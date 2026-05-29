入社式や社員研修、社員懇親会といった社内イベントや、展示会、ポップアップイベントなどの準備では、さまざまな備品が必要になります。また、法人に限らず個人事業主や店舗、組合、実行委員会などが備品を手配する場面もあるでしょう。

そんなとき、頼りになるのが備品レンタルサービスです。ただ、普段使っているサービスに対して、「サイトで備品を探しにくい」「営業担当からの返信が遅い」「手続きが多くて手配に時間がかかる」など不満を抱えている担当者も少なくないのではないでしょうか。

もし、そんな経験があるなら、レンタルサービスを見直してみるのも一つの方法です。本記事では、これまで別のサービスを利用していた担当者がレンタルサービス「カリルネ」に切り替えたことで、備品手配がどう変わったのかを漫画でわかりやすく紹介します。

備品レンタルの悩み、カリルネで解決！

＼1日からでもレンタル可能／

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そのレンタルサービスで本当に大丈夫？ 備品レンタルで起きがちな悩みとは

イベント準備を担当した経験を持つ人なら、漫画で紹介したシチュエーションにうなずけるところも多いのではないでしょうか。備品レンタルを利用する際、サイトが見づらく必要な備品を探しづらかったり 、レンタル料の表示がなく価格がわかりにくい、見積を取らないと運賃などを含めた総額がわからない、見積の返信が遅かったりと、準備段階で手間や不安を感じることがあります。さらに当日も、使用場所まで運んでくれない、回収時間が指定できない、支払い方法が合わないなど、思わぬ不便が生じることも。そんな場面があるからこそ、備品レンタルサービスは品揃えの豊富さだけでなく、使い勝手の良さにも目を向けて選ぶ必要があります。

使い勝手の良さと手厚いサポートが魅力の備品レンタルサービス「カリルネ」とは

こうした不便を避けたいイベント準備の担当者におすすめしたいのが、レンタルサービス「カリルネ」です。

カリルネでは、会議用のテーブルやチェアから、展示ブースで必要になる什器類、受付周りで活躍する小物類まで、イベントやオフィスの現場で必要になる幅広い備品を取り扱っています。

カリルネ6つの強み

ネットで申し込み完結、細かなやり取りはメールで手厚くサポート レンタルしたい備品を探すところから見積・申し込みまで、サイト上ですべて完結できるのでイベント準備の合間にすばやく手配を済ませることが可能。細かな搬入条件の情報共有や、書類のやり取りなどは注文後にメールでやり取りでき注文後のサポート体制も充実。 24時間いつでも見積確認OK レンタルにかかる費用は、サイト上で24時間いつでもチェックできます。必要な商品を選び、都道府県を入力するだけで見積を作成できるので、営業時間外でも気になったタイミングで金額を確認可能。稟議書の準備や予算のすり合わせもスムーズに進められ、「見積が届くまで他の作業が進められない」といった時間のロスも発生しません。 請求書での掛け払いに対応 支払い方法は請求書による後払いに対応しています。「新しい取引先だと事前決済しか選べず、発注が難しい」と感じていた担当者にとっても利用しやすい仕組みです。会員登録をすればすぐに利用でき、面倒な書類記入や押印、保証金なども不要。初回注文から請求書払いが選択できます。 時間指定で希望に合わせた配送・回収が可能 備品のお届け時間と回収時間を、希望に合わせて指定できます。会場の搬入時間に合わせて届けてもらったり、イベント終了直後に回収に来てもらったりと、当日のスケジュールに沿った柔軟な運用が可能。会場の使用時間が限られているケースでも安心して段取りを組めます。

※一部地域（中部地区）は対象外 搬入からレイアウトまで対応、設営の手間を大幅カット 届けてもらった備品は、使用場所までしっかり運び入れてもらえるだけでなく、商品の組立から、簡単なレイアウトまで対応してもらえます。担当者自身が運搬作業に追われたり、什器の配置に迷って何度も置き直したりすることもありません。搬入から設営まで任せられるため、準備時間を他の業務に回せるのも大きなメリットです。 サポートスタッフの丁寧な対応で初めてでも安心 「初めて使うサービスで勝手がわからない」「どの備品がイベントに合うのか判断がつかない」といった悩みを抱えたときも、カリルネのサポートスタッフが丁寧に相談に乗ってくれます。レンタルに慣れていない担当者や、初めて大きなイベントを任された方でも、不安を抱えたまま準備を進めることなく、安心して手配を任せられます。

カリルネユーザーの声



(※数字は5段階中の平均、n=113) 利用者アンケートでは高い評価を獲得し、ポジティブな声も多数届いています。 📊2025年利用者アンケート調査 商品のきれいさ：4.36 ★★★★☆ 配送サービスの満足度：4.58 ★★★★★ サイトの操作性：4.31 ★★★★☆ 💬 利用者の声 🙋‍♂️ 運搬・回収の方が丁寧・迅速にご対応くださいました。手厚いサポートかつお手ごろな価格でぜひまた利用したいと思いました！ 🙋‍♀️ 回収してくださる時間について、融通を聞かせてくださって、とても助かりました。 🧑 数日等の短期間でレンタルできるサービスが他に該当なかったので、大変助かりました。

＼豊富なレンタルラインナップ／

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チェアやテーブル以外も。用途に応じて選べるレンタル品

取り扱いアイテムの豊富さもカリルネの大きな強み。イベントの規模感や会場の雰囲気などに合わせて、目的に合う備品を選べる点も担当者にとっては心強いポイントといえます。カリルネで取り扱っているレンタル品の一部を紹介します。

【シーンを選ばず使えるチェア】

実用的なオフィスチェアから、空間の雰囲気を引き立てるインテリア系のチェアまで、多彩なバリエーションがそろっています。カウンタータイプのハイチェアもあり、社内の懇親会や展示会ブースの接客席など、シチュエーションを選ばず活躍。商品によっては在庫を豊富に保有しているため、大規模なイベントで数量の多い注文にも応えられます。

【用途に合わせて選べるテーブル】

オフィス用のテーブルから、会場の雰囲気づくりに一役買うインテリア系のテーブルまで、幅広く取り扱っています。ソファと組み合わせて使いやすいロータイプや、講演会の登壇者向けに設計された小ぶりなテーブルなど、用途別に細やかなラインナップが用意されているのも特徴。社内ミーティングから展示会まで、さまざまなシチュエーションに合わせた1台が見つかります。

【研修から展示まで活躍するホワイトボード・パーティション】

ホワイトボードは、社員研修の場面で多くの企業に利用されています。パーティションは、地域のお祭りなどで自治会や実行委員会の本部スペースを区切る用途にも重宝される他、会場の間仕切りやポスターの掲示面としても活用可能。現場の工夫次第で使い道が広がります。

【家庭用から業務用までそろう家電】

冷蔵庫や扇風機といった家庭向けの家電から、業務用スペックの季節家電まで、幅広く取り扱っています。文化祭や学園祭での模擬店運営に便利な冷蔵庫・電子レンジなどの家電レンタルにも対応しており、「必要な期間だけ借りたい」というニーズにもぴったり。さらに、広い会場や屋外イベントなど、家庭用では少し力不足な現場でも頼れる業務用モデルをご用意しています。1台からレンタルできるため、「今回のイベント用に1台だけ追加したい」といった細かなニーズにも柔軟に対応可能です。

【搬入出をサポートする台車・運搬用品 】

オフィスの引っ越しや店舗への商品搬入など、一時的にまとまった運搬手段が必要な場面にも役立ちます。搬入口や通路幅といった現場条件に合わせて、適したタイプの台車やボックスを選べるのも心強いところ。使い捨ての段ボールと違って繰り返し使えるボックスもそろえており、廃棄物を減らして環境への負荷を抑えます。

カリルネでイベント準備をもっと簡単、スムーズに

サイト上で見積から申し込みまで完結できる手軽さに加え、請求書払いにも対応、さらに搬入・レイアウトまで担うなど、手厚いサポート体制が整ったレンタルサービス・カリルネ。チェアやテーブルといった定番の備品から、ホワイトボード、家電、運搬用品まで幅広く取り扱っており、展示会や社内イベント、ポップアップストアなど、さまざまなシーンで頼れる存在となってくれます。

現在利用しているレンタルサービスに少しでも不便を感じているなら、カリルネを新たな選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

＼約100万点のレンタルアイテム／

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[PR]提供：カリルネ