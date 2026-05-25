美容や健康において腸内環境を整える重要性が広く知られ、近年注目されている“腸活”。 日本アムウェイは、HEM Pharma Japanと共同で開発したパーソナル健康サービス「my LAB PLUS BY nutrilite™ 」の発売を記念し、体験型イベント「One & Only マイクロバイオーム ラボ」を6月13日、14日の2日間、東京・渋谷のHOTEL EMANONで開催します。

「my LAB PLUS BY nutrilite™ 」は、5月19日から提供がスタート。腸内環境（マイクロバイオーム）の状態をもとに、一人ひとりに合ったケアを提案するのが特長です。分析結果をもとに、6種類の中から適したプロバイオティクス（腸内細菌をサポートする成分）を提案するほか、食事や生活習慣のアドバイスも受けられます！開発には、90年以上にわたり植物由来の栄養研究を続けてきた「ニュートリライト™」と、腸内環境の分析技術を持つHEM Pharmaが共同で取り組みました。

「One ＆ Only マイクロバイオーム ラボ」の会場では、自分の腸タイプを手軽にチェックできる診断コンテンツや、ヨガのワークショップ、オリジナルフード・ドリンクを展開。腸内環境について理解を深めるきっかけを提供します。また、日本アムウェイ社長のイリーナ・メンシコヴァ氏や、HEM Pharma Japan代表、広島大学の准教授によるセミナーも実施。腸内環境と食事・運動の関係について、専門家の視点から解説する予定です。

ぜひ会場に足を運んで、自分の体を内側から見つめ直し、日々の生活を見直すヒントを見つけてください。

イベント概要

■イベント名称

あなたの腸を知り、未来を変える2日間特別イベント One & Only マイクロバイオーム ラボ

■主催

日本アムウェイ合同会社/ 株式会社HEM Pharma Japan

■会場

HOTEL EMANON（東京都渋谷区南平台町7-1）

■日時

2026年6月13日（土）11:00〜18:00 【1日目】

2026年6月14日（日）11:00〜17:00 【2日目】

腸タイプ診断ほかパネル展示

ご自身の腸タイプを簡易的に知ることができる診断や、腸の健康について学んでいただけるパネルをご用意し、腸の健康について知り、考えていただく機会を提供いたします。

タイムテーブル

6月13日（土）

オープニング （日本アムウェイ合同会社 社長 イリーナ・メンシコヴァ/

株式会社HEM Pharma Japan 代表取締役 チ・ヨセフ）

腸が変われば、未来が変わる。"なんとなく不調" を卒業する美腸習慣 （日本美腸メソッズ協会 代表理事 田和璃佳）

腸内マイクロバイオームと宿主の相互作用 ～疾患との関連性に関するエビデンス～ （広島大学病院 未来医療センター 特命准教授 東川史子）

内側から整う美腸コンディショニングヨガ （YogaSix / Pure barre マスタートレーナー セーリィー・クリスティーナ・美怜）

6月14日（日）

マイクロバイオームの基礎知識 （建国大学医学部 助教授 薬学博士 キム・ジュウォン）

内側から整う美腸コンディショニングヨガ （YogaSix / Pure barre マスタートレーナー セーリィー・クリスティーナ・美怜）

マイクロバイオームの基礎知識 （建国大学医学部 助教授 薬学博士 キム・ジュウォン）

内側から整う美腸コンディショニングヨガ （YogaSix / Pure barre マスタートレーナー セーリィー・クリスティーナ・美怜）

※セミナーは当日会場にて事前申込制となります。

※各回定員60名です。

登壇者プロフィール

キム・ジュウォン（建国大学校 医学部 助教授 薬学博士） 群馬大学で工学を、東京大学で生物科学を学んだ後、東京大学および千葉大学で医学博士号を取得。以降、日本と韓国で研究と教育に従事し、千葉大学との国際共同研究プロジェクトの責任研究者（2014〜2018年）、千葉大学の招聘教授（2016〜2019年）、光州科学技術院の研究教授（2023〜2024年）などを歴任。現在は、韓国の建国大学校 医学部 助教授として教育と研究の両面に携わりながら、老化およびマイクロバイオーム分野で国際的に活躍する研究者として注目を集める。 東川史子（広島大学病院 未来医療センター 特命准教授） 機能性食品の臨床研究および腸内マイクロバイオーム研究に従事。博士（薬学）。 これまでに、40件超の臨床研究を実施し、機能性食品と健康維持に関する研究に取り組んできた。近年は、腸内マイクロバイオームと疾患・健康との関連性に着目し、個人差を考慮したエビデンスの構築に取り組んでいる。

※本講演は、腸内マイクロバイオームに関する一般的な学術情報の提供を目的としたものであり、特定の商品・サービスの推奨、保証、販売促進を目的とするものではありません。 田和璃佳（日本美腸メソッズ協会 代表理事） 内側から輝く健康美を追究する企業として、2015年株式会社フェイス・ジャパンを設立。免疫学の権威・藤田絋一郎名誉教授（東京医科歯科大学）に師事し、の唯一の愛弟子として学びを深める。 その後、独自の健康管理術「美腸Methods®」を確立。現在は「腸活×菌活」の専門家として、経営者やビジネスパーソンを対象に、パフォーマンスを最大化するコンディショニング指導や講演活動を全国で行っている。2024年、第12回京都女性起業家賞「近畿経済産業局長賞」受賞。「腸から人生を整える」をテーマに、健康・メンタル・行動力の土台づくりを提唱している。 セーリィー・クリスティーナ・美怜（YogaSix / Pure barre マスタートレーナー） 大手ホットヨガスタジオにて全国トップインストラクターとして活躍。現在は、ヨガやボディメイクに特化したグループレッスンプログラムの企画・運営を行うほか、水中で行うウォーターヨガプログラムを展開している。また、YogaSixおよびPure Barreの日本立ち上げメンバー兼マスタートレーナーとして、ブランドの普及、人材育成、運営、コミュニティ構築を担い、日本におけるウェルネスカルチャーの拡大に貢献している。

イベントにご来場の方へノベルティーを配布！

ご来場いただいたお客様には、腸活をより身近に楽しく感じていただけるよう、“うんち”をモチーフにしたオリジナルキーホルダーを来場者特典として配布いたします。

※なくなり次第終了となります。

One & Only マイクロバイオーム ラボ 開催概要

イベント名称：あなたの腸を知り、未来を変える2日間特別イベント One & Only マイクロバイオーム ラボ

主催：日本アムウェイ合同会社

株式会社HEM Pharma Japan(エイチイーエム ファーマ ジャパン)

会場：HOTEL EMANON(東京都渋谷区南平台町7-1)

日時：2026年6月13日(土)11:00〜18:00

2026年6月14日(日)11:00〜17:00

「my LAB PLUS BY nutrilite™ マイクロバイオーム 分析サービス」製品概要

【発注番号】4410

【標準小売価格】32,210円

【会員価格】23,860円

「my LAB PLUS BY nutrilite™ パーソナル プロバイオ™」(全6種)製品概要

【標準小売価格】各7,970円

【会員価格】各5,900円

【内容量】1箱30本入り

企業概要

株式会社HEM Pharma Japan

会社名：株式会社HEM Pharma Japan（エイチイーエム ファーマ ジャパン）

代表者：代表取締役 CEO チ ヨセフ（Yosep Ji）

所在地：〒150-0046 東京都渋谷区松濤1丁目1番3号 ジョワレ松涛4階

設立日：2025年01月06日

事業内容：マイクロバイオーム解析技術に基づく個別化ヘルスケアサービスの提供

本社：HEM Pharma Inc.（京畿道水原市）

上場市場：Kosdaq

アムウェイについて

アムウェイは売上世界No.1のダイレクトセリング企業(*¹)です。ミシガン州エイダに本社を置き、世界100以上の国と地域で事業を展開しています。人々の、すこやかで、ゆたかな人生を切り開くサポートをすることを目指し、日常的に使用する様々な製品を提供しています。売上上位ブランドには、栄養補助食品の「ニュートリライトTM」(売上高世界No.1(*²))、スキンケアやメイクアップ製品の「アーティストリーTM」(外資系スキンケアブランド内の、日本売上TOP5(*³)にランキング)、キッチン用浄水器の「eSpringTM」(売上高世界No.1(*4))などがあり、日本では200以上の製品を展開しています。また、社会貢献活動の一環として、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクト「Remember HOPE」に取り組んでおり2022年9月より子どもの貧困支援「Tomorrow HOPEプロジェクト」を実施しています。

*1 2025年 Direct Selling News誌の Global 100ランキングに基づく

*2 グローバルデータ調べ

*3 2024年４月TPCマーケティングリサーチ株式会社調べによる

*4 2022年グローバルセールスに関するヴェリファイマーケット社調査に基づく

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[PR]提供：日本アムウェイ合同会社