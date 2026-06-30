無料のつもりで始めたのに、気がつけば高額請求や解約の手間に悩まされる――そんな経験はありませんか？その原因は、ユーザーの判断を巧みに誘導する「ダークパターン」かもしれません。見抜きにくく、誰もが引っかかる可能性のあるその手口と対策を、専門家の解説と漫画でわかりやすく解説します。

ユーザー本人が意図しない不利な選択へ誘導されてしまうダークパターン

一度きりの買い物のつもりだったのに定期購入になっていて後日気が付いた…。オトクな月額料金だと思っていたら実は最初だけで後から倍以上の月額料金になっていた…。気が付いてからの解約も時間や手間がかかって面倒だった…。そんな経験はありませんか？

これらは「ダークパターン」と呼ばれ、近年警戒が呼びかけられています。ネット上でダークパターンがなぜはびこるのか、避けるにはどうすれば良いのか、ダークパターンの脅威に詳しいダークパターン対策協会の石村卓也氏に話を伺いました。

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――早速ですが、ダークパターンとはどういうもので、なぜ気が付きにくく、被害に遭ってしまうのか教えてください。

石村氏：ダークパターンにはさまざまな種類があります。共通するのは人間が本来持っている認知機能や心理的な隙を悪用し、ユーザーの選択行動を事業者に有利な方へ誘導するように、ユーザーインターフェイス（UI）やユーザーエクスペリエンス（UX）を設計していることです。

消費者は多くの場合、だまされたことにすぐに気が付かず、想定より高い金額になったり、後から思わぬ請求が来たり、注文したものが繰り返し届いたり、望んでいたのとは異なる状況に陥って初めて気が付きます。

事業者が悪意を持ってダークパターンを用いている場合はもちろん、意図せずわかりづらい設計になっている場合でもダークパターンと見なされます。このため、消費者と事業者の双方に注意が求められています。

さまざまな種類の中でも“よくあるケース”は漫画でも示されている、無料トライアルや初回限定割引などに申し込んだつもりなのに後日課金に気付かされる「隠された定期購入」や、解約までの手順が複雑でわかりづらい「キャンセル困難」などです。

ほかにも、在庫数が残りわずかであるかのように偽って人気があると誤認させる『在庫僅か』、オファーや割引の期限がまもなく切れると嘘の表示を出して焦らせる『カウントダウンタイマー』、購入直前になって隠されていた手数料を追加する『隠れたコスト』などがあり、経済協力開発機構（OECD）では24類型に分類しています。

これらは組み合わせて使われることも多く、ダークパターンが1つひとつの表示の問題ではなく、サービスの入口から出口まで、ランディングから契約更新や解約も含めて全体で発生する問題であることを表しています。

決済前に一旦立ち止まる習慣がダークパターンを遠ざける

――消費者がダークパターンに惑わされないための対策には、どのようなものが考えられますか？

石村氏：先ほど、ダークパターンは人間の認知機能や心理的な隙を悪用すると述べました。これはつまり認知の隙や心理的な隙がなければ被害に遭いにくいということです。

では、これらの隙をなくすにはどうすれば良いのでしょうか。選択肢が公平か、解約が簡単か、過度なお得感になっていないか、そうしたポイントをいちいち確認できれば良いのですが、買い物のたびにそれを繰り返すのはあまり現実的ではありません。

簡単で効果が高いのは、一歩立ち止まって考えることです。行動経済学者のダニエル・カーネマンが提唱した二重過程理論の中に、人間には直感で素早く判断する『システム1』と、時間を掛けて論理的に決断をくだす『システム2』という2つの思考モードがあるとする説があります。ダークパターンは基本的にこのうちの『システム1』による無意識の判断をターゲットにしています。

リテラシーがどれほど高くても、急いでいるときやマルチタスクで作業しているときには、どうしても注意力が落ちて『システム1』の思考モードになり、ダークパターンに誘導されやすくなります。

このため、購入サイトなどで何かを決定したり申し込んだりする際は、合理的な『システム2』の思考モードになる習慣を身に着けることが一番なのです。

購入サイトなどで決済する前に必ず一旦立ち止まり、『本当にいますぐ決断しなくてはならないことなのか』と自問しましょう。一晩寝てから決断するのも良いし、トイレに行くとかコーヒーを淹れるといったほんの数分の立ち止まりでも効果があります。

また、ダークパターン対策協会ではWebサイトの表示内容や組織的な対策を客観的な基準で審査して、基準を満たした安全で誠実なWebサイトには認定マークを付与しています。消費者にとっては認定マークを確認することで、安全性を確かめられ、事業者にとっては企業のコンプライアンス遵守や誠実な姿勢をアピールできます。

顧客の信頼を大事にする企業はダークパターンを避ける

――ダークパターンが個人や社会にどのような影響を与えると考えていますか？

石村氏：事業者の立場から見ると、ダークパターン的な設計は、短期的には売上や継続率の向上につながるように見えることがあります。なかには既存の法律に抵触しうるものもあれば、現行法では直ちに違法とまでは言い切れないグレーな領域もあります。このため、大手のサイトでも知ってか知らないでかダークパターンを用いていることがあります。しかし、中長期的には確実に消費者の信頼を失い、顧客が離れてブランドを毀損します。

多くの企業はLTV（Life Time Value：顧客生涯価値）を上げることが利益の最大化につながることを知っていて、一度獲得した顧客をリピーターやファンにするために大切にします。特にメーカーが仲介業者を通さずに自社のECサイトなどを通じて消費者に直接商品を販売する『D2Cマーケティング』などでは、LTVは重要な指標で中期経営計画などにほぼ必ずコミットします。

ダークパターンはLTVの考え方と真っ向から反する商慣習です。今後法規制が強化されて厳しくなることはあっても緩くなることはありえません。顧客離れやブランド毀損につながり、将来行政処分の対象になるリスクまで冒して眼の前の儲けを取ろうとするのは、賢明な経営者の取る方針とは思えません。

企業一社だけの問題でもありません。ダークパターンの被害が大きくなればなるほど、消費者はインターネットでの取引を信用しなくなります。インターネット全体の印象が悪化してしまうのです。

消費者と誠実な企業を守るNDD認定制度

――NDD認定制度の機能と役割について改めて教えてください。

石村氏：NDD認定制度とは、ダークパターン対策協会が申請のあったWebサイトを審査し、ダークパターンを利用していない誠実なWebサイトであることを確認して認定マークを付与するという仕組みです。NDDは『Non-Deceptive Design』の略称で、『誤魔化しのない誠実なデザイン』という意味になります。

毎年認定を更新する必要があり、初年度はブロンズ、二年目はシルバー、三年目以降はゴールドの認定マークを付与します。認定マークは領域（スコープ）ごとにアイコンと組み合わせて表示するようになっており、現在は『組織的対策』『クッキーバナー』『購入前最終確認画面』の3つの領域を運用しています。

それぞれ簡単に説明すると、『組織的対策』はダークパターン対策の責任者を決め、どの部署がどのようなスキームで対策するか、社内の防止体制や是正ルールなどの道筋があらかじめ決めてあるか審査します。これはNDD認定を受けるうえで必ず審査対象となる領域です。

『クッキーバナー』はWebサイトにクッキーバナーを表示するときに、同意以外の選択肢が明示されていることや、情報がわかりやすくなっているかを審査するものです。『購入前最終確認画面』は決済画面で『隠れた定期購入』などの誤解を招く設計がなされていないか審査するものです。これらの領域は、今後増やしていくことになっています。

ダークパターンを利用する企業が、消費者をあざむいて余計な出費や時間のロス、心理的な負担まで強いて売上を伸ばし、その一方でダークパターンを利用しない消費者第一で取り組む真っ当な企業が売上を落とす、そんな正直者が馬鹿を見る世の中が良いものであるはずがありません。ダークパターンを駆使した競争ではなく、消費者からの信頼を獲得していくことに企業が価値を見出す健全な競争が行われる社会を築いていかなくてはならないと考えています。

――ありがとうございます。

具体的なトラブルは188へ、気づきや体験はダークパターン・ホットラインへ

実際に請求が続いている、解約できない、返金や契約内容について相談したいといった具体的なトラブルがある場合は、消費者ホットライン（局番なし188）を通じて、身近な消費生活センター等に相談できます。

一方で、「この表示はおかしいかもしれない」「同じような体験をした人がほかにもいるかもしれない」といったダークパターンに関する気づきや体験は、ダークパターン対策協会が運営するダークパターン・ホットラインへ情報提供できます。寄せられた情報は集約・分析され、注意喚起を兼ねたホットラインレポートとして公表されるほか、悪質なケースは関係省庁等とも共有され、同様の被害を未然に防ぐための制度改善や規制強化の検討に役立てられます。

NDD認定制度に審査を申請する事業者は、当たり前ですがダークパターンを用いる気がない誠実な事業者です。それでも、意図せずダークパターンを使ってしまっていることもあるため、中立的な立場の民間組織であるダークパターン対策協会による客観的な審査はとても重要だと言えるでしょう。

石村氏は「ダークパターンを見つけたらぜひホットラインに連絡してください」と訴えていました。ダークパターンをよく知らずに使ってしまっている事業者であれば、協会からの呼びかけでダークパターンを使わない安心できるサイトに変わるかもしれません。

NDD認定制度のことはもちろん、ダークパターンという概念もまだ十分に認知されているとは言えません。この認知をいかに速やかに広げられるかは業界の課題となっています。 インターネット社会の健全な発展のためにも、生活者・企業・社会を守る鍵になるNDD認定制度の認知拡大に期待が寄せられています。

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