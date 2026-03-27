圧倒的な存在感と造形で人気を集めるプライズフィギュアブランド「Grandista（グランディスタ）」。その一体一体には、開発担当者のこだわりや情熱が詰まっています。

マイナビニュースでは、『呪術廻戦』、『NARUTO-ナルト-』、『僕のヒーローアカデミア』、『ONE PIECE』の「Grandista」シリーズ開発担当者による座談会を実施！

造形へのこだわりや作品への想い、そしてこれからの「Grandista」の展望について語っていただきました。

受け継がれる「Grandista」の歴史

――自分が「Grandista」シリーズを担当すると聞いたときの気持ちは？

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：僕が入社して間もない頃に、企画のノウハウを教えてくださった先輩が「Grandista」シリーズを立ち上げた方で、当時、少しだけ企画のお手伝いをしていたんです。

それから時を経て、「Grandista」シリーズの再始動にあたり、今度は自分が、それも大好きな作品である『NARUTO-ナルト-』を担当させていただくことになりました。そうした経緯もあって、感慨深いという気持ちが強かったですね。

Tさん（ONE PIECE 担当）：とても光栄でしたが、同時に大きなプレッシャーも感じました。というのも、「Grandista」シリーズを再始動する時の作品が、『NARUTO-ナルト-』と『ONE PIECE』という世界的に人気な作品だったからです。

その『ONE PIECE』を自分は担当できるのだろうか……と、最初は嬉しさ以上にプレッシャーのほうが大きかったですね。

Mさん（呪術廻戦 担当）：『呪術廻戦』の「Grandista」シリーズの立ち上げから関わっていることもあり、私もプレッシャーが大きかったですね。とにかく色々な原型師さん、社内のメンバーにアドバイスをもらって、造形をブラッシュアップしなければという気持ちでいたのを覚えています。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：入社前から持っていたフィギュアが「Grandista」シリーズだったんです。なので、そのシリーズが再始動するタイミングで旗揚げメンバーとして関われるなんて、本当に光栄だと思いました。

――担当作品の魅力を教えてください。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：『ヒロアカ』（『僕のヒーローアカデミア』）って、一話からすごく面白かったですよね。当時は学生だったのですが、衝撃を受けました。

Tさん（ONE PIECE 担当）：衝撃だったね。とんでもない作品が始まったと思いました。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：だよね。社会人になってもずっと読んでいる作品に関われるのは、本当に嬉しいです。

デザイン面で言えば、『ヒロアカ』ってすごく立体映えするんですよ。また、登場人物たちの表情がとても豊かなので、フィギュア化の際に作り込むのが楽しいです。

Mさん（呪術廻戦 担当）：『呪術廻戦』は絵も表現もカッコよくて、見ごたえがある作品です。そういった意味でフィギュアに落とし込める要素がたくさんあるので、「どうしたらフィギュア映えするかな」と考えながら作るのが楽しいですね。

Tさん（ONE PIECE 担当）：『ONE PIECE』は、小さい頃から僕の日常のなかにありました。そんな偉大な作品に携われているなんて、本当に光栄だと感じています。

作品の魅力は上げたらキリがありませんが、それぞれのキャラクターのデザインが個性的なところが好きです。また、キャラクターごとに頭身が違うのも面白いです。例えば、白ひげとルフィでは頭身がまったく違うのに、同じ作品内でしっかり成立している。ユニークで面白いと感じます。

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：小さい頃は、影分身の術や螺旋丸なんかを真似して遊んでいましたし、当時から大好きな作品でしたね。

フィギュアの企画に携わるなかで作品を見返すことが多いのですが、当時以上に刺さる言葉がすごく多くて。特に、ナルトの「まっすぐ自分の言葉は曲げねェ…それがオレの忍道だ」って言葉は、こだわりを持った企画をするうえでの指針にもなっています。

「Grandista」ならではのこだわり

――「Grandista」でフィギュア化するにあたり、こだわっているポイントを教えてください。

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：『NARUTO-ナルト-』はキャラクターデザインが洗練されていて、情報量としては比較的シンプルだと思っているんです。

もちろん、単に間を埋めるためのしわやテクスチャーを増やせばフィギュアとしての情報量は自然と増えていきますが、それでは皆さんの思い描いている『NARUTO-ナルト-』ではなくなってしまうのではないかと思っていて。

なので、原型師さんとも話し合いながら、いかに『NARUTO-ナルト-』らしさを出せるか意識して作っていただいています。

Tさん（ONE PIECE 担当）：フィギュアは“顔が命”。だからこそ、まずは表情や顔立ちに徹底的にこだわっています。なかでも「Grandista」はサイズが大きい故に一切の妥協が許されないため、細部の作り込みまでとても気を遣っています。

あとは、『ONE PIECE』もシワなどを細かく入れ過ぎると作品らしさが損なわれてしまうので、筋肉の造形や陰影の濃さ、ポージングなどを工夫しています。

例えば、「ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-Ⅱ」だと、麦わら帽子をちょっと浮かせてみたり、服のなびきを細かく作ってみたりと、作品の魅力を失わないように、情報を加えています。

ワンピース Grandista-MONKEY.D.LUFFY GEAR5-Ⅱ 2025年10月登場済



Mさん（呪術廻戦 担当）：『呪術廻戦』はシンプルな衣装が多くて、カッコよく見せたり、動きを付けたりするのが比較的難しいんです。そこで、ポーズごとに生まれる衣装のシワや張りなどを追求して、造形のクオリティを高めています。

あとは手にもこだわっていますね。キャラクターごとに手の大きさや骨感が違うので、できるだけ再現できるよう意識しています。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：『ヒロアカ』はヒーロースーツのデザインが繊細で、靴や手などの細かなこだわりも本当にすごいんです。だからこそ、その魅力をできる限り細部まで再現できるように頑張っています。

あとは、筋肉にも凝っています。筋肉を繊細に表現できるのも、大きいサイズで展開している「Grandista」ならではだと思います。

企画担当者が語る、思い出深い「Grandista」

――これまで企画したなかで思い出深いフィギュアを教えてください。

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：最近だと「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Grandista-HARUNO SAKURA ＆ UCHIHA SASUKE-（アソートA：春野サクラ）」ですかね。Grandistaの再始動にあたり、当初から「第七班のメンバーは絶対に作りたい！」と、原型師さんとも話していたんですよ。それがようやく実現できたのが嬉しくて。

「Grandista」は、“かわいさ“よりもどちらかというとこだわりぬいた造形による“カッコよさ”を魅力としてファンの皆様に支持を頂いているシリーズだと思っているので、このサクラに関しても表情から髪や服のなびき一つ一つにこだわりどこから見ても“カッコいい”と思えるよう仕上げて頂きました。

NARUTO-ナルト- 疾風伝 Grandista-HARUNO SAKURA ＆ UCHIHA SASUKE-（アソートA：春野サクラ）

Tさん（ONE PIECE 担当）：最近では「ワンピース Grandista-BOA.HANCOCK-」がお気に入りですね。これまでのハンコックのフィギュアのなかでも、個人的には“顔の再現度が一番高い”と感じています（笑）。

ポーズは原型師さんがハンコックらしさを徹底的に追求してくれていて、衣装のなびきやシワの造形も細かく作り込まれています。全体として非常に完成度の高い一体になったと思います。

ワンピース Grandista-BOA.HANCOCK- 2026年2月登場済

Mさん（呪術廻戦 担当）：私は「呪術廻戦 Grandista-ZEN’IN NAOYA-」です。フィギュア化では、まずは主人公など王道なキャラクターから展開することが多いのですが、禪院直哉はちょっと例外で。周りからは「本当に禪院直哉出すんですか？」と言われていました。

ですが、放送中のTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（取材当時）で、直哉は重要人物のひとり。あの印象的なシーンのポージングで、できるだけ早く立体化したい、きっとファンも欲しいはず！ ……そんな強い気持ちで企画を進めました。

呪術廻戦 Grandista-ZEN’IN NAOYA- 2026年2月登場済

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：「僕のヒーローアカデミア Grandista-BAKUGO KATSUKI-」です。フィギュア化にあたり、版権元様から「エフェクトを付けて欲しい」という希望があったんです。

正直、エフェクトを付けるのはコスト的に厳しいと思っていたのですが、「爆豪 vs オール・フォー・ワン」では、爆豪が覚醒してオール・フォー・ワンを倒す、爆破があって初めて“爆豪”になるんですよね。

だから、そのシーンを落とし込んだ本フィギュアにもエフェクトを付けて欲しいというリクエストなのだろうと思い、コストを考えつつその様子を再現するために、爆豪の手にブラシを入れ、爆破前に汗が滲む様子を表現しました。結果、版権元様からも納得いただけまして。かなり思い出深いフィギュアになりましたね。

僕のヒーローアカデミア Grandista-BAKUGO KATSUKI-

開発担当者同士だからこそ分かる“こだわり”

――他の方が手掛けたフィギュアのなかで「これはすごい！」と思ったものはありますか？

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Grandista-HARUNO SAKURA ＆ UCHIHA SASUKE-（アソートA：春野サクラ）」の完成度がえぐいです！

Tさん（ONE PIECE 担当）：分かります、すごいですよね。

Mさん（呪術廻戦 担当）：女性らしいしなやかさと、動きを感じさせる筋のラインがめちゃくちゃカッコいいです。どこから見ても映えますね。

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：ありがとうございます！ 僕はTくんの『ONE PIECE』の「Grandista」シリーズがすごいなと思っていて。ルフィやボニーの「Grandista」は補助パーツをエフェクトパーツのように表現していて、すごくダイナミックなポージングに仕上がっているのが素晴らしいです。

Tさん（ONE PIECE 担当）：ありがとうございます！ 僕は「呪術廻戦 Grandista-ZEN’IN NAOYA-」の袴のシワや独特の形がすごいと思っていて。Mさん（呪術廻戦 担当）が完成まで原型師さんと何度もやり取りしたことがよく分かる一体だと感じています。

Tさん（ONE PIECE 担当）：あとは、顔がとにかく似ている。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：（いい意味で）嫌な顔しているよね。

Tさん（ONE PIECE 担当）：顔はいいけど、ちょっと性格が……というのが伝わってくる（笑）。

Mさん（呪術廻戦 担当）：この絶妙な表情を出るように、ギリギリまで工場とやり取りしました。眉毛の角度を何ミリあげてください、という細かいところまでお願いして完成した顔なので、褒めていただけて嬉しいです。

Tさん（ONE PIECE 担当）：Nくんの「僕のヒーローアカデミア Grandista-BAKUGO KATSUKI-」もすごいです！ 鉄や布など、衣装についているパーツの素材によって、ダメージ感の表現を使い分けているのに驚きました。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：ありがとうございます！ こだわりを分かってくれて嬉しいです。

次に立体化したいのは――

――今後「Grandista」でチャレンジしたいことや、作ってみたいキャラクターを教えてください。

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：『NARUTO-ナルト- 疾風伝』からで言えば、我愛羅やシカマルをはじめ、まだ出ていないキャラクターもどんどん企画して、ズラッと並べられたらいいなと思っています。

あとは、少年時代のナルト・サスケ・サクラもいつか企画したいな、という野望を持っています。

Tさん（ONE PIECE 担当）：『ONE PIECE』では、これから新四皇のキャラクターを続々と展開していく予定です。その中で、昔の衣装の黒ひげ（マーシャル・D・ティーチ）やシャンクスも、ぜひ挑戦してみたいラインナップですね。

作品自体の歴史が長く、キャラクターごとに多彩な表情やバリエーションがあるので、まだまだ立体化したい姿がたくさんあります。今後もファンの皆さんに喜んでいただけるよう、積極的に形にしていきたいです。

Mさん（呪術廻戦 担当）：『呪術廻戦』では、高専メンバーを中心に展開を始めたばかりなので、これからどんどん増やしていけたらと思っています。

TVアニメ『死滅回游』で登場する新キャラクターや、既存キャラクターも外見が変わったりするので、色々なチャレンジをしていきたいですね。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：脳無を作ってみたいです。個人的に筋肉を作るのが楽しいですし、造形映えもするので、すごくカッコよくなるんじゃないかな。

続々登場！ 今後の「Grandista」にも大注目

――今後登場予定の「Grandista」を教えてください。

Nさん（僕のヒーローアカデミア 担当）：『ヒロアカ』は本日紹介した爆豪が4月に登場予定のほか、轟 焦凍が7月に登場予定です。ぜひデク・爆豪・轟の三人を並べて飾ってみてください！

2026年4月登場予定 僕のヒーローアカデミア Grandista-BAKUGO KATSUKI-

僕のヒーローアカデミア Grandista-TODOROKI SHOTO-（2026年7月登場予定）

Tさん（ONE PIECE 担当）：『ONE PIECE』は「ワンピース Grandista-JEWELRY.BONNEY」が6月に登場予定です。ボニーの少女らしい元気な姿を表情やポージングに反映しました。

ボニーの「Grandista」も補助パーツを煙で造形して宙に浮いているような形にしています。細かいところまで見て、楽しんでいただけたら嬉しいですね。

2026年6月登場予定 ワンピース Grandista-JEWELRY.BONNEY

Oさん（NARUTO-ナルト- 担当）：『NARUTO-ナルト-』からは3月にナルト・サスケ・サクラの「Grandista」が登場予定です。

特にナルトについては、おなじみのイラストが続々展開される「-NARUTO-ナルト- 72 series-」から立体化させていただいていて、ナルト本体はもちろん、肩に乗る仙術の師でもある「フカサク」までこだわって造形されています。ぜひ細部まで注目いただけたらと思います。

2026年3月10日（火）より順次登場予定 -NARUTO 72 series- 45 Grandista-UZUMAKI NARUTO-

2026年3月17日（火）より順次登場予定 うちはサスケ

2026年3月17日（火）より順次登場予定 春野サクラ

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＼「Grandista」の魅力をさらにチェック！／

マイナビニュースでは、「Grandista」の魅力を紐解く企画記事を展開しています。今回の座談会記事と併せて過去の記事を読めば、さらに「Grandista」の沼にハマるはず！

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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※掲載内容は取材当時の情報です。

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