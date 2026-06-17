気温差が激しいこの時期。日中は暑いのにエアコンをつけると冷えすぎてしまったり、朝晩は寒暖差で体がだるく──そんな環境の中で、「しっかり休んでいるのに疲れが抜けない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

「運動やサウナに通う時間・余裕はない。それでも、何か体にいいことを取り入れたい」そんな方に注目されているのが、日常生活の中で無理なく実践できるリカバリーアイテムです。

今回は、カインズのリカバリーアイテムに加え、夏の寝具も取り入れながら、普段あまり運動をしないSさんが4日間体験。「着る・履く・寝る」でどのような変化があるのか、そのリアルな使用感をご紹介します。

DAY1

まずは1日着てみた。

気になる“着心地”は？

カインズのオンラインショップで、リカバリーウェアをはじめ、おすすめのアイテムをゲットしたSさん。まずは『疲労回復サポートウェア リカバリーウェア トップス』と『疲労回復サポートウェア リカバリーウェア パンツ』*1を試してみることにしました。

生地全体に特殊機能繊維が練り込まれており、体から放出される遠赤外線を利用して血行をサポートする仕組み*2なのだとか。

着用して、見た目をチェック。「上下で着ると重い印象になるかと思ったけど、意外とすっきりしたシルエットで好印象」

そのまま朝の身支度や掃除、部屋でのリラックスタイムまで、丸一日着て過ごしてみることに。すると、思いのほか快適な着心地に驚いたようです。

「もっちりとした生地で肌触りがよく、締め付け感もないので心地よい着用感」とSさん。

さらに、トップスの袖口やパンツのウエスト部分にはリブが使われており、伸縮性も十分。「顔を洗ったり作業をしたりするときも、袖が止まるので地味に便利。こういう細かい使いやすさもうれしいポイントです」

「1日だけでは正直よく分からないかも」とのことで、このままリカバリーアイテム生活を続けてみることにしました。

DAY2

足元を変えるとどう変わる？

サンダルを試す

2日目は、足元のアイテムを追加。カインズのリカバリーアイテムの中でも、いま人気を集めているという『リカバリーサポートサンダル』を取り入れてみます。

2本バンドと、鼻緒の2タイプあり、どちらも厚底でクッション性があり、つま先のスリットで、足の動きに合わせてしなやかに曲がる設計が特長です。

さっそく履いてみたSさんは、「見た目よりも柔らかくて、ちゃんと安定感があるのがいいですね」とコメント。

しばらく履いたまま過ごしてみると、「長く履いていても疲れにくいし、シンプルで合わせやすいので、ゴミ出しやコンビニくらいの外出ならそのまま行けそう。これで980円はお手頃だと思います」と、使い勝手の良さも実感している様子です。

室内外を問わず使いやすく、自然と履く時間が増えそうな一足。カラーバリエーションも豊富で、日常使いのアイテムとして取り入れやすそうです。

DAY3

寝具を変えてみると、

朝の感じが少し違った

最近めっきり暑くなり、梅雨のジメジメも重なって寝苦しさを感じていたSさん。リカバリーウェアを着て寝ていると、暑くなってきたので3日目は寝具を見直してみることにしました。

取り入れたのは『もっとひんやり 消臭肌ふとん』と『もっとひんやり消臭敷パッド』。肌ふとんは、強冷感素材とワッフル生地のリバーシブル仕様で、好みに合わせて使い分けができる仕様です。

布団に入った瞬間、「ひんやり気持ちいいですね！ 両面でひんやり感が違うから、その日の暑さや気分によって変えられるのも魅力。サラッとした肌触りも心地よく、快適に眠ることができそうです」とSさん。

敷パッドはゴムバンドがないタイプで、取り付けもスムーズ。裏面全体にすべり止め加工が施されており、寝返りを打ってもズレにくいのもうれしいポイントです。どちらも洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いできるため、清潔に使い続けられます。

さらに、エアコンの風による冷えが気になるときに便利なのが『なめらかふわとろケット』。

「なに、このふわっととろけるような質感は！！ この肌触りも新感覚。軽いし、やさしく体を包み込んでくれて、本当にとろけてしまいそう（笑）」

冷房をつけたまま寝る日にも取り入れやすく、季節に合わせた使い分けができそうです。

DAY4

在宅勤務で1日着てみた結果

いよいよ最終日。この日は在宅勤務ということで、朝から着用して過ごしてみることにしました。

今回はよりラフに着られる『疲労回復サポートウェア ポケ付きシャツ半袖』*1と『疲労回復サポートウェア ジョガーパンツ』*1をチョイス。カラーはブラックとネイビーの2色展開。落ち着いた色味で、シーンや気分に合わせて使い分けもしやすそうです。

「どちらも滑らかな生地で、さらっと気持ちよく着られます。長時間着ていても窮屈さを感じにくく、座りっぱなしでも快適に過ごせるので、仕事もはかどりそう！」

肌あたりがやさしく、さらっとした裏地でムレにくいのも特徴。半袖はやや長めの袖丈で、吸汗速乾やUVカットなどの機能も備えています。

「機能性*2はもちろん、シンプルで落ち着いたデザインもいいですね。サテンのような上質な生地感や、胸元のラインが高見えして、このままオンライン会議や軽めの打ち合わせに参加するのも全然あり！ ジョガーパンツのお尻のポケットも何気に重宝します。この上下セット、リラックスタイムも在宅勤務の時も寝る時もずっと着ていたいかも」

さらに、2日目に試した『リカバリーサポートサンダル』の鼻緒タイプを室内用にも取り入れてみることにしました。

「洗濯や料理など、室内で立ちっぱなしの時間が続くと足に負担がかかりやすいですが、これは厚底で歩行時の着地衝撃をやさしく受け止めてくれる感じがして、疲れにくい気がします。足裏を包み込むような適度なフィット感もいいですね」とのこと。

リカバリーアイテムを組み合わせることで、自宅で過ごす時間がより快適に感じられたようです。

無理なく続けられる、

日常のリカバリー習慣

4日間のリカバリーアイテム生活を終えて、Sさんに感想を聞いてみると……。

「リカバリーウェアを着用したことで、着心地の良さもあって、4日間をとても快適に過ごせました。サンダルはクッション性があり、足元が安定する感じが心地よく、ひんやり寝具のおかげで睡眠環境も快適になりました。“着る・履く・寝る”で感じるストレスを手軽に解決できるのはいいですね。このまま使い続けてみたいと思います」

特別な工夫をしなくても、生活の延長として取り入れられるカインズのリカバリーアイテム。日々のコンディションを整える方法のひとつとして、検討してみるのもよさそうです。

1）一般医療機器として独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）へ届出を行い、家庭用遠赤外線血行促進用衣として製造販売が認められています。

*本商品の効果には個人差があります。

*必ず素肌の上からご着用ください。

*医療機器としての効能・効果は、上下セットで着用した場合に該当します。

*本商品の耐用年数は約2年です。長期間のご使用により生地が劣化・消耗する場合がありますので、2年を目安にお買い替えをご検討ください。

*4つの効果効能を促す鉱石成分は糸に練り込まれているため、洗濯によって失われることはありません。



2） 生地全体に練りこまれた特殊機能繊維が体を包み込み、体から放出される遠赤外線を輻射することで、血行を促進し、疲労回復をサポートする環境を整えます。

[PR]提供：カインズ