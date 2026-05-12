ビールを楽しむ時間は、これからも変わらず大切にしたい。その一方で、翌日に予定がある日や、お酒の量を少し意識したい日には、飲み方の選択肢が増えるとうれしい。そんなシーンにぴったりの1本が登場しました。サントリーから2026年4月28日に新発売となった「オールフリー〈エールテイスト〉」です。

ビールづくりで培ってきた技術とエールビール開発で得た知見を生かし、フルーティで爽やかな香りと飲みごたえを実現したノンアルコールビールテイスト飲料。今回は20代・30代・40代のマイナビニューススタッフが集まり、座談会を実施。エールタイプのビールとの比較試飲も行いながら、オールフリー〈エールテイスト〉の感想を率直に語り合いました。

プロフィール 編集長 40代のマイナビニュース編集長。お酒好きで、ほぼ毎日飲むビール党。食事と一緒にお酒を楽しむことが多く、シーンに合わせて飲み方を変えている。 40代のマイナビニュース編集長。お酒好きで、ほぼ毎日飲むビール党。食事と一緒にお酒を楽しむことが多く、シーンに合わせて飲み方を変えている。 Kさん 30代のマイナビニューススタッフ。ほぼ毎日の晩酌が日課。以前はビールが中心だったが、最近はハイボールを楽しむことも増えた。キャンプが趣味。 30代のマイナビニューススタッフ。ほぼ毎日の晩酌が日課。以前はビールが中心だったが、最近はハイボールを楽しむことも増えた。キャンプが趣味。 Sさん 20代のマイナビニューススタッフ。週3〜4回、料理や気分に合わせてビール、クラフトビール、ワインなどを楽しむ。ノンアルコール飲料はほぼ未経験。 20代のマイナビニューススタッフ。週3〜4回、料理や気分に合わせてビール、クラフトビール、ワインなどを楽しむ。ノンアルコール飲料はほぼ未経験。

お酒、どう楽しんでいますか? 3人それぞれの飲み方

せっかく集まったので、まずは普段の飲み方から話してみましょうか。ちなみに僕は会食も家飲みも合わせると、ほぼ毎日ですね。ビールは食事と一緒に飲むのが好きで、家ではついロング缶を選んでしまいます。





僕もほぼ毎日です。食事のときに飲むのが習慣になっていて、家で2〜3杯くらい。以前はビールばかりだったんですけど、最近はハイボールを飲むことも増えました。





ハイボール、自分で割っているんですか?





そうですね。自分でつくっています。Sさんは?





私は週3〜4回くらいです。仕事終わりに同僚と飲みに行ったり、家で1人で飲んだり。家ではワインを開けることもあるし、その日の料理や気分に合わせて飲むものを変える感じです。





ビールも飲みますか?





ビールも好きなんですけど、実はもともとはあまり得意じゃなかったんです。クラフトビールを飲んだのをきっかけに、少しずつ楽しめるようになりました。フルーティな香りのビールが好みです。今では1杯目はビール、ということも多いです。





その日の予定や気分に合わせて選ぶ、飲み方

僕は最近、翌日の予定とか体調に合わせて、飲み方を少し変える日もあるんです。たとえば大事な会議の前日とか朝が早い日は、量を控えめにしたり、ノンアルを選んだりすることもあります。健康診断の前は控えたりとか。





健康診断の結果って年々怖くなりますよね。僕も同じです。次の日の予定を見てハイボールを薄めにつくったり、ノンアルを取り入れたり。最近のノンアル、ずいぶん満足度が上がってきましたよね。





そうなんですよね。ビール気分で楽しめるものが増えてきたな、と感じます。





実は私、これまでノンアルをほとんど選んでこなかったんです。飲める日は普通にお酒を飲むし、飲まない日はソフトドリンクや水で、という感じで。ノンアルを選ぶシチュエーション自体があまりなかったというか。





その感覚もわかりますね。ただ、ノンアルを選択肢として持っておくと、休日の昼にゆっくり過ごしたい日とか、夜に予定がある日にも楽しみが広がりそうですよね。





たしかに。お話を聞いていると、ちょっと試してみたくなってきました。





では、4月28日に全国で新発売された、サントリーの「オールフリー〈エールテイスト〉」を試してみましょうか。香りにかなりこだわってつくられているそうですよ。





発売したばかりなんですね！ 新商品というだけでテンションが上がります(笑)。





「オールフリー〈エールテイスト〉」の第一印象は？

では、いただきましょう。乾杯！





……あ、フルーティ！ 思ったよりずっと香りが広がりますね。





本当ですね。口に近づけた段階からふわっと香ってきます。





エールテイストならではの華やかさですね。





先ほど、もともとクラフトビールから入ったという話をしましたけど、そのクラフトビールで感じるようなフルーティな香りに近いと思います。飲み口は軽やかなのに、飲みごたえがしっかりありますね。





これ、グラスに注ぐと、よりビール気分で自然に手が伸びそうですね。





ノンアルってこういう感じなんだろうな、という想像を超えてきました！ 「飲んでる感じ」がしっかりあります。





これでアルコール度数0.00％なんですよね。





そうなんです。カロリーゼロ※1、糖質ゼロ※2、プリン体ゼロ※3だそうですよ。





香りがしっかりしているから、そう聞くと驚きますね。休日に料理と合わせて、昼から軽く楽しむのもよさそうです。





この満足感、どんな味？

オールフリー〈エールテイスト〉くわしくはこちら

エールタイプのビールと飲み比べて見えた、それぞれの楽しみ方

せっかくなので、エールビールである「東京クラフト〈ペールエール〉」、「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」と飲み比べてみましょうか。また違う発見がありそうです。





……うん！ エールビールはやっぱりおいしいですね。





おいしい！





で、続けて「オールフリー〈エールテイスト〉」を飲むと……香りの方向性、近いですね。





飲み比べてみると、雰囲気がかなり似ています。





そうなんですよね。両方それぞれに楽しめる感じです。たとえば、1杯目はビール、2杯目以降を「オールフリー〈エールテイスト〉」に切り替える、なんていう飲み方もよさそうです。





それいいですね！





実質1杯しか飲んでいない計算になるのに、お酒を楽しんでいる気分は2杯分（笑）。楽しみ方の幅が広がりますね。





飲む量を意識したい日でも、満足感は高いままですからね。





たしかに。あと、お酒を楽しむ目的って、酔うことだけじゃないですしね。味わいや、その場の雰囲気を楽しむっていう部分も大きいです。そんなときに、「オールフリー〈エールテイスト〉」はぴったりです。





また、個人的に飲みたいシーンでいうと、僕はキャンプの2日目に最高だと思いました。1泊2日のキャンプって、2日目は運転して帰るのでいつも飲めないんです。でも気分は飲みたい（笑）。そういうときにこれがあると、みんなと一緒に乾杯できます。





それいいですね！





バーベキューで誰かがドライバーになる日も同じです。みんなと同じ感覚で楽しめるのは大きいですね。





私は休日の昼間に飲みたいですね。日中に家でお酒を飲みつつゆっくりしたいけれど、夜に予定があるから控えないといけない日とか。それと、個人的には料理とも合いそうなのがうれしいポイントです。





家族と過ごす休日の食卓なんかは、お酒を控えたいときもありますよね。





飲みたい気分に応えてくれて、その後の予定にも響かないのがノンアルの長所です。お酒のある時間も、ない時間も、それぞれに楽しくなりそうですね。





ノンアルでも満足できる理由とは

オールフリー〈エールテイスト〉くわしくはコチラ

飲む楽しさも、体への気づかいも。

サントリー担当者に聞く、ノンアルコールビールテイスト飲料の新しい選択肢

座談会でも印象的だったのは、「飲みたい気分」と「翌日の予定」や「体への配慮」を、無理なく両立させたいという声でした。こうしたニーズについて、開発の背景や商品に込めた思いを、サントリーの担当者に聞きました。

平松貴志さん サントリー 未来創造本部 ノンアル部

オールフリー〈エールテイスト〉は、爽やかな香りと飲みごたえ、満足感を追求した新商品です。ノンアルの選択肢を広げることで、飲む日も飲まない日も含めて、より多くのシーンで楽しんでいただきたい、そしてノンアル市場全体の広がりにもつなげていきたいと考えています。





中味には、サントリーならではのビールづくりで培ってきた麦汁製造技術と、エールビール開発で得られた知見を活用。開発にあたって特にこだわったのが、「香り」だったといいます。

ノンアルでありながら、飲んだ瞬間にしっかりとした満足感を感じていただけるよう、香りの質を徹底的に追求しました。フルーティで爽やかな香りが、飲みごたえや『飲んでいる実感』につながるよう設計しています。





こうして実現したのが、フルーティで爽やかな味わいと、ノンアルとは思えない飲みごたえ・満足感。また、「オールフリー」シリーズの特長であるアルコール度数0.00％、カロリーゼロ※1、糖質ゼロ※2、プリン体ゼロ※3はそのままに、楽しみ方の幅を広げています。パッケージについても、商品の方向性を視覚的に伝える工夫が施されています。今年刷新したブランドロゴを配し、気分が開放される躍動感をイメージ。明るく鮮やかなブルーを基調に、「エールテイスト」「フルーティな香り」という言葉で、商品の特長を直感的に伝えるデザインに仕上げられています。

オールフリー〈エールテイスト〉の魅力をチェック

飲む日も、飲まない日も。

オールフリー〈エールテイスト〉で広がる楽しみ方

ビールを楽しむ時間も、シーンに合わせてノンアルコールビールテイスト飲料を選ぶ時間も、それぞれに違った魅力があります。「オールフリー〈エールテイスト〉」は、ビールづくりで培ってきた技術と、エールタイプのビール開発で得た知見を生かしたフルーティな香りと飲みごたえで、飲み方の選択肢を広げてくれる1本です。

いつもの晩酌に、休日の昼に、キャンプや食事のシーンに。ビールを飲みたい日の新しい選択肢として、「オールフリー〈エールテイスト〉」を試してみてはいかがでしょうか。

オールフリー〈エールテイスト〉公式サイトをチェック

※1 食品表示基準に基づき、100mlあたり5kcal未満を「カロリーゼロ」としています



※2 食品表示基準に基づき、100mlあたり0.5g未満を「糖質ゼロ」としています



※3 100mlあたり0.5mg未満を「プリン体ゼロ」としています

[PR]提供：サントリー株式会社