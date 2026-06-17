食材として知られる海ブドウを、美容原料として生かす―。沖縄県糸満市で海ブドウの陸上養殖を営む日本バイオテックの3代目アトツギである外間椿氏は、規格外品に新たな価値を与えるBtoB事業を構想。第6回アトツギ甲子園で3つの賞を受賞しました。

今回は、外間氏と同大会のスポンサーを務める日本M&Aセンターの代表取締役会長 三宅卓氏が対談。家業の強みをどう次の事業へとつなげるのか、アトツギの挑戦と「第二創業」の可能性について聞きました。

（左）外間 椿氏

現役高校生。家業は沖縄県糸満市で海ブドウの陸上養殖を行う日本バイオテック。祖父母が創業した事業を母が経営し、現在は次世代の承継者として新規事業の立ち上げに取り組む3代目アトツギ。視野の広さと美容への関心を生かし、海ブドウの規格外品を美容原料として活用するBtoB事業を考案した。 （右）三宅 卓氏

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 代表取締役社長。日本M&Aセンターはアトツギ甲子園のスポンサーとして、若い世代による第二創業を支援し、ビジョンに掲げる「地方創生から日本創生、そして世界No.1のM＆A総合企業へ」の実現を目指している。

そもそもアトツギとは……

先代から受け継いだ経営資源や歴史、強みを活かしながら、新規事業の立ち上げや業態転換、新たな市場の開拓などに挑戦する、後継者および後継予定者を指します。

家業への思いと美容への情熱から生まれた挑戦

---外間さんがアトツギ甲子園に挑戦しようと思ったきっかけを教えてください。

外間氏：私はずっと美容が好きで、美容整形外科の開業医になりたいと思っていました。それで中学から東京に進学し、高校では海外留学もさせてもらったんです。当時はすごく反抗期だったんですが、留学をきっかけに感謝できるようになって。ちょうどそのタイミングで母から美容分野での新規事業の相談を受けたんです。「これなら自分にできることがある」と思って、挑戦することを決めました。

---アトツギ甲子園のことはどのように知ったのですか。

外間氏：母の取引先の方から「アトツギ甲子園に出てみないか」というお話をいただいたのですが、それが新規事業の相談とほぼ同じタイミングだったんです。アトツギ甲子園について調べてみると、みんなの前でピッチをして夢を語る場だとわかって。それまで人前で話した経験もないし、そういうタイプでもなかったのですが、進路に迷っていたこともあって「やってみたい」と母に連絡しました。

---三宅さんから見て、このようなアトツギのチャレンジをどう思われますか。

三宅氏：アトツギは、「第二創業者」だと私は思っているんです。「企業30年説」といわれるように、企業成長には30年の壁があります。その中で、アトツギが先代が作ったものをそのまま引き継ぐのではなく、イノベーションを起こして第二創業していくことが大事なんですね。スポーツに大会がなければ、本気で練習できないのと同じで、アトツギ甲子園のような目標があるからこそ、考える力が研ぎ澄まされて、ビジネスモデルもどんどん磨かれていく。こうしたチャレンジの場はすごく価値があると思います。

---外間さんは目標ができたからこそ本気になれた、という実感はありましたか。

外間氏：はい。書類審査を通過した時点から「九州大会では絶対に優勝したい、決勝大会にも出たい」という気持ちが強くなりました。支援してくださる方にも「優勝します」と宣言して、それがアイデアをより良くしていく原動力になったと思います。

規格外品に新たな価値をつける海ブドウ×美容のBtoB事業

---今回受賞した事業アイデアについて教えてください。

外間氏：当社が行っている海ブドウの養殖では、全体の約2割にあたる年間6.4トンもの規格外品が出ます。これは長年の悩みの種でした。一方で、海ブドウには美容面でも優れた栄養成分があることがわかっていたので、規格外品から天然素材の美容原料を作り、化粧品メーカー向けにBtoBで展開できないかと考えたんです。パリのサプライヤーとも話をしたところ、海藻が世界的にブームになっている一方で、海ブドウはまだ市場にないとのことでした。そこに新規事業のチャンスがあると感じました。

---三宅さんは、このアイデアをどのように評価されましたか。

三宅氏：まず、アトツギ甲子園での外間さんのプレゼンテーションには「オーラ」がありました。情熱、真摯な姿勢、わかりやすく伝えようとする力。事業を引っ張っていくにはリーダーシップが不可欠で、いくら良いアイデアでも伝わらなければ人は動きません。「この人なら事業化できるのではないか」と思わせる力が大事なんです。

また、ビジネスモデルとしても筋が良かった。規格外品は処分にもコストがかかる「厄介者」ですが、それに高い付加価値をつけて、食とはまったく違う美容という分野で、しかもフランスで展開するアイデアに感心しました。生産者にもメリットがあるし、沖縄にもお金が入ってくる。工場ができれば雇用も生まれる。地方創生やゼロエミッションの観点からも、素晴らしいなと感じました。

外間氏：オーラがあったといっていただけたのは、すごく嬉しいです。ビジネスモデルについてですが、実は当初、BtoCで展開したいと思っていたんです。しかし準備を進める中でいろいろな方の話を聞いて、BtoCで化粧品ブランドを展開している事業者はすでに多くいると気づきました。それなら、海ブドウの優れた成分をそのまま化粧品に使っていただくBtoBのほうが、自分たちの強みが生きるのではないかと考えを変えたんです。

先代と次世代のクロスオーバーで、イノベーションは生まれる

---日本M&Aセンターがアトツギ甲子園に協賛している背景には、どのような思いがあるのでしょうか。

三宅氏：当社は2026年の創業35周年を機に「地方創生から日本創生、そして世界No.1のM&A総合企業へ」というビジョンを掲げました。今、日本では廃業する企業が増えていいて、さらには日本の320万社のうち約100万社は社長の年齢が70歳を超えている。このまま廃業が進めば、技術や文化が失われてしまいます。

後継者探しの選択肢は大きくは3つです。親族による承継か、従業員による承継か、M&Aか。このうち、従業員が継ぐのは日本の金融の仕組みを考えると簡単ではありません。親族が継いでくれるのも1つのベストプラクティスだと思っています。ただし、ぼんやり継ぐと「継がす不幸」になってしまう。30年前の事業をそのまま渡されて「これから50年やれ」といわれても、生き残れる保証はない。だからこそ、親族が継ぐならイノベーションを起こしてほしい、第二創業してほしい。アトツギ甲子園を応援しているのは、そういう思いもあるんです。

---三宅さんの考えとアトツギ甲子園の理念が一致したというわけですね。

三宅氏：先代と次の世代がちょうど交差していく瞬間を、私は「ゴールデンクロスオーバー」と呼んでいます。創業者と新しいリーダーがクロスオーバーするときには、摩擦が生まれやすいんです。しかし、その摩擦を調和に変えていくところで、大きなイノベーションが生まれます。単に引き継ぐだけではなく、先代から受け継いだものと自分が見る未来をうまく掛け合わせて、第二創業していくことが大事なんです。

外間さんの場合も、先代の事業があり、そこにご自身の美容への関心と海外経験が掛け合わさったからこそ生まれたアイデアです。どちらか一方だけでは実現できなかったでしょう。

---外間さん自身も、まさにそのクロスオーバーの中にいるわけですね。

外間氏：本当にそうですね。考えてみれば、2代目である母も祖母とクロスオーバーしてイノベーションを起こしてきました。たとえば、賞味期限が1週間しかなかった海ブドウを2年間保存できるパッケージ商品を開発したのも母です。その上で、私には「自分の好きなこと、ワクワクすることでお金を稼ぎなさい」とずっといってくれていました。だから、海ブドウと美容を掛け合わせるという発想が自然に生まれたのだと思います。

留学中は時差のある中で毎日ミーティングをしていたので、学業との両立がつらくなった時期もありました。そんなとき、祖母からは「セルフカウンセリングしなさい」といわれたんです。自分が何をしたいのかを書き出してみなさい、と。そこでもう一度気持ちを切り替えられました。

三宅氏：お祖母様の教えも含めて、三世代の積み重ねが今回の挑戦につながっているんですね。それがまさにゴールデンクロスオーバーだと思いますよ。

海ブドウの付加価値に見る、第二創業と地方創生の可能性

---日本の未来をどのように見ていますか。

三宅氏：日本では、「8割経済問題」と呼ばれる、2040年に日本の労働力人口が約8割にまで縮小することにより国内の経済活動全般に深刻な影響が及ぶ構造的な社会課題を抱えています。企業の廃業も加速する中で、GDPの低下は避けられません。

ただ、そうならないための道はあります。それは、一人当たりの生産性を上げることです。日本人はゼロから1を生み出すのは苦手かもしれませんが、ベースがあるところから改善・イノベーションしていくのは得意です。若いアトツギが家業をベースに第二創業で生産性を引き上げていく。ここに日本の未来がかかっていると私は思っています。

外間氏：まさに母がずっとやってきたことの延長線上に、今回の新規事業があると感じています。海外に輸出するには生の海ブドウでは難しい。だからこそ、母は保存技術を開発しました。その土台の上に、次は美容という新しい切り口でイノベーションを生み出せたらと思っています。

三宅氏：こうしたスター企業が地方に生まれると、優秀な人材が集まり、周りの企業もインスパイアされて動き始めます。事業承継と地方創生を同時に実現できるのが、アトツギ甲子園の持つ力だと思います。

---外間さんは、地元・沖縄への思いについてはいかがですか。

外間氏：小学校まで沖縄にいたときは、海が綺麗なことも人が温かいことも当たり前だと思っていました。でも東京に出て沖縄の良さを実感して、さらに海外に行って日本の良さもあらためて感じることができたんです。沖縄のことはとても大好きですし、この事業を通じて地元に貢献できたらと思っています。

チャンスが来たら、とにかく飛び込んでみてほしい

---今後の事業展開について教えてください。

外間氏：4月と6月にフランスでの視察と市場調査に行くことが決まっています。また4月後半には国内の展示会にも出展しました。私自身は、まずは大学進学と学業の両立を目指しながらBtoB事業をしっかり進めて、将来的にはBtoCの事業にも挑戦したいと考えています。

三宅氏：「商売」にとどまらず、ぜひ事業として成功させてほしいですね。スケールさせれば沖縄への貢献も大きくなりますから。最終的にはニューヨークの株式市場に上場するぞ、くらいの大きな夢を持って取り組んでもらいたいなと思います。

---最後に、これから挑戦するアトツギの皆さんへメッセージをお願いします。

三宅氏：日本がこれまで築いてきた技術、味、文化、おもてなしは世界最高水準だと思います。だからこそ、ただ跡を継ぐのではなく第二創業をしてほしいのです。先代が築いたものをベースに、次の時代に合ったビジネスモデルにどう転換するか。視野を広げ、視座を高め、好奇心を持っていろいろなことを学んでほしいと思います。

外間氏：ピッチも人前に出ることも、最初はすごく恥ずかしかったです。でも、チャンスが来たらとにかく飛び込んでみることが大事だと実感しました。まず挑戦してみる。そして、それをどれだけ生かせるか、ものにできるかが勝負だと思います。これからの自分自身にも、そしてこれから挑戦する皆さんにも、そう伝えたいです。

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先代が築いた土台と、受け継いだ強みに、自分ならではの視点を重ねて未来をつくっていく。海ブドウの規格外品に新たな価値を見出した外間氏の挑戦は、まさに三宅氏が語った「第二創業」そのものといえます。

家業の承継を機に、次の時代を見据えたイノベーションを目指すアトツギの方との新しい出会いを楽しみにしています。今年のアトツギ甲子園にもご注目ください。

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