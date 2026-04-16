ユニットコムでは、独自に展開するゲーミングブランド「LEVEL∞」において、Intel Core Ultra 7(シリーズ2)を搭載して高い性能を備えたゲーミングPCを販売中だ。いずれも構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 7(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを好評販売中

Intel Core Ultra(シリーズ2)プロセッサの中でも、高性能コアを8個搭載して高い性能を備えたハイエンドモデル。構成例ではIntel Core Ultra 7 265Fに加えて、発表されたばかりの性能強化モデル「Intel Core Ultra 7 270K Plus」採用モデルもラインナップしており、用途や予算に応じて選択可能。性能と消費電力のバランスを高めたことで、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したゲーミングPCに仕上げられている。

LEVEL-R789-LC270K-UKX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：319,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-LC270K-UKX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core Ultra 7 270K Plus

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：529,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

[PR]提供：ユニットコム