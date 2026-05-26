最近、「円だけ持っていてももったいない」といった声を耳にする機会が増えました。円安が続くなか、ドル建て資産への関心が高まりビットコインなどの資産にも注目が集まっています。しかし、いざビットコインのニュースを見ても、「ドル建てで表示されていて分かりにくい」 「結局いくらなのかイメージしづらい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ビットコインのドル建て価格のデータをもとに、ビットコインのニュースを理解するための3つの基本を分かりやすく整理します。価格の見方や数字が示す意味を理解するだけで、経済ニュースや市場動向の見え方は大きく変わりますので、ぜひ最後までご覧ください。

基本①ビットコインの価格は「ドル建て」で表示される

ニュースでビットコインの価格を見ると、「1BTC＝○万ドル」といったように、円ではなくドル建てで報じられることが一般的です。

これは、日本・アメリカ・ヨーロッパ・アジアなど、世界中の投資家が同じ市場で取引しているためです。国ごとに異なる通貨で価格を表示すると比較しづらくなるため、共通の基準として米ドルが使われています。

実際に、国際的に取引される商品はドル建てで価格が表示されるケースが多く、ビットコインもその1つです。世界中の人が参加する市場だからこそ、ドル建てで統一するのが分かりやすく、比較しやすい方法と言えるでしょう。

商品 価格の単位 ドル建ての表示例 原油 1バレル 約100ドル

（2026年4月28日現在）*¹ 金（ゴールド） 1トロイオンス 約4,000ドル

（2026年4月1日現在）*² ビットコイン 1BTC 約78,000ドル

（2026年4月30日現在）*³

*¹ 参考URL：https://jp.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil

*² 参考URL：https://goldprice.org/ja/node/45760

*³ 参考URL：https://www.binance.com/ja/trade/BTC_USDT?type=spot

このように、ビットコインの価格がドル建てで報じられるのは、「国際市場で広く使われる表示方法」だと理解しておくと、ニュースも読みやすくなります。

基本②「ドル建て」と「円建て」でビットコインの見え方は変わる

ビットコインを理解するうえで、初心者が特に混乱しやすいのが「ドル建て」と「円建て」で価格の見え方が変わる点です。これは、ビットコインそのものの値動きだけでなく、為替レートも影響するためです。

円建て価格は、次の計算式でおおよそ求められます。

【円建て価格 ＝ ドル建て価格 × ドル円レート】

たとえば、実際の数字で見てみましょう。

●1BTC＝8万ドル、1ドル＝150円の場合 → 8万 × 150 ＝ 1,200万円

●1BTC＝8万ドル、1ドル＝160円の場合 → 8万 × 160 ＝ 1,280万円

このように、ビットコインのドル建て価格が変わっていなくても、円換算では80万円の差が生まれます。理由は、ドルと円の交換比率である為替レートが変動しているからです。

例：1ドルのコーラで考える

コーラの値段（ドル） 為替レート 財布から出す円 1ドル 1ドル＝150円 150円 1ドル（変わらず） 1ドル＝130円（円高） 130円

コーラの価格は1ドルのまま変わっていなくても、支払う日本円の金額は変わります。ビットコインも同じ仕組みです。

コーラの例 ビットコインの例 ドル建て価格 1ドル 約78,000ドル 為替レート 1ドル＝○円 1ドル＝○円 円建て価格 財布から出す円 日本円換算の価格

つまり、ドル円相場が動けば、日本円で見たビットコイン価格も変わります。ビットコイン自体の価格が横ばいでも、円建てでは毎日値動きして見えるのです。

基本③価格情報は"いつ見るか"と"どこで見るか"を意識する

ビットコインの価格は見るタイミングや確認する情報源によって印象が変わります。以下3点を意識するだけで、ニュースの受け取り方や相場への理解度は大きく変わります。

ビットコインは24時間365日、休まず動いている

株式市場は平日の日中のみ取引されるのが一般的ですが、ビットコインは24時間365日、いつでも売買されています。そのため、ニュース記事に掲載されている価格は、あくまで「記事が書かれた時点」の価格です。記事を読んだタイミングでは、すでに価格が変動しているケースも珍しくありません。現在の相場をより正確に把握したい場合は、記事の数字だけでなく、 Binanceなどの暗号資産取引所が提供するリアルタイムチャートを確認するとよいでしょう。

情報源の信頼性を見極める

ネット上にはビットコインの価格情報を掲載しているサイトが数多くあります。初心者であれば、まずは金融庁登録の国内取引所 や主要な価格表示サービスを併用して確認するとよいを参考にするのがおすすめです。

法律に基づいて運営されているため、表示される数字の信頼性が高く、価格の確認方法も分かりやすく整備されています。運営元が不明なサイトの数字は鵜呑みにしないように気をつけましょう。

「ドル建て」と「円建て」を両方チェックする習慣をつける

● ドル建て：世界全体でのビットコインの動きが分かる

● 円建て：日本円で見た実際の価格感覚が分かる

どちらか一方だけを見て判断すると、為替変動の影響で全体像を見誤ることがあります。両方をあわせて確認する習慣をつけることで、「ビットコイン自体が上がっているのか」「円安によって高く見えているのか」といった違いも判断しやすくなるでしょう。

3つの基本を押さえて、ニュースの理解度を深めよう

ビットコイン価格のニュースを読み解くために、初心者が押さえておきたい基本は3点です。

1．ビットコインはドルで表示される

2．ドル建てと円建てで見え方が変わる

3． 価格は「いつ・どこで見るか」を意識する

こうした基本を理解しておくと、「1BTC＝○万ドル」「1,200万円台に下落」といったニュースも、単なる数字ではなく意味のある情報として読み取れるようになります。投資をするかどうかにかかわらず、世界経済や市場の動きを理解する教養として、ビットコイン価格の見方を知っておく価値は十分にあるでしょう。

まずは毎朝、ドル建てのビットコイン価格をチェックしてニュースを見る習慣から始めてみませんか。

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