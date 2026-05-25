地下から資源を掘り出す技術をCO2利活用にも応用

社名の「Xplora」には、「Exploration(資源開発の意味)」に加え、「未来」、「革新」、それに「未知なるものへの挑戦」といった思いが込められています。

見えない地下深くから資源を探すには高い技術が必要です。マンガでご紹介した石油開発プロジェクトの一つである「ベトナム15-2鉱区プロジェクト」をオウンドメディア「ENEOS WAYS」詳しく紹介していますので、以下のリンクからご覧ください。

また、アメリカで実施しているCCUS事業では、生産が減った油田にCO2を注入することで、原油の増産に成功しつつ、同時に500万トン以上のCO2を地下に貯留しています。実は、この規模のCO2回収に成功している事業者は世界的に見ても少ないのです。CCS・CCUSを解説した動画もありますので、ぜひご視聴ください。