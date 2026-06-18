インターンシップや各企業の選考がスタートするなど、就職活動が本格的に動き始める時期になりました。説明会の参加やエントリーシートの作成、面接など、やらないといけないことは盛りだくさん。ただ、初めての経験ばかりで戸惑っている就活生も少なくないのでは? そこで今回は、就活中の学生、そして就活を終えた若手社会人200名に「就活時の失敗や困ったエピソード」を大募集! 経験者の実体験を知っておけば、困ったときでも焦らず対応できるかも!?

就活中、ヒヤッとした経験がある人は74%!

まずは「就活中に『困った』『焦った』『ヒヤッとした』出来事はありましたか?」とアンケートで聞いたところ、74％の方が「はい」と回答。多くの方が就活中に焦ったり、困ったりした経験があることが分かりました。では実際にどんなことで困った、焦ったのでしょうか。続いては、アンケートに答えてくれた方々の実体験をシーン別に紹介していきます!

Scene01 道や乗り換えが分からず迷子になって……

大学4年生 地図アプリを見ても分からなかった。隣のビルと間違えた





大学2年生 路線の乗り換えに困惑し、道に迷わないようずっとスマホでマップを見ていたため充電がなくなりかけた





面接で企業に訪れる際、複雑な乗り換えや似たようなビルが立ち並ぶ街に焦ることも。いまはスマートフォンで簡単に乗り換え案内や地図を見られる時代になりましたが、遅延・運休の発生や、細かい位置が意外と分からなくなるなど、油断は禁物。アプリを使用していると、あっという間にスマートフォンの充電はなくなってしまうことがよくあるそうです。

Scene02 面接中だけど……

社会人1年目 スマホの充電ギリギリで面接に向かい、充電がなくならないか不安だった





社会人1年目 対面の面接とオンラインの説明会が同日にあったとき、バッテリーが足りるか不安になった





面接の前日は、夜遅くまで企業のことを調べたり、電車の時刻を調べたりしていたら、そのまま寝落ちしてしまい……朝起きたらスマホのバッテリーが残り数%だったなんてこともあるのではないでしょうか。「今日オンライン説明会もあるのに!」「このあとカフェに行けば充電できるかな……」とひやひやして、面接中に充電の心配をしてしまうことも。バッテリー残量が心の安定にもつながると言っても過言ではないかもしれません。

Scene03 充電しようと思ったら……

大学4年生 ケーブルが突然壊れて充電できなくなった





社会人2年目 持参していたモバイルバッテリーの充電がなく、面接帰りにスマホが使えなかった





大学2年生 説明会終わりにカフェに入ったらコンセントがなく、充電できずに焦った





休憩とスマートフォンの充電を兼ねてカフェに入ったものの、コンセントがある席が空いていないことや、持参したモバイルバッテリーとケーブルで充電開始!……と思ったらモバイルバッテリー自体の充電を忘れていたり、コード不良で充電ができなかったりと、トラブルが起きて使えないということも起きないとは限りません。充電問題、どうにかならないの……!

そんなとき、CHARGESPOT借りれば良くない?

就活生のもとに現れたのは、充電に困る人を助けて、みんなの自由な毎日を応援するウサギ型エイリアンのチャポポ! 大きな耳で、世界中の「助けて」や「困った」を感じ取り、地球をあちこち駆け回るチャポポがCHARGESPOTを教えてくれました。

バッテリースタンドの設置台数は約60,000台

CHARGESPOTとは、コンビニや駅など全国約60,000台 (※1) 設置されているモバイルバッテリーのレンタルサービス。日常的に通る場所に設置されていることが多く、急なバッテリー不足のときにも便利です。

面接会場の最寄り駅でCHARGESPOTをレンタル! 充電を気にせず地図アプリを使用できます

22歳以下は、3時間未満165円(税込)!

マイナンバーカード認証により22歳以下であることが確認されたユーザーは、3時間未満なら165円(税込)で利用可能! アプリを使うとあっという間に充電がなくなってしまいますが、3時間も借りれるのでしっかりと充電ができます。

手軽にレンタル!

借りるまでの手順はとても簡単。まずは、専用アプリもしくはPayPayアプリ・d払いアプリなどをダウンロード。その後、バッテリースタンドに記載されているQRコードをスキャンして、支払い方法を選択すれば利用できます。

「次の電車まで時間がない……!」「充電があと数%……!」いうときでも、すぐに借りられます。

また、スマートフォンだけでなく、ワイヤレスイヤホンやコードレスヘアアイロン、暑い夏の時期に活躍するハンディファンなどの充電も可能。さまざまなシーンで役に立ちます。

借りたところと異なる場所でも返却OK!

バッテリースタンドが設置されている場所なら、どこにでも返却OK! 返却可能なバッテリースタンドはアプリで調べられるので、帰宅途中の駅や自宅近くのコンビニに返却することもできます。

また、CHARGESPOTで取り扱っているのは、国際的な安全基準をクリアした高品質バッテリー。すべてのバッテリーとバッテリースタンドをインターネット経由で24時間管理しており、異常検知時はすぐに回収・交換を行っているため安心して利用できます。

2 2 歳以下なら、何度でも3時間165円でレンタルできる!

今回紹介したCHARGESPOTは、コンビニや駅など全国約60,000台 (※1) 設置されているモバイルバッテリーのレンタルサービス。急なバッテリー不足で悩んでいるときに便利なサービスです。通常料金は30分165円(税込)～ですが、2026年3月より「CHARGESPOT U22特別料金プラン」がはじまり、マイナンバーカード認証により22歳以下であることが確認されたユーザーは、3時間未満なら165円(税込)で利用可 (※2) 。さまざまな場面で就活中の学生たちを助けてくれます。

U22特別料金プラン詳細はこちら

CHARGESPOTを就活の相棒に!

「就活時の失敗や困ったエピソード」のアンケートでは、スマートフォンなどの充電が切れて焦ったという声が多く届きました。また、就活を既に終えた学生、若手社会人からはこんなアドバイスをもらいました。

大学4年生 スマホをしっかり充電すると心の安定にもなる!





大学4年生 イヤホンの充電は忘れやすいけど必ずしておくこと!!





社会人2年目 あらかじめモバイルバッテリーやイヤホンがあれば大きな心配はない





ただ、どうしても充電が切れてしまったときや、何らかのトラブルが起きてモバイルバッテリーが使えないというときには、CHARGESPOTがみなさんの味方になってくれるはず。「充電が切れそう!」と思ったときは、CHARGESPOTをぜひ利用してみてください!

U22特別料金プラン詳細はこちら

アプリダウンロードはこちら

CHARGESPOTの詳細をチェック

(※1) 2026年3月時点

(※2)OLC、USJ、レゴランド、法人モデルなどの専用の特別料金機器は対象外。また、CHARGESPOT Pass、CHARGESPOT Businessユーザーは対象外。23歳の誕生日を迎えた場合、誕生月の最終日まで適用

「就職活動に関するアンケート」

調査時期:2026年5月8日～2026年5月11日

調査対象:大学・短大・専門・大学院2年生～社会人2年目

調査数:200名

調査方法:インターネットログイン式アンケート

[PR]提供：株式会社INFORICH