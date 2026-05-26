気象庁は4月17日、最高気温が40℃を超す日を「酷暑日」と命名しました。今年の夏も各地で酷暑日が観測される見込みで、冷房需要の高まりによる電気代の増加が懸念されています。

また、燃料コストの増加などを背景に電気料金の値上がりが続いており、家計への負担も増加中。私たち個人にも「電気代をいかに節約するか」「ピーク時の電力をどう抑えるか」の工夫が求められる時代になりつつあります。ニュースでもエネルギーをめぐる情勢や節電に関する話題が増え、これまであまり意識してこなかった“電気”の大切さを改めて実感しているという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回、マイナビニュース会員へ「電気・エネルギー」に関するアンケートを実施。その結果をもとに生活者の“電気”に対する意識や不安を解き明かしながら、普段の暮らしの中で役立ち、万一のときの対策にもなる“電気の備え”について考えていきます。

アンケートから見えてきた生活者の“電気”に対する意識

アンケートでは、まず最近の電気・エネルギーに関する話題の中で気になっていることを聞いてみました。

グラフを見てわかるように、半数近くの人が「電気代の値上がり」を挙げました。家計に大きな影響を与えることだけに、多くの人が気になっているようです。

続いて、「電気の使い方」や「電力の確保」について意識しているかどうかを質問してみました。

85％以上の人が程度の差こそあれ気にかけていることがわかりました。もっとも、それが具体的な行動に結びついているという人は30％未満に過ぎず、ほとんどの人は「気にはなるけど行動はしていない」状態のようです。

そこで、電気が使えなくなった場合に不安に感じることも聞いてみました。

その結果、「エアコンが使えない」を筆頭に、「インターネット・Wi-Fiが使えない」「家事に支障が出る」「スマホやPCが使えない」という順になりました。多くの人が何かしらの不安を抱いていることがわかります。

いざというときの「在宅避難」の備え

“電気”が使えないことに対する不安とそれに対する備え

アンケートから、多くの人が電気代の値上がりを気にかけ、エアコンやスマホ、PC、インターネットが使えなくなることを心配していることがわかってきました。

真夏の暑い時間にエアコンが止まってしまうと、不快なだけでなく熱中症などの健康リスクも上がってしまいます。また、ネットが繋がらずスマホやPCも使えないとなると、情報収集もままならず、何が起きているのかを把握するのも困難です。このままエネルギー不足が続けば、家計への負担が増す一方で生活にも支障が出るため、不安に感じるのも当然と言えるでしょう。改めて日常生活が“電気”に支えられていることがわかります。

それでは、そうした“万一”に対する備えは十分なのでしょうか? アンケートでは、非常時に求められる電力の確保について、対策や備えを行っているかも質問してみました。

結果、十分に準備できているという人はわずか6.6％。ある程度であれば準備しているという人を含めると30％弱の方が何かしらの備えを行ってはいるものの、半数近くが「非常時の電力確保」の必要性を認めながらも、準備できていないという現状が見えてきました。

さらに、ある程度以上準備できているという人に対し「実際に行っている備え」を聞いてみたところ、「乾電池・懐中電灯の準備」と「ポータブル電源」が僅差で並びました。また「太陽光発電(ソーラーパネル等)・蓄電池」と回答した人が思いのほか多いことも目を引きます。

非常時に困るのは、日常的に使用しているものが急に使えなくなること。普段使っている電気製品をつなげて使用できる「ポータブル電源」が備えとして人気があるのも納得です。

一方、備えができていない人に、その理由を聞いてみたところ、「費用がかかりそう」「何を準備すればいいかわからない」「後回しにしている」「置き場所や管理が大変そう」などの回答が上位に来ました。

確かに、停電が差し迫っていない状況では、目の前のことを優先してしまいがち。ポータブル電源などの備えを後回しにしてしまう気持ちは、ごく自然なものです。

日常でも活用できる、電気を自分で“作って補う”という選択肢

「非常時に備える」というと、「何か特別なこと」をイメージしがちですが、実はその多くが日常の延長線上でできることです。アンケートで回答のあがった「ポータブル電源」もそのひとつ。

ポータブル電源は、災害による停電時や電力ひっ迫時の代替電源として活用できますが、日常ではキャンプや車中泊などのアウトドアシーンで活躍してくれます。また、仕事場で電気製品を多用する場合は補助電源としても使えますし、持ち運びしやすい特徴を活かして、自宅の庭やベランダなどコンセントがない場所での電源とする選択肢も。たとえば、庭で電動工具を使ったDIYをしたいときや、リモートワークをベランダで行い気分転換したいとき、ポータブル電源があればそれらも気軽に行うことができます。

製品によっては、UPS(無停電電源装置)として使えるものもあり、PCやサーバーなどの安定稼働にも役立ちます。このほか、電気代の安い夜間に充電しておき、電気代の高い日中に貯めた電気を使うようにすれば、電気代の節約にもなります。

「ソーラーパネル」と組み合わせれば、さらに用途は広がります。たとえば、日中はソーラーパネルでポータブル電源を充電し、夜に家族のスマホやタブレットなどを充電するのに使えば、省エネや電気代の節約につながります。日常生活で家庭用電気を補うアイテムとして活用しながら、災害時の備えにもなるのが、「ポータブル電源」と「ソーラーパネル」です。

「ポータブル電源の普段使い」とは?

ポータブル電源とソーラーパネルの品質に定評のあるJackery

非常時だけでなく日常でも役立つポータブル電源。そのリーディングカンパニーとして多くの製品を展開し、日本で7年連続、売上・販売台数No.1を獲得したのがJackery(*)です。

* 2019年から2025年における日本国内の「ポータブル電源およびポータブルソーラーパネル」市場において、各年の年間販売額および年間販売台数が第1位を獲得。出典:フロスト＆サリバン社(2026年3月調査)

用途に合わせた豊富なラインナップ展開をしているのが特徴で、置き場所に困らないコンパクトな小容量モデルから、大型家電にも使える大容量・高出力モデルまでさまざまな製品が揃います。

また、そのポータブル電源と一緒に使うのに最適なソーラーパネルも開発・販売しており、太陽光を効率よく電気に変えてポータブル電源に貯めることが可能。

いずれも「非常用」と限定したものではなく、日常と非常時の双方で活用できるフェーズフリーな製品として開発されており、洗練されたデザインと使い勝手で普段使いしやすいのも魅力的なポイントです。

耐久性の高さも特徴で、ポータブル電源は安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し4,000回充放電後も初期容量の80%以上を維持します。ソーラーパネルは4,000回以上の折り畳みテストをクリアし、ゲリラ豪雨や-40℃の極寒環境でも使用可能。さらに、購入日から３年間の保証が標準で付属し、公式サイトでユーザー登録をすれば追加で2年の延長保証となり、合計5年間の長期保証を受けられるのも心強い部分です。

ここでは、そのラインナップの一部を紹介しましょう。

Jackery ポータブル電源 3600 Plus

省スペースながら3584Whの大容量を実現したモデル。冷蔵庫や照明、スマートフォンなど、停電時に欠かせない家電を長時間まとめて使用でき、4人家族に必要な電力量もしっかりカバーできます。最大5台の拡張バッテリーに対応しており、最大21.5kWhまで拡張可能。別売りの「Jackery充電コネクター」を使用すれば2台を並列接続させ、200V家電にも対応します。移動に便利なキャスターがついているのも特徴。家庭だけではなく、スモールオフィスのBCP対策としてもおすすめです。

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Jackery ポータブル電源 3600 Plusは40％オフのセールを実施中

Jackery ポータブル電源 2000 New(サンゴールド)

2042Whの大容量ながら、クラス最小・最軽量を実現したモデル(*)。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、約4,000回の充放電サイクルが可能。毎日使っても10年間使える寿命の長さが特徴です。停電時に20ミリ秒(0.02秒)未満で電源供給をポータブル電源に自動で切り替えるUPS＆パススルー機能も搭載。本体カラーは定番のブラックと、軽やかな印象のサンゴールドの2色が用意されています。ご自宅のインテリアに応じて色を選択する可能。

*2000Whクラス双方向インバーター搭載のリン酸鉄モデルにおいて、2024年8月時点、Jackery調べ。

Jackery ポータブル電源 2000 Newは45%セールを実施中

Jackery SolarSaga 200Wソーラーパネル

最大25%の優れた変換効率を実現しており、最大200Wで電気を作り出せるソーラーパネル。ETFEラミネートによる耐久性の高さに加え、IP68の防水規格に準拠しており厳しい天候にも耐えることができます。

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日常でも活用できる“電気の備え”で非常時の安心を手に入れよう

蛇口をひねれば水が出るように、コンセントにつなげば電気を使えるのが“当たり前”と思いがち。しかし電気代の高騰やエネルギー不足などの社会情勢の変化をきっかけに、「電気が止まったとしたら」という“もしも”を考える機会が増えました。“当たり前”に対する人々の意識も変わりつつあります。

過度に不安になる必要はありませんが、これを機に「電気の使い方」や「電力の確保」について改めて意識し、取りうる対策を考えてみてはいかがでしょうか。今回紹介したポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせを日常に取り入れることも、その選択肢のひとつ。きっと日々の暮らしの快適さと安心につながるはずです。

自分に会うポータブル電源を探す

Jackeryポータブル電源の選び方

「電気・エネルギーについてのアンケート」

調査時期:2026年4月28日～4月30日

調査対象:20～50代男女

調査数:304人

調査方法:インターネットログイン式アンケート

[PR]提供：Jackery Japan