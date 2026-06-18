ユニットコムが独自に展開するゲーミングPCブランド「LEVEL∞」において、Intel Core Ultra 5(シリーズ2)搭載ゲーミングPCが好評発売中だ。電源ユニットの無償アップグレードキャンペーンも6月30日まで実施されている。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 5(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを好評発売中

Intel Core Ultra(シリーズ2)の中でも、コスト面に優れるIntel Core Ultra 5搭載モデル。ユニットコムでの構成例には高性能コアを6個、高効率コアを4個搭載して10コア10スレッドとして動作可能な225F搭載モデルに加え、高性能コアを6個、高効率コアを12個搭載して大幅にマルチスレッド性能を引き上げた250KF Plus搭載モデルも選択可能。いずれもIntel Z890のハイエンドなマザーボードを組み合わせて、高い安定性・拡張性を備えている。

LEVEL-R789-225F-RKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：294,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-LC250KF-TKX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core Ultra 5 250KF Plus

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：379,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus

[PR]提供：ユニットコム