ゼミの課題で「企業」がテーマのレポートを書くことになった江根本(えねもと)さん。でも、企業研究の切り口に悩んでいるようです。気分転換のドライブでガソリンスタンドに立ち寄ると、「ENEOS」の意外な一面を知ることに!?

ガソリンスタンドで見かける「ENEOS」
どんな会社か知ってる?

  • 導入マンガ

素材や電気、再生可能エネルギーもENEOSグループ
はじめまして。ENEOSホールディングス株式会社広報部の推川(おしかわ)です。突然ですが、皆さんは「ENEOS」についてどのようなイメージをお持ちですか? オレンジ色の看板のサービスステーション(ガソリンスタンド)や石油のイメージを持つ方が多いと思います。でも、ENEOSグループは素材や電気、再生可能エネルギーなど、石油以外の事業にも取り組んでいます。
本記事を含めて、前後編のマンガでENEOSグループの事業や取り組みを紹介していきます。ENEOSグループの今を知って、“ENEOS推し”になって頂けると嬉しいです!

数字で見る? 目指す姿は?
早わかりENEOSグループ


2001年に「ENEOS」ブランド誕生
5つの主要事業会社で事業展開

  • ENEOSホールディングス紹介マンガ

100年前から変わらない「社会に必要な価値を提供する」姿勢
さまざまな企業が合併してできた歴史を持つENEOSグループですが、企業として100年以上前から守り続けているのが「社会に必要な価値を提供する」ことです。エネルギー・素材の安定供給を通じて「今日のあたり前」を支え、低炭素・脱炭素への取り組みで「明日のあたり前」をリードするべく、グループ一丸となって今も挑戦を続けています。

1880年からさかのぼる
ENEOSグループの歴史

5つの会社で知るENEOSグループの事業

ENEOSグループの長期ビジョン


世界で石油・天然ガスを開発
ENEOS Xplora(エネオス エクスプローラ)

  • ENEOSXplora紹介マンガ

地下から資源を掘り出す技術をCO2利活用にも応用
社名の「Xplora」には、「Exploration(資源開発の意味)」に加え、「未来」、「革新」、それに「未知なるものへの挑戦」といった思いが込められています。
見えない地下深くから資源を探すには高い技術が必要です。マンガでご紹介した石油開発プロジェクトの一つである「ベトナム15-2鉱区プロジェクト」をオウンドメディア「ENEOS WAYS」詳しく紹介していますので、以下のリンクからご覧ください。
また、アメリカで実施しているCCUS事業では、生産が減った油田にCO2を注入することで、原油の増産に成功しつつ、同時に500万トン以上のCO2を地下に貯留しています。実は、この規模のCO2回収に成功している事業者は世界的に見ても少ないのです。CCS・CCUSを解説した動画もありますので、ぜひご視聴ください。

ENEOS Xploraの
ホームページはこちら ENEOS WAYS記事
「ベトナム石油開発ヒストリー」はこちら

堀田茜×滝沢秀一　ゴミは簡単に減らせる!《 ENEOS FOR OUR EARTH -ONE BYONE- 》

※ENEOS Xploraの取り組みとCCS・CCUSの解説は、こちらの動画の23:31からご紹介しています。

電池やタイヤ、化学の力で暮らしを支える
ENEOSマテリアル

  • ENEOSマテリアル紹介マンガ

高度な技術で電池性能の向上に貢献
マンガでご紹介した電池バインダーは、EV車などのリチウムイオン電池に用いられています。電池の高容量化にあわせ、バインダーにもより高い接着性・耐久性・安全性などが求められており、それを実現するために高度な技術力が求められます。電池バインダーは、電池性能を高める鍵(キーマテリアル)なのです。
このほか、低燃費タイヤやゴルフボールなどの素材を製造する工場について、オウンドメディア「ENEOS WAYS」や動画で詳しく紹介していますので、以下のリンクからぜひご覧ください。

ENEOSマテリアルの
ホームページはこちら ENEOS WAYS記事
「堀田茜さんが千葉工場を取材」はこちら

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先輩とのドライブから思いがけず、「ENEOSグループ」について知ることになったAさん。次回は電気事業を展開する「ENEOS Power」、再生可能エネルギーの「ENEOS リニューアブル・エナジー」、そして石油販売の「ENEOS」が登場します。

[PR]提供：ENEOSホールディングス