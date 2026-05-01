暖かい日が増え、いよいよお出かけシーズンに。過ごしやすい気候になってくると、「どこかへ行きたい！」という気持ちが高まってきます。

一方で、アウトドア初心者の場合は「何が必要？どこで買う？」と迷いがちで、準備も正直ちょっと面倒……。それなら、ひと通り揃うカインズで必要なものをまとめて準備して、気軽に“外遊び”を楽しんでみては？

今日は「サイコロ」でお出かけ準備をしてみる

お出かけ準備のため、「幅広い商品が揃い、必要なものが手頃に手に入る」と評判のカインズへ向かうことにしたAさんとBさん。

「どうせならゲーム感覚で、買い物からお出かけを楽しんでみる？」

というAさんの提案で、サイコロを持って店内へ。

広い売り場を見渡すと、「まだ準備の段階だけどワクワクする！」と、すでにちょっとしたデート気分に。今回は、サイコロの出た面のお題に沿って売り場を回り、その場で気になった商品を選びながら「お出かけセット完成」を目指します。

HOW TO PLAY ルールはとてもシンプル サイコロの出た目に合わせて、お出かけ準備を進めるだけ。

最初に出たお題は……「これがないと始まらないもの」

さっそくスタート。まずサイコロを振って出たのが「これがないと始まらないもの」。おっと、いきなり王道なお題。これに沿う商品を探すために、相談をはじめました。

「やっぱりお出かけと言えばBBQやりたいよね」

「だとマストで必要なのはコンロ！」

ということで、アウトドア用品売り場へ。そこでふたりの興味を引いたのが、『炭の継ぎ足しが簡単コンロ』。

BBQ初心者にも使いやすいコンパクトなデザインで、炭受けが引き出し式のため、炭の補充が簡単にできる優れモノ。

「高さが2段階で調整できて、ステンレス製。デザインもいいね！」

「途中で火が弱くなっても、サッと炭を足せるのが地味に助かるね」

と、ビジュアルと使い勝手の良さから、即買い決定！

さらに、同じ価格で機能がアップデートした『Koven』もおすすめ。

こちらも炭の継ぎ足しが簡単な点はもちろん、炭の上下にグリルが付いているため、BBQをしながらピザを焼くことも可能です。用途に合わせて選べるラインナップもうれしいポイントです。

さらに同コーナーで、『ストッパー付きキャリーワゴン』を発見。折りたたみ式で持ち運びも便利で、容量によって選べるS～Lの3サイズ展開です。

実はこのワゴン、ユーザーの要望に応えてストッパーが付くなど、より使いやすくなったと評判のアイテム。

「フェスや大きな公園で、ワゴンを使っている人よく見かけて、便利そうだからずっと欲しかった！」

「たくさん載せても全方向にスムーズに動くから、移動もラクだね」

と納得。最初のお題からかなり実用的な2つの商品を探せて満足気なふたり。

次のお題は「外で飲むだけで、気分があがるもの」

出た瞬間、ふたりとも「ビール！」で即一致。

「外で飲むお酒って、やっぱり最高！」

「雰囲気でおいしさ3割増しだよね」

ということで、お酒売り場に直行！

そこで目にとまったのが『黄金シリーズ』。なんとこれカインズオリジナルの新ジャンルビールです。

「めちゃくちゃ美味しそうじゃない!?」

「糖質50％OFFのビールもあるよ！」

と、ビール好きのふたりが大はしゃぎ。

なかでも注目は、シリーズから新たに登場した『黄金ラガービール』。

キレのある味わいとスッキリとしたのどごしで、飲みごたえがありながら、後味は軽やか。それでいて価格は1缶138円（税込）と、思わず二度見してしまう手頃さです。

「このクオリティでこの値段はすごい……」

と、思わずカインズの本気を感じました。

さらにビールのお供には、はちみつと塩味の絶妙なバランスが楽しめる『ハニーローストピーナッツ』を。これもカインズオリジナル商品。

「クセになるおいしさだって」

「これはビールと絶対合うでしょ」

とテンションが一気に上がります。カインズには、オリジナルのお酒やナッツ、お菓子も豊富に揃っているというのも意外な発見でした。

ここで出たのは「ちゃんと楽しむために、必要なもの」

調子が上がってきたふたりは、さらにサイコロを振ることに。今度のお題に少し悩みつつも、

「“ちゃんと楽しむ”って難しいよね」

「アウトドアなら、暑さ対策と水分補給は欠かせないし、これはどう？」

と、彼氏が手に取ったのが、『スマホが入るボトルカバー』。

「正直いる？」

「絶対いるでしょ。フェスとかアウトドアのときに、スマホやティッシュをサッと取り出せるし、ペットボトルも一緒に持ち歩けるんだよ」と説得。

押され気味で商品をくまなくチェックした彼女は、

「たしかに結構いいかも！これひとつでまとめて持てるし、両手が空くのは助かるよね」

と、使い勝手のよさを実感した様子。

また、同シリーズから展開している『ポケット付き保冷ショルダー』は、小物が入るポケットに加えて内側が保冷仕様になっており、500mlペットボトルが2本入るのもポイントです。

その他、トートバッグやナップサックもあり、使うシーンや好みに合わせて選べます。

最後のお題は──「なくてもいいけど、あると神！」

いよいよ最後のお題。

「最後にして一番悩むやつ……」

「でもこれが腕とセンスの見せどころでしょ！」

と、難易度高めのお題にやる気もアップ。店内を回っていると、サングラスや帽子など、紫外線対策にぴったりなシーズン商品を発見。

実はカインズには、実用性とデザイン性を兼ね備えたファッション用品も揃っています。

「あ、サングラスよくない？」

と彼氏が手に取ったのは、紫外線カット率99.9％の『ファッショングラス』。

UVカット、偏光レンズ、調光レンズなど、機能で選べるラインナップも充実。

「カラバリも豊富だし、これで980円は手頃。何本か欲しくなる」

「いいね。車用と普段用、シーンごとに使い分けたいかも」

と、ふたりともノリノリ。

「私は日よけにピッタリな帽子も欲しいなぁ」

と彼女が選んだのは、UVカット90%以上の『パッカブルあご紐付きハット』。手洗い可能で、コンパクトに収納できるので持ち運びのしやすさも特徴。

「どの色がいいかな？」



「あ、その色似合うじゃん」

と、気づけば買い物そのものがちょっとしたおでかけになっていました。

気づけば、もう出かけたくなっている！

カインズでお出かけ準備が整ったふたりは、大満足の様子。さっそくキャリーワゴンに購入した商品を載せて、思わずニンマリ。

「カインズの品揃えの良さは噂には聞いていたけれど、細かいニーズまでカバーされていて正直驚き。どれも手に取りやすい価格で、つい買いすぎちゃった。お出かけを想像しながら選ぶ時間も楽しかった！」

「今日はお題に沿ってゲーム感覚で選んだけれど、まだまだ気になるものがたくさんあったから、またカインズでデートしたいね」

と、軽やかな足取りで店を後にするふたりなのでした。

※今回の企画は、店内マナーに配慮しながら実施しています。カインズでのお買い物を楽しむ際は、周囲のお客様への気配りも忘れずに。

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