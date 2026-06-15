日本橋の地下広場に、700枚もの“願い”が集結。全長約84メートルに及ぶ最も長い絵馬の列が登場しました。北海道の保有林で育った木材から作られた絵馬には、小学生やアスリート、地域の人々など、さまざまな方の未来への願いが込められています。

さらにこの展示では、700枚の絵馬をつなげることで、世界記録にも挑戦。会場では多くの人の願いが大きくぐるりと一周しました。

そんなユニークな参加型イベントの背景にあるのは、三井不動産が推進する“環境との共生”をテーマにした街づくり。なぜ「絵馬」という形で、多くの人の願いを集めたのでしょうか。

今回は、日本橋で開催されたイベント「EMA WISH PROJECT ～森とまちを、願いでつなぐ～」（以下「EMA WISH PROJECT」）の様子とともに、そこに込められた想いをレポートします。

木に触れ、願いを書く 三井不動産が描く循環型の街づくり

近年、「環境への配慮」や「サステナビリティ」という言葉を耳にする機会は増えています。しかし、その一方で、どこか“自分とは少し遠い話”のように感じている方も多いのではないでしょうか。

環境への意識を身近に感じていただくために行われたのが、5月21日（木）に開催されたイベント「EMA WISH PROJECT」。北海道の保有林で育った木材から作られた絵馬に、人々が未来への願いを書き込み、その想いを“ひとつのつながり”として可視化した参加型プロジェクトです。

森から都市へ 木を循環させる取り組み

本イベントを主催した三井不動産は、2025年4月、まちづくりにおける環境との共生宣言「＆ EARTH for Nature」を策定。「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを重点的に取り組む課題として掲げ、自然と人・地域を一体「環境」として捉え、それぞれの魅力が循環しながら、未来へつながる街づくりを目指しています。

その一つが、北海道で長年続けてきた“終わらない森”創りです。三井不動産グループでは、北海道に保有する森林で「植える→育てる→使う」という循環を大切にしながら、森林資源の活用を進めています。

“終わらない森”創りとは▶

木造オフィスビル計画で広がる“都市での木材活用”

さらに、国産木材の活用拡大と、森林資源・地域経済の持続可能な循環を目指し、建物の木造化の取り組みとして、保有林の木材を一部使用した木造オフィスビル「日本橋本町三井ビルディング ＆forest」が2027年1月に竣工予定。

木々が日本橋のビルになる過程とは▶

今回のイベントは、そのプロジェクトとも連動しながら、“木を都市の中でどう活かしていくか”を、より身近に感じてもらうために企画されました。

そして、今回の「EMA WISH PROJECT」で願い事を書いた絵馬も、北海道の保有林で育った木材を活用。さらに、絵馬のイラストは北海道の旭川市立永山南小学校の生徒たちの絵を採用しました。

想いの詰まった絵馬に願いを書くことで、人々に木のぬくもりに触れてもらいながら、森林資源や木造建築、そして人と自然とのつながりを感じてもらうことを目指しています。小学生からアスリート、地域住民、企業関係者まで、幅広い人が絵馬に願いを込め、木や環境への意識を新たにしました。

環境問題を「知る」だけではなく、本イベントに「参加する」ことで意識を自分ごととして考えるきっかけになってほしい。そんな想いが込められているのです。

700枚の絵馬で世界記録認定！ 「EMA WISH PROJECT」イベントをレポート

「EMA WISH PROJECT」開催当日、会場となった日本橋の江戸桜通り地下歩道でひときわ目を引いたのは、壁にびっしりと並べられた絵馬の数々。

そこには、絵馬のイラストを描いた旭川市立永山南小学校の児童や、日本橋の中央区立常盤小学校といった地域の子どもたち、バスケットボールの日本代表選手やフィギュアスケートやサッカーなどのアスリートの方々、そしてプロジェクトに関わった企業関係者など、さまざまな立場の方々が書き込んだ“未来への願い”が並び、中央には三井不動産のCMシリーズに出演する俳優・広瀬すずさんの絵馬も見られました。

将来の夢や目標を力強い文字でつづったものや、世界の平和を願う言葉など、眺めるだけで一人一人の未来への想いが木のぬくもりと共に伝わってきます。

今回イベント内で700枚の絵馬の列を完成させ、ギネス世界記録の認定を目指します。

いよいよ「EMA WISH PROJECT」が始まると、まずは三井不動産 サステナビリティ担当取締役の海藤明子さんが登壇。

「森で育った木が都市で再生され、人々の願いを受け取り、また未来へつながっていく。その循環そのものが、私たちの考えるサステナブルな街づくりに組み込まれています」と語り、今回のイベントに込めた想いを説明しました。

続いて、三井不動産 広報部 ブランド・マネジメントグループの王 リョウさんが、同社の環境に対する取り組みと、プロジェクトの詳細について紹介。驚いたのは、“終わらない森”創りとして保有・管理する北海道の森林は、なんと東京ドーム約1,063個分にもなるそう！

そして現在建設中の「日本橋本町三井ビルディング ＆forest」は、地上18階建て、高さ84メートル、延べ床面積約2万8,000平方メートルにもなり、国内最大、最高層の木造賃貸オフィスビルとなる予定なのだとか。木の温もりを感じる存在感のある建物は、日本橋の新たなシンボルになりそうです。

また、今回のプロジェクトについて「木という自然資源を、建築物だけではなく“人の手に取れる絵馬”という形で届けることで、木を生かす循環の一員として関わってもらいたかった」と、企画の背景についても語られました。

続いて、ラジオパーソナリティで歌手のアンジェリーナ1/3（Gacharic Spin/ailly）さんと、お笑い芸人のなかやまきんに君さんが登場し、並べられた絵馬を紹介。

アンジェリーナ1/3さんは、旭川の小学生たちと一緒に絵馬に木のイラストを描くワークショップに参加し、「自分の将来や家族への想いなど、自分の手でしっかり願い事を書く子どもたちの姿を見て、胸がぎゅっとなる瞬間がたくさんあった」と振り返りました。

そして、いよいよ世界記録の挑戦へ。実は、壁にはすでに698枚まで絵馬が並べてあり、イベント中にあと2枚を並べ、世界記録達成を目指します。

なかやまきんに君さんが2枚のうちの1枚に自身の願いを記入。もう1枚を海藤さんが担い、2人が最後の2枚を並べます。なかやまきんに君さんが書いた願いは「新ギャグがウケますように」。緊張感のある場面でも、持ちネタを挟みつつ、会場を和ませていました。

その後、厳正な審査を経て、700枚の絵馬すべてが正式に認められ、「最も長い特製絵馬の列」として、無事に世界記録に認定！

会場は大きな拍手に包まれ、未来への願いが並ぶ絵馬の列は、日本橋の地下空間に特別な一体感を生み出していました。

続くトークセッションでは、アンジェリーナ1/3さんとなかやまきんに君さん、そして王さんが加わり、今回のプロジェクトのテーマでもある「サステナビリティ」について語り合いました。

王さんからは、三井不動産が取り組むサステナビリティについて「経年優化（けいねんゆうか）」という言葉を取り上げ、「建物は完成して終わりではなく、人々が関わりながら時間を重ねることで、さらに魅力や価値を増していく街づくりを目指している」と語りました。

一方、なかやまきんに君さんは「僕が筋トレを続けることで、それを見て行動を起こし、消防士になった方がいる。筋トレは誰かの役に立つことにつながっていて、それもひとつの“循環”だと思う」と、自身の活動を通じた“循環”について言及。意外な発想に、会場では笑いだけでなく共感のうなずきも見られました。

最後にイベントの感想として、アンジェリーナ1/3さんは「最近は自然に触れていても、“木に触れる”ことは少なくなった気がする。木の温もりや香りには、人の心を落ち着かせる力があると思う」と語り、来場者も含め、改めて木の魅力について考えさせられる瞬間となりました。

人と自然がつながる未来へ。都市と自然をつなぐ循環への想い

環境問題やサステナビリティという言葉は、時に難しく感じられるもの。だからこそ今回の「EMA WISH PROJECT ～森とまちを、願いでつなぐ～」では、“願いを書く”という体験を通して、人と自然とのつながりが表現されていました。

北海道の保有林で育った木が絵馬となり、日本橋で多くの人の想いを受け止める。そこには、木を「使う」ことを通して森や未来へつなげていく、三井不動産の“循環”への想いが込められています。

2027年1月には、木造賃貸オフィスビル「日本橋本町三井ビルディング ＆forest」が竣工予定。今後も自然と共生する街づくりを目指す三井不動産の取り組みに注目です。

三井不動産の環境取り組みについて詳しく見る▶

三井不動産グループの木材活用とはとは▶

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