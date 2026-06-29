夏の建築現場は、想像以上に過酷。強い日差しの下で作業する職人たちにとって、暑さ対策は安全面だけでなく、集中力の維持や施工品質にも関わる大切なテーマといえます。

そうした中、アイ工務店は今夏に建築する全国約3,000棟の着工現場に対し、エアコンを導入する計画を発表しました。工事中の現場に冷房環境を整えることで、職人の健康を守り、より安心して働ける現場づくりを進めていく取り組みです。

今回は、兵庫県三田市内の戸建て建築現場で行われた現場見学会を取材。エアコンが設置された現場の様子や、会社としての狙い、現場で働く職人・施工管理の声を通じ、これからの家づくりに求められる“現場環境”について考えてみましょう。

「あ、涼しい」。暑さ厳しい建築現場にエアコンを導入するアイ工務店の取り組み

訪れたのは、兵庫県三田市内にあるアイ工務店の戸建て建築現場。6月上旬、外の蒸し暑さとは裏腹に、工事中の現場に入った途端、思わず「あ、涼しい」と感じました。窓には、1台のコンパクトなエアコン。「ウインドウエアコン」と呼ばれる窓用エアコンで、室外機の設置が不要なのが特徴です。

全棟規模での冷房環境整備は同社によると業界初 ※1 とのこと。ちなみにエアコンは、棟上げが終わり、サッシが付いた段階で設置します。これまで当たり前ではなかった取り組みに、なぜ踏み切ったのでしょうか。殿垣専務は、こう説明しました。

アイ工務店 殿垣専務

気象庁によると、日本における猛暑日（最高気温 35℃以上）の発生日数は長期的な増加傾向にあり、建設技能労働者の熱中症リスクは年々高まっています。「空調服だけでは到底対応できない」という現場の声が、今回の取り組みの出発点です。当社は2年ほど前から、現場の職人さんたちが酷暑ともいわれる過酷な環境で仕事をしている状況を問題視してきましたが、ようやく「職場環境の冷房化」という具体的なアクションを実現できました。

今年4月には、労働安全衛生法に基づく「エイジフレンドリーガイドライン」への対応が 事業者の努力義務とされる法改正がなされましたが、労働災害の発生率（休業4日以上死傷度数率）は50代から急騰するそうです。

高年齢労働者の労働災害発生率は年齢とともに上昇し、特に60歳以上で高くなる傾向があります。また、熱中症についても高齢者の占める割合が高く、重症化しやすいことが指摘されています。あくまで職人さんの職場環境の改善が主眼ではありますが、熱中症による休業者が出てしまうと、工期が遅れるなどして、お客さまにご迷惑をおかけしてしまいかねません。職人さんたちが安心安全に働ける環境を整え、品質と工期を守ることが、当社の責務と考えています。

なお、エアコンは設置された現場でのみ使用し、再利用は行いません。使用済みのエアコンは、専門事業者を通じて適切にリサイクル処理を行うそうです。

建築現場はどう変わる？大工と施工管理が語る“冷房化”最前線

では、建築現場にエアコンが入ることで、現場は実際にどのように変わるのでしょうか。大工歴約24年の北田大工は「現場にエアコンを入れてもらえるのは初めて。作業しやすくなって、非常に助かる」と声を弾ませました。

北田大工

これまでは空調服を着て暑さを凌ごうとしていましたが、作業環境によっては十分な涼しさを感じにくいこともありました。でも、エアコンを入れていただけたことで空調服が効果を発揮し、随分と身体が楽になっています。

過去、熱中症でぐったりとしてしまう職人の姿を何度か見かけたと明かす北田大工は「年々暑くなり、作業環境は過酷になる一方」と危機感を募らせていたそう。そんな中で実現したアイ工務店の建築現場の冷房化は、まさに“救世主”だったのでしょう。「今のところ休憩回数は変えず、こまめに水分補給をして熱中症を防ぐように心がけていますが、作業の進み具合は良くなっています」と、現場目線でのメリットを語ってくれました。

施工管理を担う立本係長も、建築現場の冷房化による好影響を早くも実感しているといいます。

立本係長

涼しい環境で作業や休憩ができるので、熱中症をはじめとした体調不良を予防できる点で大きな安心感につながっています。そして、職人さんたちが集中力や判断力、モチベーションを維持できるため、施工品質のさらなる向上が期待できます。

立本係長は「会社が現場のことを考えて投資してくれるのは、ありがたい。すでに職人たちからは喜びの声が多く届いている」と、目を細めました。

職人を守る“隠れた心遣い”が、高品質な家づくりを支えている

建築現場の冷房化は、職人たちの熱中症対策だけにとどまるものではありません。暑さによる疲労や判断力の低下を抑えることは、細かな確認作業や丁寧な施工を支える土台にもなり、結果として家づくりの品質を守ることになります。北田大工や立本係長といった現場目線の声からも、それが垣間見えました。

また、このように現場で働く職人さんたちを大切にする会社には、自ずと腕のいい人材が集まってくるはず。「いい家づくりは、いい現場から始まる」というのは、間違いないでしょう。住まいが完成した後、施主からは見えなくなる取り組みではありますが、こういった“隠れた心遣い”が、高品質の家づくりを支えているのです。

※1 アイ工務店調べ。2026年5月、工事着工現場全棟への冷房環境整備として。

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