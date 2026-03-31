ホテルに宿泊するとき、快適さやサービスに目が向く一方で、その裏側にある環境への配慮を意識する機会は多くないかもしれません。日本ホテルでは、JR東日本グループのインフラを活かし、鉄道や駅、ホテル間で電力を有効活用する「電力リサイクルループ」を推進しています。

本記事では、担当者の大谷さんへのインタビューを通じて、その仕組みと背景にある考え方を図解とともに分かりやすく解説。環境への配慮が、宿泊体験そのものの価値をどのように支えているのか——その取り組みと想いを探ります。

日本ホテル株式会社とは 首都圏を中心に「東京ステーションホテル」や「メズム東京、オートグラフ コレクション」「メトロポリタンホテルズ」「JR東日本ホテルメッツ」「ホテルB4T」「ホテルドリームゲート舞浜」の6つのホテルブランドを運営するJR東日本グループのフラッグシップホテル会社。

ホテル運営以外にもケータリング事業や清掃・警備・維持管理事業なども行い、さまざまなシーンで最高のサービスを目指している。環境負荷を軽減し、安全・安心で人にやさしいホテルを目指すため、サステナビリティな活動にも注力している。

日本ホテル株式会社 開発推進部

環境グループ兼市場調査グループ

担当部長 大谷 潤さん

複数の外資系ホテルに勤めた後、日本ホテルに転職。「東京ステーションホテル」の宿泊支配人などを歴任し、現在に至る。環境に関する推進活動に取り組んでいるほか、グループ会社が取りまとめているサステナビリティに関するデータの管理なども担当している。

日本ホテルが行う取り組み

▼ホテルには地域の環境や文化を守る役割も

――日本ホテルでは環境問題への取り組みに注力されているとお聞きしました。詳しく教えていただけますか。

そうですね。地球温暖化、海洋汚染、水質汚染、大気汚染、森林破壊など、さまざまな環境問題が顕在化するなか、環境への配慮は、いまや地球規模で考えるべき重要なテーマになっています。ホテルには、エリアや国を越えて、さまざまな地域の方や多様なバックグラウンドを持つ方がご宿泊されます。そのため、ホテルが位置する地域の環境を守り、文化を伝えていくという役割も、ホテルが担っているのではないかと考えています。

以前は旅行会社さんやツアーガイドさんがその役割を担当していたことも多かったと思いますが、今はインターネットで直接ホテルを予約される方も多く、ホテルがお客さまをご案内する役割は、以前よりも強くなっていると感じています。

――ただサービスを提供するだけではなく、地域や文化にも向き合っているのですね。

はい。特に当社はJR東日本の路線沿いに多くのホテルを展開していることもあり、地域共生の考え方を非常に重視しています。その一環として、地域の文化や環境を守ることを大切にし、そのエリアの食材を使った料理の提供や、地元アーティストの作品展示、地域のアミューズメント・文化施設と連携した商品開発など、地域とつながる取り組みを行っています。

ホテルメトロポリタン 川崎では「若き才能を応援する、ギャラリーさながらのホテル」を目指し、70～90年代生まれのアーティストによる現代アートを展示

JR東日本の駅や地域の企業と連携したイベントなどを開催

――環境面ではどういった考え方やポリシーを持っていますか？

日本ホテルの親会社であるJR東日本では、2050年度にCO2排出量の“実質ゼロを目指す「ゼロカーボン・チャレンジ2050」を策定し、グループ一体となって達成を目指しています。180以上あるグループが同じ目線で環境問題に取り組んでいるんです。

また、日本ホテルでは「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けた取り組みを推進するため、2021年に「SDGs推進委員会」を発足しました。「SDGs推進委員会」では、環境、食品、安全・安心、DE＆I、地域活性化の分科会を設けて、それぞれの分科会が専門テーマに沿って具体的な施策を実行し、その成果や知見を全社で共有しています。グループ全体のサステナビリティ戦略に基づきながら、そして日本ホテル内でも社員全員が環境問題に目を向けながら、お客さまに快適に過ごしていただくことを忘れない。それがポリシー、柱になる考え方です。

――快適さと環境配慮のバランスは、難しさもあるのではないでしょうか？

もちろん、環境にいいからと言って、冷房を一切つけない、というわけにはいきませんし、ビュッフェ料理の量を少なくすることもできません。お客さまが求めること・快適さは維持しつつも、環境面にも配慮することが大切だと考えています。

▼「電力リサイクルループ」で食品廃棄物をエネルギーに

――実際に取り組まれていることについてお聞かせください。

日本ホテルで使っている全エネルギーのうち3分の1は、JR東日本が自営で作っている電力で、そのうち3割は再生可能エネルギーの水力発電です。加えて、JR東日本グループで推進している「電力リサイクルループ」で生まれる再生可能エネルギーも使っているんですよ。

――「電力リサイクルループ」とはどういった取り組みでしょうか。

各ホテルで排出された食品廃棄物をメタンガス化して、100％再生可能なエネルギーとして使用しています。ホテルから出た食品廃棄物をホテルの電気にするという循環型の取り組みですね。「電力リサイクルループ」は、すべての工程でJR東日本グループおよび関連会社が関わっており、グループ内が連携することで実現しているものです。

電力リサイクルループの流れ

――JR東日本グループだからこそできる取り組みなのですね。

そうですね。冒頭にも申し上げた通り、環境問題は地球規模の話だと思うんです。そんな大きな問題を解決するには個人、会社が情報交換をして、それぞれで足りない部分を補ったり、協力して実現したりしないといけないと思っています。そういう意味では、JR東日本グループはさまざまな企業があり、全社が同じ目線で環境問題に取り組んでいる点は大きな強みだと思います。

▼日本ホテルが行うさまざまな活動

――そのほかにはどういった取り組みをされていますか？

「電力リサイクルループ」で食品廃棄物を使うとお伝えしましたが、そもそもの前提として廃棄物を出さないように努めています。ホテルの宴会では「3010運動」という、宴会の乾杯後30分・お開き10分前に、お食事に集中していただく「食べきりタイム」を設けるという取り組みを推進しています。一方で、ビュッフェ形式のパーティーだとコミュニケーションがメインになることが多いので、時期や色々な条件にもよりますが、社内の安全基準に基づき残ったお料理をお客さまが持ち帰っていただけるようにもしています。

――いろいろなフードロス対策をしているんですね。

はい。調理スタッフは以前から食材を無駄にしない努力を行い、端材をダシに使ったり、スープにしたりなど、細かいところからフードロス対策をしています。ホテルメトロポリタン 高崎では、様々な理由で市場に並ぶことなく農場で廃棄されてしまう「規格外野菜」を独自の仕入れルートで直接農家から買い付け、宴会料理に利用しています。さらに鮮魚のECサイトを運営する企業より、水揚げされても需要が少なく市場に出回りづらい「未利用魚」の活用について相談を受け、北海道標津町産「エゾメバル」の試作メニューも開発しました。



未利用魚のシイラとホタテガイのソテー カマンベールチーズ焼き

小型で流通しにくい「メギス」



フードロス以外の面だと、会津若松市とは2009年に「地域産業活性化包括協定」、2015年に「観光に関する連携協定」を締結し、毎年フェアを開催しています。会津の食材を使った料理の提供や、「会津漆器」など伝統工芸品の展示を通じて、地域の歴史や文化を発信しています。

――貴社のホテルでは、「CO2ゼロSTAY」というサービスに参加しているとお聞きしました。

こちらは、ホテルに宿泊することで生じるCO2排出相当量を「カーボン・オフセット」にできるという、JTBコミュニケーションデザインさまのサービスです。「カーボン・オフセット」は削減努力を行った上でどうしても排出される温室効果ガスを、その排出量に見合った分、再生可能エネルギーの拡大や森林保全活動などの削減活動に投資する仕組みです。「東京ステーションホテル」ではすべての宿泊に適用し、また「メズム東京、オートグラフ コレクション」と「メトロポリタンホテルズ9施設［池袋／エドモント(飯田橋)／丸の内／羽田／川崎／鎌倉／さいたま新都心／高崎／長野］では「CO2ゼロSTAY」プランを販売しています。

――宿泊する際に排出されるCO2を、削減活動に投資することで埋め合わせをするプランということですね。

そうですね。任意で選んでいただけるプランのほか、自動的にホテルで負担するプランも行っているので、お客さま自身が「知らないうちに環境にいいことをしていた」ということにもなると思います。

▼「サクラクオリティグリーン」を11のホテルで取得

――貴社が運営するいくつかのホテルは、SDGs（持続可能な開発目標）やESG（環境・社会・ガバナンス）に積極的な宿泊施設に与えられる認証である「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」を取得もされていますよね。

はい。「サクラクオリティグリーン」には5段階の評価があるのですが、そのうち上から2番目の認証である「4御衣黄ザクラ」に、当社が運営する11のホテルが認められました。

サクラクオリティグリーンとは 「サクラクオリティグリーン」は、持続可能な国際基準を策定・管理しているアメリカの団体に基準が承認された、宿泊施設向け日本発のESG認証。日々のSDGsへの取り組みのレベルを維持・向上させることを目的とされており、調査員による現地調査と、独立・中立の第三者審査を経て、SDGsに取り組んでいると評価された施設に認証が提供されます。

――具体的にどういったところが評価基準となるのでしょうか？

ホテル建設がその地域に与えるリスクについて、経営者が理解して対策しているか、地域産業に配慮しているのか、植物などの外来種を取り入れてそのエリアの生態系を壊してしまうリスクを負っていないか、などの基準をはじめ、宿泊施設としての地域社会との関係構築・文化保全・環境対応などに関する172の項目が評価基準となります。

日本ではまだまだ認証取得は進んでいないですし、基準をクリアするのはかなり難しいので、当社の11のホテルが「4御衣黄ザクラ」をいただけたのは非常に光栄なことだと思っています。ただ、これがゴールではなく、むしろスタートだと感じています。

埼玉県で初めて国際ESG認証「サクラクオリティグリーン」の認証を取得した、ホテルメトロポリタン さいたま新都心のスタッフ

また、「サクラクオリティグリーン」は３年間有効な認証で、その期間で前回は評価されなかった項目を改善していくことができます。環境問題は、CO2の量が減ったなど数字で分かりやすい場合もあれば、実際に取り組みを行った結果、何がよくなったのかが分かりにくいという側面もあると思うんです。しかしそれが「サクラクオリティグリーン」のように数字や評価として分かれば、より取り組みやすくなるのではとも思っています。

私は今の部署で、日本ホテルのスタッフ一人ひとりが、サステナビリティを今以上に「自分事」として捉えられる組織づくりに力を入れています。「環境のことは、その関連部署がやったらいい」ではなく、現場のスタッフ一人ひとりが、自分に今、何ができるのかを自発的に考え、行動できるマインドを形成していく。そんな組織を目指し、挑戦しています。

そうしたスタッフの意識変化と「サクラクオリティグリーン」の推進が相まって、さらに環境問題への配慮や、誇りを持って働きやすい職場つくりにもつながっていくのではないかと思います。

――最後に、読者のみなさまにメッセージをお願いします。

当社は110周年を迎えた東京ステーションホテルや、快適で安らぎのあるメトロポリタンなどさまざまなブランドがあります。しかし、環境への取り組みや地域に寄り添う姿勢といった根本的な考え方は、どのホテルでも共通しています。これからもチーム一丸となって取り組んでいきますので、ぜひお客さまとしてご利用いただけたらうれしいです。

環境に配慮しつつ、快適さも追求するホテル

日本ホテルは、エネルギー循環の仕組みづくりや環境負荷の低減など、さまざまな環境への取り組みを推進しています。日本ホテルが運営する宿泊施設を訪れた際には、快適な空間の裏側でどのような環境への配慮や工夫がなされているのか、少し思いを巡らせてみると新たな気づきがあるかもしれません。

みなさんもぜひ、日本ホテルでのひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：日本ホテル株式会社