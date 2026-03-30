コードレス掃除機を選ぶ際、吸引力を優先すると本体が重くなり、軽さを優先すると吸引力が落ちるということがほとんどで、悩む方も多いのではないでしょうか。このジレンマを解決したのがDreameの「X1 Air」です。

DreameのX1 Airを試しました！

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Dreame（ドリーミー）ってどんなブランド？

Dreame（ドリーミー）は2015年に創業した企業で、掃除機やロボット掃除機、ヘアケア家電などを手がけており、現在100カ国以上で販売されています。高性能モーターの自社開発にこだわることで、急速にグローバルブランドへと成長しました。

日本市場への本格展開は2020年代に入ってから。ロボット掃除機を中心に、日本でもユーザーが急増しています。サポート体制も充実しており、安心して使えるメーカーです。

Dreame Technology Japanについてはこちら

軽量なのにサイクロンで吸引力が低下しにくい

今回レビューしてみたX1 Airは集じん方式にサイクロン方式を採用。毎分12万回転の超高速モーターを搭載しており、遠心力でゴミと空気を分ける仕組みのため、長時間使用しても吸引力が落ちにくいという特徴があります。

サイクロン方式は複雑な構造のため、一般的に重くなりがちですが、X1 Airは本体重量わずか0.9kg、フルユニット状態でも1.4kgと、Dreame史上最軽量のコードレススティック掃除機を実現しています。

我が家では、Dreameの「X1 Slim」をふだん愛用しています。吸引力がとても高く、カーペットからフローリングまで日常使いのメイン掃除機として毎日活躍しています。そんなX1 Slimと比べると、X1 Airはひとまわり小さく、さらに軽量。気軽に手に取れる軽さは、ちょっとした掃除やサッと掃除機をかけたいときに重宝しそうです。

ペットボトル1本分にも満たない重さなので、片手でもストレスなく操作できます。階段の掃除や、カーテンレール・天井のホコリ取りといった高い場所での作業も、ラクにできそうです。

軽い力で動かすだけで、大小問わずゴミを吸い込む

X1 Airに搭載された「AirLiteイルミネーションソフトローラーブラシ」は、コンパクトなボディの中に複数の先進技術を詰め込んでいます。全長250mmのブラシはDreame史上最もコンパクトかつ軽量で、ソフトローラーブラシにはらせん状の剛毛が組み込まれており、細かなゴミから大きなゴミまでしっかり掻き取れる仕様です。

ソフトローラーブラシは横幅があるので広い範囲を吸引できます

モードは「オート」「ターボ」「エコ」の3つ。細かなホコリから大きなゴミまで適切なモードを選択可能です。「オート」は、フローリングはもちろん、カーペットの上でも床材を自動で検知してセンサーが吸引力をリアルタイムに調整するため、床の種類を意識せず最適な清掃ができます。

・フローリング

実際に使ってみると、フローリングでは、細かい砂から、ペットのトイレ砂のような大きめの粒まで、一往復でしっかり取りきれました。一般的なクリーナーは真ん中に筋状に残ったり、フローリングのくぼみに微細なゴミが残ったり、大きなゴミが弾かれてしまうこともありますが、ぐんぐん吸い込まれていきます。

【動画】1回の往復でこれだけキレイになりました！

（音声が流れます。ご注意ください）

隅まで微細なゴミを吸い取れていました

・カーペット

カーペットでは、普段の生活ではまず無いほど多めに捲いた髪の毛も1往復で一気に吸引。からまった髪の毛が見事に吸引されながらも、使用後のブラシへの絡まりはほとんど見られません。

【動画】軽い力で押しても、髪の毛が吸い寄せられていることがわかります

（音声が流れます。ご注意ください）

フローリングも畳もカーペットも、床材を問わずしっかり吸引してくれるので、短時間でも確実にキレイにできるのがうれしいですね。子どもが食べこぼしたお菓子なども大小問わずに取り切れるので、いつでも清潔にしておけます。

かなり軽いので「吸引力は妥協しているのでは……」という不安は、使い始めてすぐに払拭されました。これなら、重いクリーナーを出すのが億劫で後回しになりがちでも、「X1 Air」なら気軽に手に取って、しっかり掃除できそうです。

髪の毛を大量に吸引しても絡まない

髪の毛やペットの毛は、ブラシのお手入れが大変ですが、絡まり防止機能がしっかり働いています。使用後のブラシへの絡みつきはほぼゼロ。端に1本見つかった程度で、大量の髪の毛を吸い込んだことを考えると、かなり優秀な結果です。

「掃除のあとにブラシの毛を取る」という作業は面倒ですが、「X1 Air」なら掃除後にブラシをチェックする必要がありません。絡まり防止機能が優秀で、使い終わったらそのまましまえる手軽さも魅力のひとつです。

見やすいライト付きブラシでゴミを取りこぼさない

「掃除したつもりなのに、ゴミが残っていた……」という経験は、よくあることではないでしょうか。X1 Airはこの問題を独自の技術で解決しています。X1 Airのヘッド部分に搭載された「CelesTect LEDライト」は140°の広角でブラシ前方を照らすことができます。

我が家は白い床なので、ホコリが見にくく、見落としてしまうことがよくあります。しかし、X1 Airはごく微細なホコリまで検出できるため、壁際や家具の下、薄暗い隅など、これまで見落としがちだった場所の汚れもくっきりと浮かび上がります。

実際にグラニュー糖で試してみました。床にばらまくと、ほぼ見えなくなりますが、X1 Airの運転を始めるとパッとライトが点灯し、浮かび上がるようにはっきり見えます。「ゴミのある場所」を自分の目で確認しながら掃除を進めることができました。

また、ブラシの高さはわずか11cmで、ベッドやソファ、キャビネットの下といった低い隙間にもスムーズに滑り込み、明るく照らしてくれるので取りこぼしを減らせます。狭いところも掃除が得意なクリーナーです。

花粉症やハウスダストアレルギーの方にとって、見えないホコリの取り残しは気になるところですが、ライトで微細なホコリまで視認できるようになれば、これまでスルーしていたホコリを確実に除去できます。「掃除したのにまだ鼻がグズグズする」という悩みが、改善されるかもしれません。

4種のツールで家中まるごと対応、収納スタンドがあるのですぐに使える

X1 Airは豊富なツールが付属していることも魅力です。ミニモーターブラシ、ソフトダスティングブラシ、コンビネーションツールは、掃除する場所にあわせて使い分けができます。

ミニモーターブラシはベッドやソファなどの家具に密着して使うのに適しており。表面にくっついてしまうとりにくいホコリなども吸引できました。布団掃除機としても使えます。

ソファの細かいホコリがみるみるとれてスッキリ

ソフトダスティングブラシは繊細な表面を傷つけずに清掃するために役立ちます。

コンビネーションツールは隅や隙間の掃除に活躍し、床掃除以外のあらゆる場面に対応します。

ツールは収納ベースに格納できるので、1カ所にまとめておけます。ツールがバラバラにならず、使いたいときにサッと使えます。本体は軽いので高い場所も動かしやすく、家中を立体的に掃除できるのが便利でした。

バッテリーを外して充電、利便性と長寿命を両立

バッテリーは着脱式で、充電時はクリーナー本体のバッテリー部分にある端子に充電ケーブルを差し込んで充電します。さらに、バッテリーを本体から取り外して単独で充電することも可能です。

一般的なコードレス掃除機は、充電のためにコンセントの近くにクリーナー本体を置いておかなければならないことも多いのですが、X1 Airならバッテリーだけ取り外してコンセント近くで充電しながら、クリーナー本体はクローゼットや収納棚にしまっておくこともできます。充電スタイルをライフスタイルに合わせて選べるのはとても便利ですね。

バッテリーを外して充電することも可能

なお、充電時間は3時間で、エコモード使用時で最大35分間の連続運転が可能。予備バッテリーを用意しておけば、充電が切れてもバッテリーを差し替えるだけで作業を継続できるため、広い面積を一気に掃除したい場合にも安心です。

HEPAフィルターで排気までクリーン。軽くて気配りが行き届いたクリーナー

排気についても安心です。X1 Airは、5層構造の完全気密HEPAフィルターを搭載しており、目に見えないホコリ・花粉・ペットのフケ・PM2.5レベルの微粒子もキャッチできます。

これはX1 Airがアレルギーをお持ちの方に最も強くおすすめできる理由のひとつです。HEPAフィルター吸い込んだホコリや花粉を外に漏らしません。掃除機をかけるたびに空気中にアレルゲンが舞い上がる心配がなく、掃除後も室内の空気が清潔に保たれます。特にアレルギーを持っている方、小さなお子さんがいるご家庭におすすめです。

また、ダストカップ・フィルター・ローラーブラシはすべて取り外して水洗いが可能で、清潔さと性能を長期にわたって維持できます。

共働きで毎日の掃除時間を効率化したい方、子育て中で衛生面が気になる方、ペットの毛の処理に悩んでいる方、そしてアレルギーで掃除機の排気が気になっていた方。それぞれの悩みに対して、「X1 Air」はひとつひとつ丁寧に解決しています。「パワフルなコードレスクリーナーは重くて疲れる」という固定観念を持っている方は、ぜひ「X1 Air」をチェックしてください。

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