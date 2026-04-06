「競馬」と聞くと、「ギャンブル」や「シニア層の趣味」というようなイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、「賭ける」だけではなく多種多様な楽しみ方があり、若年層や女性の間で「大人の趣味」として人気になっているのはご存知でしょうか?

【参加無料】大人の趣味に「競馬」を選んでみませんか? 初心者向けの競馬教室を開催!

例えば、府中市にあるJRA東京競馬場は、場内にある広大な芝生エリアでピクニックをしたり、80店舗以上あるグルメを堪能したりとレジャー感覚で楽しめます。洗練された雰囲気と清潔感のある施設は競馬場とは思えない空間で、レース以外でも満喫できる場所となっています。

昨年、春と秋に開催し大好評だったマイナビニュース読者限定 『初心者向け競馬教室』。今年も開催が決定しました! 普段は入ることのできない特別室での貴重な体験に、無料でご招待いたします。

※内容は当日の天候、その他のイベント実施等の理由により変更する場合がございます。

本イベントでは、競馬好きのライターによる競馬講座を実施。「レースの予想方法」から「レース前の馬の見方」、「馬券の種類・買い方」まで丁寧にレクチャーします。また、東京競馬場のおすすめスポットや普段入ることのできない裏側を紹介する場内ツアー、自由に散策できるフリータイムもあるので、競馬場を思う存分楽しめます。

春季『初心者向け競馬教室』は、5～6月に全4日間の開催。詳細は以下をご覧ください。

開催日程

2026年5月16日(土) 10:00～17:00【通常回】5月23日(土) 10:00～17:00【女性限定回】※特別ゲスト参加5月30日(土) 10:00～17:00【通常回】6月6日(土) 10:00～17:00【学生限定回】※特別ゲスト参加集合時間は全日程9:40

定員

各回32名 ※1組4名様までご応募いただけます

会場

〒183-0024 東京都府中市日吉町1-1東京競馬場 メモリアルスタンド7F特別室＜アクセス＞京王線「府中競馬正門前駅」から専用歩道橋にて正門まで徒歩約2分京王線「東府中駅」南口から東門まで徒歩約10分JR武蔵野線／南武線「府中本町駅」臨時改札口から専用歩道橋にて西門まで徒歩約5分アクセス詳細は

参加費

無料 ※昼食付きただし馬券購入費等は自己負担となります。(馬券は100円～購入可能!)

注意事項

20歳未満の方はご参加いただけませんので、応募はご遠慮ください。

お子様の同伴はご遠慮ください。

会場はドレスコードがございます。予めご了承ください。 ・Ｔシャツ不可(ジャケット着用でも襟の無いシャツは不可)

・ジーンズ、短パン等の軽装不可

・サンダル、スニーカーは不可

・ネクタイ、ジャケット着用は任意です



特別ゲスト

5月23日(土)女性限定回

【タレント】薄井しお里 さん 元東北放送アナウンサー。

現在はフリーアナウンサーとして、テレビ・ラジオ番組のMCやスポーツキャスターを中心に活動中。

出身：茨城県

誕生日：5月28日

趣味/好きなもの：激辛料理、洋裁(服を作ること)、料理(和食が得意)

特技：ピアノ、声楽

6月6日(土)学生限定回

【競馬エイト記者】佐藤ゆきあき さん 1992年生まれ、大阪府出身、B型

父の影響で幼少期に競馬と出会い、「新聞で印を打つ人になりたい!」とトラックマンに憧れる。

最近はトークイベントや競馬YouTubeに出演するなど精力的に活動。柔らかい物腰と分かりやすい解説で活躍の場を広げている。

タイムスケジュール

5月16日(土)・5月30日(土)

9:40 集合

10:00 講義開始(購入体験・観戦)

12:00 休憩・昼食

13:00 場内見学・観戦

14:30 講義再開

16:40 場内ツアー

17:00 解散



※当日の状況により、変動する可能性があります。

5月23日(土)女性限定回

9:40 集合

10:00 講義開始(購入体験・観戦)

12:00 休憩・昼食

13:00 場内見学・観戦

13:50 SNS映え! フォトタイム 詳細は下記にてご確認ください

14:40 講義再開

16:40 場内ツアー

17:00 解散

9:40 集合10:00 講義開始(購入体験・観戦)12:00 休憩・昼食13:00 場内見学・観戦13:5014:40 講義再開16:40 場内ツアー17:00 解散 【SNS映え! フォトタイム】

Point①お気に入りの「ぬいぐるみ」と一緒に行こう!

今回のイベントには、ぜひ皆さんのお気に入りのぬいぐるみを連れてきてください! 場内見学中、素敵なロケーションでぬいぐるみとの撮影を楽しめます。ゲストやスタッフもお気に入りのぬいぐるみを連れて参加します。みんなで一緒に、可愛い写真をたくさん撮りましょう! Point② SNS投稿キャンペーン開催!

撮影した「東京競馬場のベストショット」と「ゴール板(または、ゴール版レプリカフォトスポット)」の写真を、指定のハッシュタグをつけてSNSに投稿してください。 投稿画面をスタッフに提示していただいた方には、素敵なプレゼントを差し上げます!

6月6日(土)学生限定回

9:40 集合

10:00 講義開始(購入体験・観戦) 詳細は下記にてご確認ください

12:00 休憩・昼食

13:00 場内見学・観戦

13:50 SNS映え! フォトタイム 詳細は下記にてご確認ください

14:40 講義再開

16:40 場内ツアー

17:00 解散

9:40 集合10:00 講義開始(購入体験・観戦)12:00 休憩・昼食13:00 場内見学・観戦13:5014:40 講義再開16:40 場内ツアー17:00 解散 【SNS映え! フォトタイム】

撮影した「東京競馬場のベストショット」と「ゴール板(または、ゴール版レプリカフォトスポット)」の写真を、指定のハッシュタグをつけてSNSに投稿してください。 投稿画面をスタッフに提示していただいた方には、素敵なプレゼントを差し上げます!

※当日はチームに分かれて活動していただきます。(チーム分けは予め運営側で決定いたします)

お申し込み

以下の応募フォームよりお申し込みください。

お問合せ

『東京競馬場 初心者向け競馬教室』事務局

メール：seminar@trc2026.info

※土日祝日を除く10時～18時

＊ ＊ ＊

◎馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び

◎競馬場・ウインズへは電車・バスで

◎馬券は正規の窓口で



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