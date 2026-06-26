「タイパ(時間対効果)」という言葉が浸透して久しい昨今。……ですが、ただ効率を追求するだけでなく、「QOL(生活の質)」も妥協したくない。それがスマートな大人の本音かと思います。では、そもそも「スマートな大人」とは具体的にどのような姿を指すのでしょうか?

今回は、ライフスタイルも価値観も異なる社会人4名を招集! 日々の満足度を高めるさまざまなアイテムから、移動にも便利なタッチ決済などの習慣まで、手放せない“相棒”について座談会を実施し、効率の先にある「豊かさ」のヒントを探ってみました!

今回参加してくれたのは……

堤さん

30代／男性

営業職

高瀬さん

30代／女性

編集職

大河原さん

20代／男性

企画職

谷さん

20代／女性

制作職

効率だけじゃない!

メリハリをつけて楽しむのが「スマートな大人」?

——まずは皆さんが考える「スマートな大人」や「スマートなライフスタイル」の定義について教えてください!

大河原：“効率的だけど、効率を求めすぎない人”がスマートだなと思います。何でもかんでも時短にするミニマリストというより、効率化して作った時間をあえて自分のこだわりたい趣味や、一見タイパが悪いとされるものにがむしゃらに注ぎ込む。そんなメリハリがある人に憧れますね。

谷：私も、時間や体力を無駄に消費しすぎない人がスマートだなと感じます。最新の家電を使いこなして家事の負担を減らしたり、支払いをスムーズに済ませたり。そこで浮いたエネルギーを自分の好きな時間に使えるのが理想ですよね。

堤：「私生活を全力で楽しめる人」もスマートですよね。仕事はある程度の努力でカバーできても、私生活の幸福感って、自分の価値観で決めなきゃいけない。そこで自分なりの尺度を持って、折り合いをつけながら楽しめている人はカッコいいなと思います。

高瀬：私は心身のコンディションを管理できる人ですね。自分の機嫌を自分で取れるというか。効率だけを追うのではなく、自分が心地よく過ごせるように暮らしを整えられる人は、大人としてスマートだなと感じます。

堤：仕事における「スマートな大人」については、職種によってそれぞれ正解が違うかもしれませんね。でも、共通して言えるのは「相手の期待値を少し超えられる人」だと思います。求められる以上のことができる人、カッコいいですよね。

高瀬：ちょっとした気遣いというか、メールの文面に相手が理解しやすい一言を添えるとか、そういう違和感のないコミュニケーションを自然にできる人も素敵。

大河原：私は“感謝を言葉にできる人”だと思います。今は在宅ワークも多いですが、オフィスですれ違いざまに「昨日はありがとうございました」とすぐ言えるような人。タスク管理だけでなく、コミュニケーションをスマートにこなせる大人になりたいです。

谷：確かに、挨拶や礼儀というベースがあってこそのスマートさですよね!

愛用中! 私生活をスマートにする“相棒”たち

——では、具体的に皆さんの生活を支える習慣やアイテムなどについて教えてください。

大河原：最近「クイックシューレース」という、結ばなくていい靴紐を愛用しています。1本をギュッと引くだけで締まるし、余った部分は収納できる。むくんだらすぐ緩められるし、脱ぎ履きが圧倒的に楽なんです。「長時間履いていてもむくまない」という意味でもスマートだし、このデザインと利便性の両立こそスマートだな、って(笑）。

高瀬：“生活を支える習慣”という点では、週2ペースでジムに通っているのと、5年前から犬と暮らしていることが大きい気がします。毎朝の散歩は、仕事へのオン・オフを切り替える強制的なスイッチになっています。犬が誤食しないよう床に物を置かない習慣もついたので、おかげで家の中は常にスッキリしていますね。

大河原：犬が快適に過ごせる空間を作ろうとしたら、高瀬さん自身も快適に過ごせるようになったと。それは素敵ですね〜。

堤：私は今まで、長期休暇には海外旅行に行っていたのですが、去年は行けず……。縁もあり、去年の夏に猫を迎えたので、いつも海外旅行に使っている予算で環境づくりにお金をかけました(笑）。日々仕事に追われているので、猫は飼えないかな〜と思っていたのですが、自動トイレや自動給水器、スマホ連動の給餌機もあると知って。「これなら安心」ってことで、一式すべてを揃えました。

谷：全部自動でできるんですね。それはスマート!

堤：そうなんですよ。残業で遅くなってもスマホからご飯をあげられるし、トイレも勝手に掃除してくれる。それまでは家でも結構遅くまで仕事していたのですが、猫のおかげで「あ、猫が眠そうに甘えてきたからもうそろそろ寝よう」と生活リズムが整いました。

谷：私もスマート家電にはかなり助けられています。乾燥機付き洗濯機や食洗機、ロボット掃除機……家事という重荷を家電に任せることで、家事に対する心理的なハードルが下がって、ポジティブになれました。

大河原：家電で空いた時間は、何に使っているんですか?

谷：ずっと興味があった中国語の勉強に充てています! いつか中国ドラマを字幕なしで見るのが目標で。あと、ベランダでトマトやバジルを育てる家庭菜園も始めました。自分で育てると節約にもなるし、心が整います。

高瀬：心を整えるっていうところだと、私はプロジェクターを寝室とリビングの両方に置いているんですけど、部屋を暗くして間接照明だけにして映画を観ると、本当に気持ちが落ち着きます。愛犬も隣でリラックスして仰向けで寝ていたりしますね(笑）。

堤：可愛い……。あと最近、窓拭きロボットを買いました。自炊でビリヤニを作るのにハマっているのですが、料理をしていると油煙で窓が曇るのが気になって。窓拭きロボットはボタンひとつで外側までピカピカにしてくれるので、客人の前でカーテンを開けるのが楽しみになりました(笑）。

大河原：皆さん、自分の時間を作るために、面倒なことを上手に自動化していますよね。僕も朝食はブレンダーでスムージーとプロテインを混ぜてサッと済ませます。時短しつつ、栄養はしっかり取る。そのぶん、空いた時間は大好きな映画鑑賞に全振りしています。

谷：タイパを意識するのは結局、「自分らしい時間」をしっかり確保するためですよね。例えば移動時間も、そうだと思うんです。最近、自分が通勤で使っている路線でクレジットカードのタッチ決済が導入されたんですけど、これもスマートだなって。

高瀬：使える場所が大きく広がったことがニュースになっていましたね! クレカだけじゃなくスマホでもできて便利そうだなって私も気になっています。

谷：チャージの手間がないし、スマホひとつで改札を通れるのは本当に楽なんですよ!

大河原：わかります。僕は買い物のときにVisaのタッチ決済を使っていますが、決済のたびにアプリを立ち上げるみたいな手間もなくて、あれはまさにスマート!

「スマホ・ウェアラブルでのタッチ決済」で、快適かつ効率的な生活を! 座談会でも話題にのぼった「スマホ・ウェアラブルでのタッチ決済」。スマートフォンやスマートウォッチにクレジットカード・デビットカードを登録しておけば、財布を取り出す手間なく、あらゆるシーンでスピーディーに決済が完了します。 使い方も簡単で、タッチ決済対応マークのあるお店や、対応する公共交通機関の改札機にデバイスをかざすだけ。サインも暗証番号も不要で支払いが完了するので、スマートに支払いの管理ができます。

※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿し暗証番号を入力するか、サインが必要となります。 コンビニやスーパー、飲食店、テーマパークはもちろん、最近では鉄道やバスなどの公共交通機関でも利用可能エリアが急拡大中。移動から買い物まで、スマホひとつで完結します。 アプリのダウンロードは不要で、iPhoneやApple Watchなどの場合は「ウォレット」アプリに、Androidの場合は「Google ウォレット」などにアプリにカードを設定。Face IDやTouch IDの解除なしで、かざすだけで改札を通過できますよ! 詳しくはこちら

生活の満足度を高め、自分らしいスタイルで過ごしてみて

4名の座談会、いかがでしたか? 共通して大切にしていたのは、「便利なアイテムや習慣を取り入れることで、自分にとって本当に価値のある時間を守る」というアグレッシブな姿勢でした。

日々の何気ない動作をスムーズに変えてくれる「スマホ・ウェアラブルでのタッチ決済」も、そんなスマートな生活を支える味方となるはず。まずは身近な移動や買い物から、このスマートな決済方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。