで…。

もう外食しなくていいかも。このまま金曜の固定イベント化、大いにアリだわ！

【DAY5】コーヒーを買うと、未来のコーヒーが安くなる？

土曜日。朝から取材記事の文字起こし。集中力が切れ始めたところで、いつものようにファミマへ。

この日試したのが、6月22日まで実施中の 「おかわりコーヒークーポンもらえる！ 」 キャンペーンだ。FAMIMA CAFÉのコーヒー、またはカフェラテを購入すると、次回使える30円引きクーポンがレシートでもらえるというものである。

今回購入したのは、「ブレンドM(220円)」。新型コーヒーマシンになった影響なのか、以前より香りがぐっと立っている印象。苦味の角が取れていて、後味もクリアだ。原稿のお供として、かなり優秀！

そしてもちろん、レシートから「30円引きクーポン」を回収！ 少額とはいえ、こういう積み重ねが地味に効いてくる。…はず。

【DAY6】締め切り直前。U.F.O.とレモンサワーだけが俺を慰めた

日曜日。完全に修羅場である。締め切り前、時計を見ると22時を回っている。

料理？外食？無理無理。体力ゲージはゼロ。こういう日こそ、迷わずファミペイのクーポンを消化するターンだ。使ったのは…

「日清焼そばU.F.O. 」50円引きクーポンと…

「ファミマルスーパーチューハイ」の半額クーポンである。半額は激アツ…！

「日清焼そばU.F.O. (321円)」と「ファミマルスーパーチューハイ(130円)」で本来は451円のところ、クーポンのおかげで合計336円で買えちゃったぞ！ 安～ッ！

なんというか…生活感がすごい。でも、これがうまいんだ。濃厚ソースが絡んだU.F.O.を勢いよくすすり、無糖レモンサワーで流し込む。「今日もなんとか生き延びた…」。そんな感情になる、背徳の夜食である。

【DAY7】コーヒー30円引きクーポン、早くも回収成功！

新しい一週間がスタート。ここからは少しずつ仕込みの回収フェーズにも突入していく。

まずは前回のコーヒー購入で獲得したクーポンを使い、「アイスコーヒーM(250円)」を220円でゲット！ しかも、お安く買ったというのに、次回使える30円引きクーポンがまたまた発券されたではないか。

…ちょっと待って。これ、永久機関では？「クーポンを使う」→「またクーポンをもらう」というループが完全に成立。もはや定価そのものが30円引きになったのだと錯覚してしまいそうなおトク感だ。

6月9日から始まったのが、 「弁当・チルド弁当を買うと、お茶無料引換券がもらえる」 というキャンペーン。購入したのは、関東の一部で限定販売されている「オイスターの旨味広がるガパオライス（麦入りごはん ）」だ。せっかくなので、改めて入店し、その場で「生茶」を無料でいただくことに。

ファミマのガパオライスは初めて食べたが、肉の旨味とバジルの香り、そしてナンプラーとオイスターソースの一癖も二癖もある旨みが食欲を刺激！食べ始めると止まらなくなる、夏にピッタリのエスニックグルメである。

ウッマ～！ クリアな旨みがウリの生茶ともめちゃくちゃ合う…！

その後も3回目の“午後ティー割”を利用したり、「1個買うと、1個もらえる」で気づけば冷蔵庫が「お～いお茶濃い茶1L」で埋まり始めたり、コーヒーやカフェラテを買うたびに30円クーポンをもらったりした結果、ミッションの達成率はどのようになったのか。

いよいよ、結果発表〜〜〜！！！

【MISSION COMPLETE】キャンペーンマスターになれたのか？

約2週間にわたるチャレンジを終え、数字を整理してみた結果…

獲得数 使用数 期限切れ コーヒー・カフェラテ 30円引き 3枚 3枚 0枚 午後の紅茶＋スイーツ（100円引き） 3回 3回 0枚 毎週金曜 冷凍食品（50円引き） 1回 1回 0枚 お〜いお茶1L（無料引換券） 3枚 3枚 0枚 お弁当→お茶（無料引換券） 2枚 2枚 0枚 ファミペイクーポン各種 4枚 4枚 0枚 合計 16件 16件 0枚

完璧…！ おトクなキャンペーンを完璧に使い切ったぞ～！

今回獲得したキャンペーン数は16件！ 全てしっかりと回収…！

一番「得した！ 」と脳が喜んだのは、やはり午後ティーのセット割だろう。100円引きのインパクトは凄まじく、本来なら「ちょっと高いかな」と躊躇するような濃厚スイーツも、迷わず手に取ることができた。

お茶1Lの無料引換も、午後ティーに負けじと最高だったな～。なんせ「定価199円×3本＝合計596円」分の商品を無料でいただいちゃったわけである。重いお茶を3本持ち帰る道のりすら、達成感で足取りが軽かったくらいだ。

逆に、ヒヤッとした瞬間があったこともいくつか記しておこう。まずは「レシートを雑に扱う」こと。気づいたら財布の奥に埋もれていたことが何度かあり、そのたびに冷や汗をかいたが、よく考えればこれまでコンビニやスーパーのクーポン付きレシートを軽視しすぎていたのかもしれない。おトクな条件は、意外と身の回りに転がっているものだ。

「対象商品を間違えそうになる」のも意外と“あるある”だろう。クーポンの対象がファミマのオリジナル商品だけなのか、それ以外も含まれるのか。麺はカップ、チルド、冷凍のどれが該当するのか。…などなど、会計前にしっかり確認しておくことが大切だ。

正直、最初は「数十円の割引でしょ？」などと思っていた。が、実際に使い倒してみると印象はかなり変わった。無理に節約を頑張るのではなく、“普段の買い物の延長で自然に得する”。それが、今回のファミマ施策の一番いいところだと思う。少額だけど、確実に得。そして何より、ちょっとゲームっぽくて、地味に楽しい。

少なくとも私は、しばらくレシートを捨てられそうにない。

※本記事で紹介しているキャンペーンは、掲載時点で終了している可能性があります。最新情報は店頭や公式サイトをご確認ください。

現在のファミマのおトクキャンペーンはこちら！

現在ファミリーマートでは、対象商品を1つ購入すると、同じ商品や関連商品がもう1つもらえるおトクなキャンペーンを実施中！

普段よく買う商品や気になっていた商品を、実質1個分の価格で楽しめるチャンスです。

（※引き換え対象商品には指定がございます）

発券対象期間（買うと） 引換対象期間（もらえる） 2026年6月30日(火)～7月6日(月) 2026年7月7日(火)AM7:00～7月13日(月) 2026年7月7日(火)～7月13日(月) 2026年7月14日(火)AM7:00～7月20日(月)

発券対象商品（買うと） 引換対象商品（もらえる） 明治 ●ガルボ チョコ ポケットパック

●ガルボ ガトーショコラ抹茶仕立て ポケットパック

●ガルボ つぶ練り苺 ポケットパック

●ガルボ ほろにがブラック ポケットパック 明治 ●ガルボ チョコ ポケットパック

●ガルボ ガトーショコラ抹茶仕立て ポケットパック

●ガルボ つぶ練り苺 ポケットパック

●ガルボ ほろにがブラック ポケットパック 不二家 ●カントリーマアム チョコまみれ 48G

●カントリーマアム ミニバニラ 不二家 ●ホームパイチビだらけパウチ 湖池屋 ●スティックカラムーチョ ホットチリ味

●スコーン 絶品焼きとうもろこし 湖池屋 ●ストロング サワークリームオニオン

●ストロング 辛レモン 亀田 ●パウダー250％ ハッピーターン

●技のこだ割り たまり醤油だれ 亀田 ●パウダー250％ ハッピーターン エースコック ●わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ エースコック ●ミニわかめラーメン ごましょうゆ ファミマル ●ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛 マルちゃん ●ワンタン しょうゆ味

●ワンタン とんこつ

※上記記載の商品のみ対象です。

※北海道のみワンタン スープカレーも対象です。 サントリー ●サントリー天然水 550ml サントリー ●サントリー天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット 600ml

●サントリー天然水 きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味 590ml コカ・コーラ ●ジョージア ブラック 500ml

※ホットは対象外です。 コカ・コーラ ●ジョージア ブラック 500ml

※ホットは対象外です。 コカ・コーラ ●ジョージア カフェラテ 500ml

※ホットは対象外です。 コカ・コーラ ●ジョージア カフェラテ 500ml

※ホットは対象外です。 アサヒ ●カルピスウォーター 500ml

●三ツ矢サイダー 500ml アサヒ ●カルピスウォーター 500ml

●三ツ矢サイダー 500ml

発券対象商品（買うと） 引換対象商品（もらえる） ロッテ ●クランキーチョコレート

●ザクザクやみつきクランキー板 ロッテ ●ガーナ スリムパック

●クランキー スリムパック ロッテ ●アーモンドチョコレート ＜カリッと香ばしアーモンド＞ ポップジョイ

●リッチアーモンドチョコレート ポップジョイ 春夏仕立て

●ポップジョイ マカダミア ＜カラメリゼ＞

●ポップジョイ クランキー やみつきポテト塩 ロッテ ●クランキーポップジョイ クランチチョコレート

●クランキーポップジョイ ストロベリー

●クランキーボール ポップジョイ クッキー＆クリーム

●ガーナポップジョイ 森永製菓 ●inバープロテイン ベイクドチョコ

●inバープロテイン ベイクドビター

※上記記載の商品のみ対象です。 森永製菓 ●inバー プロテイン バニラ

●inバー プロテイン ヨーグルト

●inバー マルチミネラル ココア

●inバー プロテイン ザクザクビター

※上記記載の商品のみ対象です。 UHA味覚糖 ●激シゲキックス 極刺激ソーダ

●忍者めし 巨峰

●忍者めし ラムネ UHA味覚糖 ●忍者めし鋼 グレープ味

●コロロ シャインマスカット 農心 ●辛ラーメンカップ

●辛ラーメントゥーンバカップ 農心 ●辛ラーメンミニカップ ヤマザキビスケット ●チップスターS すっぱ梅しそ味

●チップスターS かむほど旨みのりしお味 ヤマザキビスケット ●チップスターS すっぱ梅しそ味

●チップスターS かむほど旨みのりしお味

●チップスターS 濃い旨！サワークリームオニオン味 コカ・コーラ ●アクエリアス 500ml コカ・コーラ ●アクエリアス 950ml アサヒ ●ウィルキンソン タンサン レモン 580ml

●ウィルキンソン タンサン 580ml アサヒ ●ウィルキンソン タンサン レモン 580ml

●ウィルキンソン タンサン 580ml キリン ●午後の紅茶 ミルクティー 500ml

●午後の紅茶 レモンティー 500ml

●午後の紅茶 ストレートティー 500ml

※ホットは対象外です。 キリン ●午後の紅茶 ミルクティー 500ml

●午後の紅茶 レモンティー 500ml

●午後の紅茶 ストレートティー 500ml

※ホットは対象外です。

◎袋総菜30円引きセール

◎毎週火・金 生活応援割

【実施期間】2026年6月23日（火）～7月6日（月）【対象商品】ファミマルKITCHENの袋惣菜全品※一部対象外商品がございます。詳しくは店頭でご確認ください。【割引内容】対象商品の通常価格（税込）から30円引き■毎週火曜日は生たまご・ハム・納豆などの商品が20円引き！※ファミリーマート通常価格（税込）からの値引きとなります。※毎週火曜日限定セールは、沖縄県では実施しておりません。【対象商品】「ファミマルKITCHEN」ロゴの右上に★マークが付いた生たまご・ハム・納豆などの商品※「ファミマの牛乳500ml」「ファミマの牛乳1000ml（宮崎県・鹿児島県を除く）」も対象です。※「緑豆もやし」は対象外となります。

■毎週金曜日は冷凍食品が2個購入ごとに50円引き！

※対象商品を一度に2個購入ごとに、合計金額（税込）より50円引きとなります。

※4個購入の場合は合計金額（税込）より100円引きとなります。

【対象商品】「ファミマルKITCHEN」および「ファミマルKITCHEN PREMIUM」のロゴマークがついた冷凍食品全商品

※フラッペ、氷、冷凍飲料、アイスクリーム類は対象外となります。

さらにファミリーマートでは、こうしたおトクなキャンペーンを毎月随時開催しています。 タイミングによっては人気商品や話題の商品が対象になることもあるので、見逃しはもったいないかも…！

ぜひこまめにチェックして、おトクに楽しむ“キャンペーンマスター”を目指してみてください。

[PR]提供：株式会社ファミリーマート