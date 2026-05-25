ゼミの課題で「企業」がテーマのレポートを書くことになった江根本(えねもと)さん。でも、企業研究の切り口に悩んでいるようです。気分転換のドライブでガソリンスタンドに立ち寄ると、「ENEOS」の意外な一面を知ることに!?
ガソリンスタンドで見かける「ENEOS」
どんな会社か知ってる?
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素材や電気、再生可能エネルギーもENEOSグループ
2001年に「ENEOS」ブランド誕生
5つの主要事業会社で事業展開
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100年前から変わらない「社会に必要な価値を提供する」姿勢
世界で石油・天然ガスを開発
ENEOS Xplora(エネオス エクスプローラ)
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地下から資源を掘り出す技術をCO2利活用にも応用
ホームページはこちら ENEOS WAYS記事
「ベトナム石油開発ヒストリー」はこちら
堀田茜×滝沢秀一 ゴミは簡単に減らせる!《 ENEOS FOR OUR EARTH -ONE BYONE- 》
※ENEOS Xploraの取り組みとCCS・CCUSの解説は、こちらの動画の23:31からご紹介しています。
電池やタイヤ、化学の力で暮らしを支える
ENEOSマテリアル
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高度な技術で電池性能の向上に貢献
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「堀田茜さんが千葉工場を取材」はこちら
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先輩とのドライブから思いがけず、「ENEOSグループ」について知ることになったAさん。次回は電気事業を展開する「ENEOS Power」、再生可能エネルギーの「ENEOS リニューアブル・エナジー」、そして石油販売の「ENEOS」が登場します。
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