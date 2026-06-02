6月の第1週は化膿性汗腺炎（HS）疾患啓発週間

ユーシービージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：菊池 加奈子）は、6月6日（土）に、「化膿性汗腺炎（かのうせいかんせんえん）〔HS：Hidradenitis suppurativa〕」の疾患啓発を目的としたトークセッション「その肌トラブル、様子見で大丈夫？実は化膿性汗腺炎かも？迷ったらひふ科へ！」を開催し、ユーシービージャパン公式YouTubeチャンネルにて生配信いたします。

6月の第１週は、化膿性汗腺炎（HS）に関する理解促進および普及啓発を図ることを目的とした「化膿性汗腺炎（HS）疾患啓発週間」とされています。

化膿性汗腺炎（HS）は、わきの下やお尻、太ももの付け根、間擦部などに発生し、皮膚の痛みや腫れ、炎症を伴う慢性の皮膚疾患です。進行すると不可逆的な組織破壊や激しい痛みを引き起こし、日常生活に支障をきたすこともあります。この疾患は早期の受診と適切な治療が重要であるとされる一方で、認知度が低く、確定診断までに平均7年ほどを要するのが現状です(*¹)。そこで、疾患啓発週間に合わせ、公式YouTubeチャンネルの生配信を通じて、より多くの方々に本疾患への正しい理解を深め、早期に適切な治療につなげていただくことを目的として、本イベントを開催いたします。

本イベントでは、お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイさん・松陰寺太勇さんをゲストに迎え、肌トラブルとして見過ごされがちな皮膚疾患「化膿性汗腺炎（HS）」についての理解を深めるトークセッションを実施します。また、筑波大学医学医療系 皮膚科 教授 乃村俊史先生からは化膿性汗腺炎（HS）の特徴や疾患経過などを医学的な知見に基づいてお話しいただき、琉球大学大学院 医学研究科 皮膚科学講座・講師の山口さやか先生からは治療法や治療選択についてお話いただきます。本イベントを通じて、ご自身の肌と向き合うことの大切さを発信するとともに、「皮膚の健康管理」を日々の生活の中でより身近なものとして捉え、気になる症状があれば気軽に、そして早めに皮膚科へ相談するきっかけとなることを目指します。

なお、本イベントはユーシービージャパン公式YouTubeチャンネルにて生配信を実施します。ご自宅からでも気軽にご視聴いただけるほか、終了後にはアーカイブ配信も予定しています。生配信での視聴が難しい方や、繰り返しでご覧になりたい方は、ぜひアーカイブ動画にてご視聴ください。

開催概要

※開催概要については一部変更になる可能性がございます

イベントタイトル その肌トラブル、様子見で大丈夫？実は化膿性汗腺炎かも？迷ったらひふ科へ！ 実施日 2026年6月6日（土） 実施時間 17:00～17:45（予定） 配信チャンネル ユーシービージャパン公式YouTubeチャンネル

（https://www.youtube.com/c/UCBJapan） ゲスト 乃村俊史（筑波大学医学医療系 皮膚科 教授）

山口さやか（琉球大学大学院 医学研究科 皮膚科学講座・講師）

ぺこぱ／シュウペイ・松陰寺太勇（お笑いコンビ） トークセッション これって病院に行くべき？／化膿性汗腺炎（HS）とは？／セルフチェックや治療方法を紹介(予定) 参加費 無料／ユーシービージャパン公式YouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。

ゲストプロフィール

乃村俊史（筑波大学医学医療系 皮膚科 教授） ＜略歴＞

2002年 北海道大学医学部 卒業

2002年 北海道大学医学部附属病院 研修医

2004年 市立釧路総合病院皮膚科 医員

2005年 北海道大学病院皮膚科 医員

2006年 北海道大学大学院医学研究科博士課程

2008年 University of Dundee 人類遺伝学分野 研究員

2010年 北海道大学病院皮膚科 助教

2016年 北海道大学病院皮膚科 講師

2020年 筑波大学医学医療系皮膚科 教授 山口さやか（琉球大学大学院 医学研究科 皮膚科学講座・講師） ＜略歴＞

2004年 琉球大学卒業

沖縄中部徳洲会病院、初期研修

2006年 開西病院皮膚科

2008年 琉球大学皮膚科、医員

2009年 琉球大学皮膚科、助教

2010年 沖縄愛楽園、医師

2016年 琉球大学大学院修了

2017年 琉球大学皮膚科、講師

日本皮膚科学会専門医、日本医真菌学会認定専門医 ぺこぱ／シュウペイ・松陰寺太勇（お笑いコンビ） お笑いコンビ。ボケ担当のシュウペイは1987年7月16日神奈川県出身。ツッコミ担当の松陰寺は 1983年11月9日山口県出身。2008年 当時バイトの先輩と後輩だった2人がコンビ結成。ぐるぐるナインティナイン おもしろ荘2019にて優勝、M-1グランプリ2019 ファイナリスト第3位に。

主な主演番組

NHK Eテレ「さんすうレスキュー！」 [再放送]

「Artistspoken」 OCHA NORMA＆ぺこぱ「のびしろ『おちゃぺこ家族会議』」

NTV「THE 突破ファイル」

yab「ぺこぱのぱこぺ」

ABCテレビ「ぺこぱのまるスポ」[MC]

1.Saunte DM, et al.︓Br J Dermatol. 173（6）︓1546-1549, 2015

2.Jemec GBE. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med. 2012;366(2):158-164.

3.Sabat R, Jemec GBE, Matusiak L. et al. Hidradenitis suppurativa. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:18.

4.化膿性汗腺炎診療の手引き策定委員会、葉山惟大, 井上里佳, 大槻マミ太郎ほか、「化膿性汗腺炎診療の手引き 2020」 『日本皮膚科学会雑誌』 2021年 131 巻 1号 p.1-28

5.Koumaki D, Ourania E, Bozi E, et al. Perspectives On Perceived Stigma And Self-Stigma In Patients With Hidradenitis Suppurativa. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019;12:785–790.

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