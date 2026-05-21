ユニットコムでは、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」において、Intel Core Ultra 9(シリーズ2)プロセッサを搭載したゲーミングPCを好評発売中だ。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 9(シリーズ2)プロセッサ搭載ゲーミングPC好評発売中

LEVEL∞ブランドで販売中のゲーミングPCの中でも、強力なIntel Core Ultra 9(シリーズ2)プロセッサ搭載ゲーミングPCを鋭意販売中。現行世代としては最も強力なモデルで、構成例で採用するIntel Core Ultra 9 285では8個の高性能コアと16個の高効率コアを搭載。24コア24スレッドの極めて高いマルチスレッド性能と、最大5.6GHzの動作周波数での軽快な動作を実現する。AI処理に特化したNPUや、Xe LPGアーキテクチャの強力な内蔵グラフィックスも組み合わせた。

LEVEL-R789-285-SKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：428,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-285-UKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：499,800円

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パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285

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