春から初夏へと季節が移り変わり、過ごしやすい日々が続く昨今。いよいよ、お出かけが楽しくなる時期ですよね!

そこで、海風が心地よい横浜ベイエリアのお散歩コースをご紹介。景色やグルメなどの写真を撮りながらめぐる「横浜フォト散歩」の様子をレポートします!

横浜フォト散歩スタート!

今回お散歩コースを楽しんだのは、ひなこさんとざっきーさんの2人。岡山県出身同士で、仲良くお出かけです。今回、一緒に横浜へ出かけるのは初めてなのだとか。さっそく、横浜の映えスポットへ行ってみましょう!

横浜といったら、やっぱり海だよね!

海の風が爽やかで気持ちいい～!

Scene01 横浜の海を眺めながらピクニック気分でランチタイム

まず訪れたのは、日本大通り駅から歩いて3分ほどの場所にある、『象の鼻パーク』。その名の通り、象の鼻のように海へと長く突き出した形が特徴の開放的なウォーターフロント公園です。横浜港を一望できる広々とした空間にはベンチや芝生が整備され、のんびりと海風を感じながら過ごすのにぴったり!

さっそく、パーク内の無料休憩施設である『象の鼻テラス』に併設された『象の鼻カフェ』でフードをテイクアウトし、ランチタイムです♪

全粒粉のパンや無塩せきのソーセージを用いるなど素材にこだわった『グルメホットドック』と、ボリューミーな『鎌倉ハム３種のサンドイッチ』をチョイス。

サンドイッチはハムたっぷりでうれしい♪ 野菜もあるから見た目もかわいくていいね♡

ホットドックもジューシーで食べ応えバッチリ! ピクニックみたいで楽しい～

そして、象の鼻カフェで絶対外せないのは、長い鼻と大きな耳がキュートな『ゾウノハナソフトクリーム』。もったりとした舌触りと濃いミルクの味わいは、見た目とともに満足度の高いスイーツです。

かわいくて食べるのがもったいない!

ミルク味がおいしい～!

ドリンクを手にして乾杯の一枚をパチリ。目の前に広がる海には、大さん橋に停まる船や横浜ベイブリッジなど、写真映えするスポットがたくさんあります。

次はどこに行こうか?

一旦地図を見てみるね!

地図アプリを開くと、なんとバッテリー残量を知らせる通知が! 朝から撮影やSNSへのアクセスなどでスマホをフル活用していたため、思っていたよりも少なくなってしまっていたよう。

あっ、充電がかなり減ってる!

大丈夫、こういうときはCHARGESPOTを借りれば良いんだよ♪ 横浜赤レンガ倉庫にあるはずだから行ってみよう!

Scene02 CHARGESPOTで手軽にモバイルバッテリーをレンタル

横浜赤レンガ倉庫周辺に到着した2人は、CHARGESPOTのアプリでバッテリースタンドの場所をチェック。

『CHARGESPOT」はモバイルバッテリーのレンタルサービス。横浜赤レンガ倉庫などの商業施設やコンビニエンスストア、カラオケ、飲食店などに設置されている約60,000台(※)のバッテリースタンドから、簡単にモバイルバッテリーを借りられます。

※2026年3月時点

CHARGESPOTのバッテリースタンド、1号館にも2号館にもあるみたい!

アプリの地図で近くのバッテリースタンドが見つけられるんだね

1号館のほうが近いから、行ってみよう!

借り方はとてもシンプル。専用アプリ、もしくはPayPayアプリ・d払いアプリをダウンロードし、バッテリースタンドに記載されているQRコードをスキャンします。その後、支払方法を選択するだけで、レンタル完了です。

バッテリースタンドにあるQRコードをスキャン

Scene03 横浜赤レンガ倉庫散策で買い物＆撮影を堪能!

そのあと2人は横浜赤レンガ倉庫を散策!

横浜赤レンガ倉庫は、明治から大正時代にかけて海外との物流拠点として建設された歴史ある倉庫をリノベーションした施設。現在は雑貨店やアパレルショップ、レストランなどが並び、ショッピングからグルメまで幅広く楽しめます。

海沿いの開放的なロケーションも魅力で、レトロな建物を背景に写真を撮ったり、広場でのんびり過ごしたりと、思い思いの時間を満喫できるスポットです。

レトロなレンガがいい感じ♪ どこで撮っても絵になる～

バッテリー残量を気にしなくてもいいから、たくさん撮れる! 動画も撮っちゃお!

Scene04 たくさん歩いたあとは、山下公園のレストランでBBQ!

横浜赤レンガ倉庫で買い物や写真撮影をたっぷり楽しんだ2人は、山下公園内にある『ザ・ワーフハウス山下公園』へ。

『ザ・ワーフハウス山下公園』は、海を望む開放的なロケーションが魅力で、カフェ利用からBBQまで幅広く楽しめるレストラン。昼は輝く海と船の往来を、夜はきらめく夜景を眺めながら、おいしい料理を味わえます。

アメリカンBBQ 税込み5,900円(1人料金)※写真は2名分です

今回はBBQを楽しむことにした2人。ビーフペッパーリブフィンガーやジャークチキンマリネ、骨付きソーセージ、そして焼きたてハンバーガーが楽しめる、アメリカンBBQセットでBBQがスタート!

よーし、どんどんお肉を焼いていこう!

じゃあ私は動画を撮るね! お肉美味しそう～

ジュージューと肉や野菜が焼けていい香りが漂う中、写真や動画を楽しむ2人。次のアングルに変えようとざっきーさんがスマホを見ると……

あっ!!!スマホの充電がなくなりそう……!

いつの間にか、バッテリー残量が10％を切るほどの心もとない残量になっていたスマホ。でももう慌てません!

CHARGESPOTを借りられる場所があるかアプリで調べてみるね……ザ・ワーフハウス山下公園にあるみたい!

すぐにバッテリースタンドへ向かい、サクッとレンタルするざっきー。

すぐに借りられたから助かった～!

CHARGESPOTを手に入れてBBQを再開。美味しく焼けたお肉とハンバーガー、そしてポップコーンもできあがり、パーティーの始まりです!

ハンバーガーを手作りするの、楽しいね! お肉はジューシーだし、焼いたバンズもカリッとしてておいしい!

ボリュームたっぷりで大満足♪ バッテリー残量を気にせず楽しい時間を撮れるのはうれしいな〜

目いっぱいBBQと撮影を楽しんだ2人。充電が満タンになったひなこさんはここで返却をします。

返却はどこのバッテリースタンドでもOK。アプリで事前に返却可能な場所と台数がわかるから、スムーズに返せるところがいい!

どこでも好きな場所で返せるのはすごく便利だね! じゃあ私は家の近くのコンビニで返そうっと♪

横浜散歩でたくさんの写真と動画を撮影し、旅を堪能した2人は、無事に帰路につけました。

Scene05 借りれば良くない? CHARGESPOTは外出時の強い味方!

外出中は、地図アプリでの移動やお店探し、写真や動画の撮影などで気づけばスマホのバッテリーがどんどん減っていきがち。使い方をセーブしたり、充電できる場所を探して歩き回ったりと、ちょっとしたストレスを感じた経験がある方もいるのではないでしょうか。

そんなときは、CHARGESPOTでサクッとモバイルバッテリーを借りて、すぐに充電。せっかくのお出かけ中だからこそ、バッテリー残量への不安を感じずにやりたいことを楽しみましょう!

アプリダウンロードはこちら

どこでも借りられてどこでも返せる! CHARGESPOTの魅力とは

バッテリースタンドの設置台数は約60,000台 (※)

CHARGESPOTは、全国約60,000台(※)バッテリースタンドを展開。コンビニエンスストアや商業施設、カフェ、駅など、日常にある場所で利用できるのが魅力です。

※2026年3月時点

わざわざコンセントを探し回らなくても、「充電したい」と思ったタイミングで近くにあるバッテリースタンドを見つけられるのは、安心感があるもの。お出かけ中はもちろん、仕事帰りや移動中など、さまざまなシーンで気軽に利用できるので、“いざというときの救世主”として、頼りになる存在です。

レンタル料は165円から

利用料金は165円からとお手頃価格がうれしいところ。短時間の外出から旅行まで、シーンに応じて柔軟に使えるのが魅力です。キャッシュレス決済や携帯料金との合算など支払い方法も充実しているので、手続きもスムーズ! 気軽に使える価格設定が、日常使いのハードルを下げてくれます。



※一部のバッテリースタンドは対象外です

※モバイルバッテリーの紛失時・破損時は補償金(4,080円)が発生いたします



高品質バッテリーと24時間監視体制

CHARGESPOTのモバイルバッテリーは、国際基準に準拠して設計されています。すべてのバッテリーとバッテリースタンドをIoTで24時間監視されており、異常検知時はすぐに回収・交換を行っているため安心して利用できます。安全性と利便性の両立が、多くの人に選ばれている理由のひとつです。

スマホがあれば約10秒 (※) で借りられる!? How to CHARGESPOT

専用アプリやPayPay、LINEなどからQRコードを読み取るだけで、スムーズにレンタルできるのもCHARGESPOTの魅力。「ちょっと充電したい」と思ったその瞬間にすぐ使えるスピード感が、日常のさまざまなシーンで役立ちます。

＜使用方法＞ ①専用アプリもしくはPayPayアプリ、LINEアプリなどを用意 ①専用アプリもしくはPayPayアプリ、LINEアプリなどを用意 ②バッテリースタンドにあるQRコードをスキャンし、お支払い方法を選択 ②バッテリースタンドにあるQRコードをスキャンし、お支払い方法を選択 ③スロットからモバイルバッテリーを取り出して充電開始 ③スロットからモバイルバッテリーを取り出して充電開始 ④返却は近くのバッテリースタンドに差し込むだけ。借りた場所と異なる場所に返却OK。空きスロットのあるスポットはアプリから検索。 ④返却は近くのバッテリースタンドに差し込むだけ。借りた場所と異なる場所に返却OK。空きスロットのあるスポットはアプリから検索。 ※初回ご利用時は、ご登録情報を入力いただくためのお時間をいただきます

お出かけや旅行の予定が増える時期。地図の確認や、行き先のリサーチ、そして思い出を写真や動画に残したりと、スマホの出番も自然と多くなります。そんなときは、CHARGESPOTを借りればOK! 行きたい場所も、撮りたい瞬間も、我慢せず思いきり楽しみましょう!

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