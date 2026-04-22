全国に1,900店舗以上を展開し、リユース業界で圧倒的な成長を続ける『買取大吉』。その運営元であるエンパワーが、今年2月より経営エンターテインメント番組「REAL VALUE」のメインスポンサーに就任した。

堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らビジネス界の風雲児たちが「本物の起業家」を厳選するこの番組に、なぜ今、エンパワーは投資を決めたのか。代表取締役社長の増井俊介氏に、その背景にある独自の経営戦略について話をうかがった。

なぜ今、ビジネスメディアへの巨額投資なのか？

――改めまして、「REAL VALUE」のメインスポンサー就任おめでとうございます。非常に勢いのある番組への協賛ですが、まずはその経緯と狙いについてお聞かせください。

増井社長：ありがとうございます。端的に言えば、一番の狙いはフランチャイズ加盟の募集です。ただ、窓口を広げるというだけの話ではありません。今の日本で、勢いのある若者をどう育て、どうビジネスの世界へと送り込んでいくのか。その育成の場としてもこの番組が最適だと判断しました。

――増井社長ご自身も、著書『学歴なし、人脈なしなら、社長になれ！』で、バックグラウンドがない状態からの成功体験を綴られていますね。

増井社長：私自身もそうですが、学歴や人脈がない人であっても、正しいビジネスのやり方、パッション、そしてやり続ける力さえあれば、成功はできるはずなんです。今の若い世代には、くすぶっているけど、きっかけさえあれば爆発できるエネルギーを持った人がたくさんいると思います。

我々が提案している『買取大吉』のフランチャイズパッケージは、極めて成功確率が高いものなんですよね。ですから、それを若者たちに知ってもらって、どんどんチャレンジしてほしいと思っています。そこで、最も適切なメディアはどこかと考えた結果、堀江さんや溝口さん、三崎さんが手がける「REAL VALUE」に辿り着いたというわけです。

――他にも多くのビジネス系メディアがあるなかで、なぜ「REAL VALUE」だったのでしょうか？

増井社長：数あるメディアの中から一つだけを選んだわけではないのですが、起業家志向が強く、パッションをくすぶらせている若者たちに最もフィットするのが「REAL VALUE」だと思ったんです。従来の古い企業観や経営観ではなく、今の時代に即した新しい視点が詰まっている番組だな、と感じました。

左から、三崎優太 氏、増井俊介 氏、堀江貴文 氏、溝口勇児 氏

既存のビジネスに「『買取大吉』を足す」という戦略

――今後、番組を通じてどのような展開を考えていますか？

増井社長：フランチャイズ加盟店の拡大はもちろんですが、特に注力したいのが『買取大吉』という事業ポートフォリオの提案です。「REAL VALUE」には「REAL VALUE CLUB」という経営者コミュニティがあります。そこには、すでに自社を立ち上げ、ある程度の規模まで成長させている経営者が大勢いるんです。

――くすぶっている若者だけでなく、経営者にもアプローチしていくと？

増井社長：そうです。例えば、ITやAIの開発を手がけているベンチャー企業があったとします。メンバー10人で必死に開発を続け、5,000万円を売り上げました。だけど利益はカツカツ、あるいは投資先行で赤字……という会社は少なくありません。そんな企業にこそ、「事業の柱をもう一本増やしませんか？」と提案したいんです。

例えば本業のエンジニアとは別に、管理者1人とパートスタッフ数人で『買取大吉』を1店舗運営する。それだけで、年間数千万円の安定した利益を出すことは十分に可能です。

もし本業とは別に2,000万、3,000万の利益を出す第2事業部があれば、メインのIT事業でもっとアグレッシブな挑戦ができるようになりますよね。会社全体の体力を底上げすることで、本来やりたかった挑戦を加速させる。そういう戦略を描ける経営者が、「REAL VALUE CLUB」には多く集まっているはずなんです。

――なるほど。メイン事業を支えるための「高収益なインフラ」として「『買取大吉』」を活用してほしいということですね。

増井社長：実際、現在の『買取大吉』の加盟店のうち、約7割は法人オーナーなんです。運送業を営みながら『買取大吉』を事業の柱に加えた会社や、パチンコ業界、携帯電話販売など、さまざまな業界から参入されています。

将来的に市場の縮小が避けられない業界にとっては、次の10年を生き抜くための新機軸が必要です。そうした、危機感と野心を持った法人オーナー様を、「REAL VALUE CLUB」を通じてさらに増やしていきたいですね。

――本日はありがとうございました！

▼ 増井社長も登場するメインスポンサー就任回は画像クリックでぜひご覧ください。

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