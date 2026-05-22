製造業を中心に人材派遣事業を展開するＵＴグループ。同社のグループ会社であるＵＴエイムは今回、自動車業界向けに「期間社員採用推進サービス」という新たな取り組みを開始。派遣だけではない、多彩な働き方の選択肢をどう広げていくのか。

その実態について、カンニング竹山さんが取材しました！

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カンニング竹山がＵＴグループ本社で直接インタビュー

竹山さんが訪れたのはＵＴグループ本社。「自動車業界の人材エコシステム」という気になるキーワードを聞きつけ、その実態を探ります。迎えてくれたのは、ＵＴグループで期間社員採用サービスの責任者を務める慶村宏雅さん。チームメンバーの皆さんも集まって、サービスの全容を解説してくれました。

ＵＴグループが打ち出す「人材エコシステム」とは？

ＵＴグループ株式会社 期間社員採用ビジネスユニット（※2026年1月撮影時点）・責任者の慶村さんによると、ＵＴグループでは企業と一緒に採用戦略を考え、派遣だけでなく期間社員や正社員紹介まで含めた多彩な選択肢を提案しているといいます。

この仕組みの軸となるのが「人材エコシステム」という考え方です。ＵＴ派遣社員、メーカー期間社員、メーカー正社員という3つの働き方がＵＴ会員を中心に循環する構造になっています。たとえば派遣で入社した社員が、家族ができたタイミングで正社員を目指したり、短期間で集中的に稼ぎたいときに期間社員に転じたりと、その時々の希望や状況に応じて働き方を選べるよう、ＵＴが一貫して後押しする仕組みです。

竹山さんは「採用の選択肢を増やして、限られた人材を確保しようという発想ですね」と納得の様子でした。

背景にあるのは自動車業界の深刻な人材不足

こうした取り組みの背景にあるのは、製造業における深刻な人手不足です。慶村さんが示したデータによると、製造業では50代以上が約41.5%を占める一方、20代以下はわずか約13.0%と逆ピラミッド構造が顕著です。30～40代の中間層もプレイングマネージャー化による疲弊と離職リスクから減少傾向にあります。加えて、生産工程の労働需給は2026～2027年にかけて反転し、労働力が需要を下回ると予測されています。

竹山さんも「どんどん働く人が少なくなっていく。かなり深刻な問題ですよね」と危機感をにじませていました。

ＵＴならではの強みを活かした

「期間社員採用推進サービス」

こうした状況を見据えて2025年6月にスタートしたのが「期間社員採用推進サービス」です。自動車メーカー向けに期間限定の直接雇用を提案するもので、期間社員は正社員の候補生としての位置づけ。働く側の「期間を決めて働きたい」というニーズにも応えるサービスでもあります。

ＵＴグループには年間約18万人の応募があり、全国に約3万5000人の派遣社員が在籍しています。この人材基盤を活かし、企業の採用工数削減と求職者の不安解消を同時に実現するのが狙いです。

サービスの流れは「選定」「ＵＴ面談」「求人案内」「企業選考」「内定・入社」の5ステップ。全プロセスを通じてキャリアアドバイザーが伴走し、面接対策や履歴書・職務経歴書の添削まで手厚くフォローする体制が整えられています。

キャリアアドバイザーが語る“伴走支援”のこだわり

ここで登場したのが、キャリアアドバイザーの小池麻里子さんと櫻井美鈴さん。共に入社8年目で、以前からキャリア形成支援や定着面談に携わってきた経験を持ちます。

小池さんは「求職者の方はお一人お一人、状況やお気持ちが違います。しっかり聞いた上で、その人に合った案件を納得していただくことが大切」と語り、櫻井さんも「どんな未来をかなえたいと思っているかを聞き出すところに工夫が必要」と聞く力の重要性を強調。単なる求人案内ではなく、一人ひとりに合った選択肢を一緒に探していく姿勢に、竹山さんも感心した様子でした。

竹山さんがＵＴ面談を体験！

続いて竹山さんは求職者役としてＵＴ面談を体験しました。小池さんによると、期間社員は派遣とは異なり企業の契約社員として直接入社し、契約を更新しながら一定期間働くスタイル。その間に正社員登用にチャレンジできる可能性もあるといいます。

待遇面も魅力的です。企業によって異なるものの、寮費や水道光熱費がほぼ無料で食堂も完備されているため、生活費を抑えやすい環境です。「働いた分だけそのまま貯金ができるということですか」と驚く竹山さんに、小池さんは「貯めたいという目標も早く実現できるのではないでしょうか」と笑顔で答えました。

さらに、期間満了後はＵＴに戻って派遣社員として働くことも可能だといいます。「ＵＴにいる限り、働く場所がないということはない」という小池さんの言葉に、竹山さんも「やってみた方が絶対いいですよね」と太鼓判を押していました。

実際の期間社員が語るリアルな声

動画では、自動車メーカーで期間社員として働く社員のインタビューも紹介されました。前職の給料の低さをきっかけに応募したというこの社員は、赴任手当20万円、満期で退職慰労金約150万円、皆勤手当月3万円、寮費・水道光熱費無料という待遇面の魅力を挙げます。Web面接や履歴書作成支援などキャリアアドバイザーのサポートにも触れ、「彼女と結婚するために正社員登用を目指して頑張りたい」と意気込んでいました。

働く人と企業がWin-Winになる未来へ

最後に慶村さんは「働く人と企業、どちらもWin-Winになる状態を実現したい」と力強く宣言。さらに、「これからの働き方は変わっていきそうですね」という竹山さんの問いかけに、慶村さんは「変えていきます」と即答しました。

派遣・期間社員・正社員という複数の選択肢を用意し、一人ひとりの状況に合わせて次の一歩を後押ししていくＵＴグループの「人材エコシステム」。自動車業界の採用のあり方を変える、注目の取り組みといえます。

今回の内容をより詳しく知りたい方は、ぜひ動画をご覧ください。

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