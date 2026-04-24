市場環境が変化する中で、投資対象や配分を組み合わせながら、全体像を整理して検討できる手段が、これまで以上に求められています。こうした投資ニーズの高まりを受けて、JAグループの資産運用会社である「農林中金全共連アセットマネジメント」(略称：NZAM、エヌザム)は、2026年3月19日に10本のETFを新たに上場し、ラインアップを拡充しました。

資産運用や投資の選択肢が広がる中で、ETFはどのような役割を担うのでしょうか。NZAMが考えるETFの役割と、その活用の考え方をご紹介します。

東京証券取引所の大型パネルに映し出されたNZAMの新規上場ETF

資産運用におけるETFの役割

NZAMは、個別の商品を点で増やすのではなく、株式・債券・不動産など幅広い投資先の種類(資産クラス)を横断的にカバーすることで、投資家の皆さまが自分の投資スタイルや目的に応じて、全体像を描きやすい状態を整えています。

ラインアップ拡充によって目指したのは、単に選択肢を増やすことではありません。ETFを「難しい商品」にするのではなく、必要なものを、必要なかたちで選べる――、そんな“選びやすさ”を備えた入り口を資産運用に用意したいと考えました。

国内外株式や債券などに投資できる

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ETFとは?

ETFは、証券取引所に上場しており、株式と同じように市場で売買できる投資信託です。特定の指数(インデックス)への連動を目指す商品が多く、複数の銘柄や資産に分散投資できる点が特徴です。

たとえば、1本のETFを通じて、数十～数千の銘柄で構成される指数や資産クラスに投資する仕組みを持つものがあります。

一般的な投資信託と同様に、ETFも投資家から集めた資金をまとめて運用しますが、一般的な投資信託との大きな違いは、「上場している」という点にあります。これにより、取引所の取引時間中であれば、市場価格で売買できる仕組みとなっています。

つまり、タイミングを見ながら売買したい時にも対応しやすく、市場で売買できる仕組みを持つ点がETFの特徴のひとつです。

ETFは、「投資信託の分散効果」と「株式の取引しやすさ」を併せ持つ存在として、長期投資から機動的なポートフォリオ調整まで、さまざまな場面で活用されています。

投資信託と株式の特徴を併せ持つ

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ETF活用の特徴は「組み立てやすさ」

ETFの最大の特徴は、ポートフォリオを構築する際の“基本パーツ”として使いやすい点にあるとNZAMは考えます。当社ではこの考え方を、「ETFはポートフォリオ構築のための“ビルディングブロック”である」と表現しています。

つまり、ETFを一つひとつ積み上げることで、ご自身の目的に合った資産配分の考え方を整理しやすくなります。こうした組み立てやすさは、ETFならではの魅力です。

ETFは、特定の指数や資産クラスへの投資を一つの商品で実現できます。国内株式、海外株式、債券、REIT(不動産投資信託)といった要素を目的に応じて組み合わせることで、資産配分全体を整理しながらポートフォリオを検討しやすくなります。

ETFは投資の立場や規模を問わず、ポートフォリオを構成する際の「構成要素」として位置づけることができます。資産配分や投資戦略を検討する際に、共通の“パーツ”として整理しやすい点が、ETFの特徴の一つです。

ポートフォリオの基本パーツ

ETFで分散投資

「選べる状態」を整える、NZAMのラインアップ拡充

当社では、ETFをポートフォリオ構築のための「ビルディングブロック」と位置づけています。必要なブロックを組み合わせることで、投資家自身がポートフォリオを設計していく――そのための“パーツ”としての役割を重視しています。

今回のラインアップ拡充も、この考え方に基づくものです。個別のニーズに応じて商品を増やすのではなく、株式・債券・REITといった主要な資産クラスをバランスよく揃えることで、最初から「組み立てられる状態」を用意することを意識しました。

これにより、投資対象や配分を考える際の出発点が、より明確になります。つまり、複数の商品を比較しながら迷うのではなく、「どう組み合わせるか」に集中できる環境が整うのです。

商品数の多さをアピールするのではなく、「どう使えるか」「どう組み立てやすいか」を重視する。ラインアップを厚くすることは、そのまま投資の考え方を整理しやすくすることにつながります。ETFを通じて投資家の意思決定を支えたい――その想いが、今回のラインアップ拡充には込められています。

ETFで主要資産に

バランスよく投資

ETF活用に込めた想い――「顧客目線」で、選択肢を整える

当社がETFのラインアップ拡充に取り組む背景には、「投資家の立場に立ち、本当に使いやすい選択肢を届けたい」という思いがあります。

市場環境が複雑になる中で、投資判断の負担は年々大きくなっています。だからこそ、商品そのものはできるだけシンプルに、そして全体像はわかりやすく提示することが重要だと考えました。

今回のラインアップ拡充も、単なる話題づくりではなく、投資家の皆さまがご自身なりのポートフォリオを考えるための「土台」を整えることを目的としています。また、「難しそうだから」と一歩踏み出せなかった方にも、安心して活用いただけることを目指しました。

本記事が、資産配分やポートフォリオを考える際の参考情報の一つになれば幸いです。

国内外株式や債券などに投資できる

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新たなスタートを刻む瞬間 ETF上場セレモニー ETFの上場は、商品が市場に受け入れられるための第一歩です。上場セレモニーでは、これまで準備を重ねてきた関係者の思いとともに、新たなETFが市場に送り出されました。 取引所でのセレモニーは、金融商品としての節目であると同時に、投資家の皆さまと市場をつなぐ出発点でもあります。この瞬間を大切にしながら、今後も継続的な情報発信と商品提供に取り組んでいきます。 2026年3月19日の上場セレモニーの様子

【上場投資信託のリスクについて 】

上場投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、市場価格や基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場価格や基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者の皆様に揺属します。上場投資信託は、預貯金と異なります。また、上場投資信託は、個別の上場投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）、上場有価証券等書面や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 【上場投資信託の費用について】

〈取引所における売買にかかる費用〉

売買委託手数料：販売会社が個別に定める手数料とします。取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限を表示することはできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

〈投資者が直接的に負担する費用〉

・取得・購入時手数料：販売会社が個別に定める額。

・信託財産留保額：上限0.10％

・交換・換金時手数料：販売会社が個別に定める額。

〈投資者が信託財産で間接的に負担する費用〉

・運用管理費用（信託報酬）：信託報酬の総額は、次の(1)により計算した額に、(2)により計算した額を加えて得た額とします。

(1)信託財産の純資産総額に年0.275%※（税抜年0.25%)以内で委託者が定める率を乗じて得た額。※複数の上場投資信託のうち、最大の信託報酬率を記載しております。

(2)信託財産に属する有価証券の貸付を行った場合は、その品貸料の55%※（税抜50%)以内の額。※複数の上場投資信託のうち、最大の品貸料を記載しております。

・その他の費用：上場投資信託に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（外国での財産の保管等に要する諸費用を含みます）、受託者の立替えた立替金の利息、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用等、その他の諸費用（受益権の上場に係る費用および対象指標についての商標の使用料を含みます）およびそれらの諸費用に係る消費税等が、保有期間中、その都度かかります。これらは、信託財産中から支弁され、上場投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用となります。その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を示すことができません。上記の費用の合計額は、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 上記の費用については、当社上場投資信託を想定しております。費用の料率につきまして、当社上場投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。上場投資信託にかかる費用は、それぞれの上場投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）、上場有価証券等書面や契約締結前交付書面」をご覧ください。 【留意事項】

当資料は、お客様に情報提供することを目的として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は、当社が信頼できると判断したデータ等により作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。上場投資信託の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 ご投資をされる際には、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論見書）、上場有価証券等書面や契約締結前交付書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身で判断下さい。 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第372号

一般社団法人資産運用業協会会員

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