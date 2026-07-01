傘・レイングッズの企画・製造・卸販売を行うワールドパーティーは、子どもの熱中症対策として日傘の普及啓発活動を行っている。

東京農業大学第一高等学校・中等部では6月15日、特別プログラムWpc.「#日傘は愛だ―頑張る学生の通学路を日傘で守れ!―」プロジェクトを実施。参加した学生全員に、同社が展開する傘ブランドWpc.(ダブリュピーシー)の日傘を提供した。

日傘の普及啓発プログラムを実施した、気象予報士／防災士の石榑亜紀子氏(左)と、ワールドパーティー Wpc.事業本部 セールスプロモーション部 広報の中村友香氏(右)

■猛暑から身を守る「日傘」という選択肢

夏に向けて日増しに気温が上昇し、紫外線も強くなる6月中旬。特別プログラムは、東京農業大学第一高等学校・中等部の中学1年生～高校3年生85名の学生を対象に行われた。

冒頭に登壇したワールドパーティー Wpc.事業本部の中村友香氏は、日傘について「暑さから命を守るマストアイテム」であり「性別や年齢に関係なく使うもの」と説明する。「ただ、学生の皆さんにはまだ日傘が浸透していないのが現状です。毎日の通学路を安全な場所にするために、Wpc.では日傘を普及していきたいと考えています」と中村氏。

同校は、小田急線 経堂駅から徒歩15分、東急世田谷線 上町駅から徒歩15分と、それなりに距離がある。ワールドパーティーではこれを危惧し、今回のプロジェクトを企画したという。

このあと、気象予報士／防災士の石榑亜紀子氏による熱中症対策セミナーが実施された。「皆さん、普段から日傘を使っていますか?」という問いかけに、手を挙げた学生の数はまばら。やはり、中高生にはまだ普及途中のようだ。

このあと、最高気温が40度以上となる日のことを『酷暑日』と呼ぶこと、熱中症により救急搬送された人の数は昨年(2025年)初めて10万人を超えて過去最多となったこと、その内訳は高齢者が57.1%、成人が33.9%だが、少年(18歳以下)も8.4%と少なくないこと、などを紹介。

熱中症に警戒が必要なタイミングについては「身体が暑さに慣れていない5月以降の暑い日、急に気温の上がる梅雨の晴れ間、10日以上の晴天が続く梅雨明け、そして実家の涼しい環境に慣れたあとの盆明けに、特に注意が必要です」と石榑氏。対策としては、少しずつ身体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」が効果的で、「無理なく2週間、ややきつい運動をしてみてください」と提案する。たとえば、ウォーキング1回30分、ジョギング1回15分を週5回程度行う、あるいは2日に1回は湯船につかる、ということでも良いそうだ。

気象庁・環境省では、府県予報区内のどこかで“暑さ指数(WBGT)”が33に達する場合に「熱中症警戒アラート」を発表している。WBGTを構成する要素は、気温1：日射・輻射2：湿度7という割合。日傘を使えば、このうちの「日射・輻射」の影響を抑えることができる。

また、注目したいのが「湿度」の割合が高いこと。湿気のある日に汗をかくと、汗がいつまでも蒸発しないために身体に熱がこもり、結果として熱中症のリスクが高まるという。ここで石榑氏は、遮熱日傘を使うと(帽子を被ったときと比較して)汗の出る量が17%も減少できる、という環境省のデータも紹介した。

そこで気になるのが向こう3カ月の天候の見通しだが、全国的に平年より高くなる予報が出ている。やはり今夏も、猛暑・酷暑への備えが必須となりそうだ。石榑氏は「もしかすると都内でも、酷暑日が続出するかも知れません。皆さんも通学途中、帰宅時間の熱中症対策を心がけてください。地球温暖化もあり、年々、気温が上昇しています。この猛暑時代に、日傘は命を守る防具です。ぜひ、日傘を活用してもらえたら」と呼びかける。

■日傘のキャッチコピーを考える

プログラムの後半では、より多くの人に日傘を使ってもらうためのキャッチコピーを考案するワークショップの時間がもうけられた。各グループに分かれ、あらためて日傘について話し合う学生たち。アイデアをマインドマップに整理するグループもあれば、身近な家族が日常的にどのように使っているか、具体例を話し合うグループもあった。

そしてグループごとに発表。昨夏、通学途中に熱中症の不安を覚えたという学生が考えたキャッチコピーは「真夏の通学路、ちょっと1人だけ涼しい」。今夏は日傘を活用して涼しく通学したい、という願いを込めた。

別のグループでは「さすオシャレ〜日傘はファッションだ!!〜」「太陽にも見せたくない君の美しさ」「塗らない日焼け止め」「365日あなたを守る屋根」「片手でもてるオアシス」「どこでも日陰。My Shade My Cool」といったコピーを考案。男性にも使ってほしいという思いから「雨ニモマケズ、日差シニモマケズ 日傘をさすってかっこいい」というコピーを考えたグループもあった。

これを受け、ワールドパーティーの中村氏は「こんなにもたくさんのキャッチコピーを考えてくれたことに驚きました」と感動した様子。そのうえでプロの観点から、各コピーの優れているポイントを挙げつつ称賛した。

石榑氏も「とても可能性を感じる、なにか新しいものが生み出せそうな、そんなディスカッションになっていました」と総評。「キャッチコピーひとつで、これまで日傘を持ってこなかった人にも『試してみようかな』って思ってもらえるんじゃないでしょうか。今日は、そんなことを思いました」とまとめた。これをもって、プログラムは終了。参加者全員に、Wpc.の日傘が贈呈された。

近藤謙太郎 こんどうけんたろう 1977年生まれ、早稲田大学卒業。出版社勤務を経て、フリーランスとして独立。通信業界やデジタル業界を中心に活動しており、最近はスポーツ分野やヘルスケア分野にも出没するように。日本各地、遠方の取材も大好き。趣味はカメラ、旅行、楽器の演奏など。動画の撮影と編集も楽しくなってきた。 この著者の記事一覧はこちら

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