日本の電力インフラを支え、私たちの暮らしを明るく照らしてくれる電力会社。電力という事業内容からも「堅苦しい」「古くさい」という先入観を持っている人も多いのでは。

しかし、実際に働く人の“いま”に目を向けると、これまでの“電力会社らしさ”をアップデートし、多様で柔軟な働き方を選択し、自分の強みや持ち味を生かしながら働いている人が多いよう！ そこで今回は、北海道電力で働く3人の社員にインタビューを実施。この記事を読み終えた頃には、あなたの中の「北海道電力」のイメージが変わっているはずです！

ほくでんの新ビジョン“新たな価値を創造する”を体現するために社内公募で挑戦

1人目のほくでん社員さんは、事業共創推進室事業共創グループに所属する佐々木一磨さん。

2015年入社時からの約9年間は、発電所や変電所から送られてくる電気を、最終的に利用するお客様へ安全・安定的に届ける役割を担う配電部門 ※ に在籍。

※電気事業法の改正に伴い、2020年4月の法的分離以降は、事業持株会社である北海道電力株式会社のもと分社化された北海道電力ネットワーク株式会社の部門の一つ。

“新しい価値をつくる”現場へ！ 社内公募で、次のステージに。

電力会社の基盤業務を経験後、自分の可能性を広げたいという想いと会社の新たな挑戦への共感から、社内公募制度 ※ を活用し2024年度より現部署へ。事業共創推進室は、「ほくでんグループ経営ビジョン2035」の中で掲げている経営理念“新たな価値を創造する”を具現化するために、社内外との共創を通じて新規事業の創出を推進する専門部署。北海道が有する強みや地域社会が抱える課題に着目し、北海道電力がこれまで培ってきた強みと道内企業やスタートアップ企業などの専門性・技術・ノウハウを掛け合わせることで、新しい事業や価値を生み出していくことを目的に設立された部門です。



※現在従事している業務とは異なる業務への従事を希望する社員が、各部室が公募している業務に応募し選考に合格した場合、当該部門・職場へ異動して新たな業務に従事する社内制度で、送配電部門の中立性を確保する観点から人事交流制限に該当する場合を除き、北海道電力ネットワーク株式会社から北海道電力株式会社に会社をまたいだ異動が可能。佐々木さんは、この制度を活用して会社をまたいで異動。

エネルギー×農業で、地域課題に応える！

佐々木さんが実際にどのような業務を行っているか聞いてみました。

「当室では、事業アイデアから実証、事業化に向けた検討までを一貫して担い、社内外の様々な関係者と調整しながらプロジェクトを進めています。具体的な取り組みの一つとして、農業分野における植物工場事業があります。

これは、担い手不足や気候変動リスク、冬季の供給課題といった北海道が抱える課題に対し、エネルギーと農業を掛け合わせ、解決に挑戦しているものです。現在は、倶知安町ニセコ地区で省エネ型の小型植物工場を運営し、天候に左右されない通年安定生産や、消費地に近い場所での生産によるフードロス・フードマイレージ削減といった価値の創出を進めています」。

ほかにも、北海道でポテンシャルが大きい観光や高齢化が進展する福祉の領域においての取り組みも進めているそうです。

決められた仕事だけじゃない、“人が考えて動く”現場の仕事

「電力会社は“決められた仕事を確実にこなす会社”という印象があると思いますが、現場では天候や設備対応など日々判断が必要で、想像以上に“人が考えて動く仕事”なんです」と佐々木さん。さらに「入社して感じたのは、人の温かさと現場力の高さ。先輩方が丁寧に教えてくださり、失敗も成長の機会として受け止めてもらえる風土があります。厳しい自然環境の中で電力を守ってきた歴史が、経験や知恵を次の世代へつなごうとする意識につながっている」と続けます。

そして今は事業共創推進室の業務を通じて「ほくでんは“変わろうとしている会社”だと感じています。電力という基盤事業を大切にしながらも、社外と連携して新しい価値に挑戦する動きが広がっています。安定と挑戦を両立できる環境に大きなやりがいを感じています」と話してくれました。

ほくでんメモ ・電気事業以外の領域でも、北海道を基盤に新たな価値創造への挑戦ができる

・社内公募制度や社内副業制度など、自律的なキャリア形成ができる

時間や場所に縛られない柔軟な働き方でDX（デジタルトランスフォーメーション）をばく進中！

2人目のほくでん社員さんは、情報通信部DX推進グループに所属する齋藤大樹さん。

前職のエンジニア派遣会社で、ITエンジニアとしてキャリアを積み、東京本部で情報システム部門の立ち上げにも携わった経験の持ち主。そこで5年ほど東京で勤務し、地元である北海道に戻って地域に貢献したい気持ちが強まり、2024年北海道電力へ転職。これまでの経験やスキルを武器に、デジタル技術を活用した業務変革に携わっています。

現場に寄り添いながら、全社のDXを推進！

齋藤さんは現在ほくでんで、「各部署のDX推進の伴走」と「社内DX教育の推進」に取り組んでいます。

「各部署のDX担当者と協力し、当社のDX案件の立ち上げから実運用までの工程のお手伝いをしています。私はITエンジニアやDX推進の業務で培ったITの知識と、人懐こい雰囲気を武器に、各部署へ飛び込んで現場の方々の業務を少しでも楽にするために日々汗をかいています。また、社内DX教育を推進していくために『全社のDXリテラシーの向上』と『DX専門人材の育成』を行っています。当社は2025年度までにDX専門人材130名の教育を目標として掲げており、その達成のために各種研修やeラーニングの準備、教育計画の策定などを担当しています」。

他にも「全社のDX意識醸成」として、社内へのDX広報活動や、全社向け生成AI勉強会「ゆるっと勉強会」の実施、社内の生成AIユーザコミュニティを立ち上げて活用法や業務に使えるプロンプトの紹介なども行っているそう。

席も時間も、“自分で選べる”働き方。

情報通信部では、働き方改革の一環としてフリーアドレスを実現。「気分や仕事の内容によって座る席を選べるのが魅力です。たとえばアイデアを出すために他の方とコミュニケーションを取りたい場合は真ん中付近の席を、逆に作業に没頭したい場合は端の席を選んでいます。

また私が働く本店の多くの職場ではフレックスタイム勤務制度も導入しているので、日々の働き方を本人の裁量で選択できます。私は朝に仕事をする方が捗るタイプなので、いつも定時の1時間ほど前に早く出勤し、毎日清々しい気持ちで業務にあたっています」。

「ほくでんを良くしたい」視点は違っても思いは同じ

転職前は「電力会社は堅実で挑戦しにくいかも」「馴染めるかな」と不安もあったといいます。けれど入社してみると、想像以上にのびのびと自分らしく働けているそうです。

「当社は電気の安定供給を担う会社なので、慎重さが求められる場面も多くあります。一方で、情報通信部のように業務変革や効率化に積極的な部署もあり、立場は違っても“ほくでんを良くしたい”という思いは共通しています。転職時は新卒から長く務める社員が多い会社と聞き、馴染めるか不安もありましたが、外からの新たな視点を歓迎してくれることが多く、「社内を変革していく一つの力」として期待してもらえていると感じました。派手さはなくても、地域貢献、仕事の裁量、社会的な影響力、安定性などが高いレベルで共存する環境に、大きなやりがいを感じています。」

ほくでんメモ ・これまで培ったスキルやノウハウを活かせるほか、必要なスキルや資格の取得支援も推進

・フリーアドレスやフレックス勤務制度のほか、時間単位休暇や在宅勤務制度が導入されるなどフレキシブルな働き方を推進

制度を活用しながら日々成長を実感。

育児も仕事も“自然体”でがんばれる！

3人目のほくでん社員さんは、バリューマーケティング部カスタマーソリューショングループに所属する奈良美悠さん。

2017年に入社し、以前は個人のお客さま対応や法人のお客さまのアカウントを管理する現場に所属し、現在は本店でプロモーション業務全般と、Webサイト「ほくでんエネモール」の企画運営に携わっています。ほくでんに入社して感じたことは、「業務が思った以上に幅広く深い」ことだそう。

実は“電気に関する仕事だけ”じゃない！？

幅広い知識と経験が得られる！

「入社前は“電気に関する仕事だけ”という漠然としたイメージを持っていましたが、当社ではガスも扱っていますし、同じ電気でもスマート電化などの住宅設備に関係するもの、また、担当している「ほくでんエネモール」などのWebサイト運営に関係するものなど、さまざまな仕事があり、幅広い知識が求められます。だからこそ、日々学びを得ることができますし、自らの成長に繋がっていると強く感じます」。

子育てと仕事をつなぐ。制度だけでなく、“理解”がある職場

自身の成長を感じながらほくでんで働いている奈良さんは、現在3歳の子どもを持つ、いわゆるワーキングマザー。育児のために勤務時間を短縮できる制度や子どもの看護のために取得できる特別休暇などを活用し、仕事と子育てに取り組んでいるとのこと。

「勤務時間の短縮制度を活用して16時30分頃に退社し、保育園へのお迎えに行っています。子どもも3歳になり、以前よりは体調を崩すことは減りましたが、それでも熱を出したり中耳炎になったりすることがあるため、子どもの看護のために休暇を取得できるのは助かります。何より、職場メンバーの子育てへの理解があり、急な休暇も取りやすい環境にあることはありがたく感じています。急な予定の変更がある分、仕事面では、日々優先順位を意識し、業務の先延ばしをしないようにしています。短い時間だからこそ、勤務中は集中して取り組むよう心がけています」。

“成長”と“続けやすさ”、どちらもある職場

実際に働く側として、ほくでんの魅力を聞いてみると、“仕事もプライベートも充実できること”だと奈良さん。「仕事面では、電力小売全面自由化以降、お客さまに北海道電力が選ばれる存在であり続けるために、日々施策検討や努力を継続しなくてはいけません。大変な反面、常に新しいことへ挑戦できる環境に身を置けることが大きなやりがいになっています。また、働き方改革が進み、休暇の取得やメリハリのある働き方もしやすいため、プライベートの時間も大切にしながら長く働き続けられる点も魅力に感じています」。

ほくでんメモ ・業務内容が多岐に渡るため、様々な部署や職種を経験しながら多様なスキルと知識を習得できる

・育児に関する充実した支援制度で、ワークライフバランスを大切にしながら長く働ける

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ほくでんの“意外なところ”が少し見えてきたかも？

ほくでんの社員たちの話を聞いて見えてきたのは、エネルギー供給の担い手としてのレガシーを守りつつ、新たな価値の創造に挑戦し、変革を続ける姿。

あなたの中の「北海道電力」のイメージは、変わりましたか？ ほくでんで働く「リアル」について、男女比や出身地比、平均勤続年数などの数字も紹介しています。もし、ほくでんでの働き方をもっと詳しく知りたくなったら、下記のサイトをチェックしてみて！

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