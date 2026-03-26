YouTube番組「私立ジョーシキ学園」。知っていると得をする現代の"常識"を、人気お笑い芸人とともに遊び心たっぷりに学んでいくバラエティだ。2026年3月30日(月)に配信されるテーマは、進化を続ける次世代ゲーム機『PlayStation 5(PS5)』。今さら聞けない基本から、驚きの最新機能まで、その魅力を深掘りしていく。

卒業おあずけのカミナリと三四郎が、『PS5 デジタル・エディション 日本語専用モデルのジョーシキ』にびっくり

舞台は桜満開の校舎。卒業式を終えたばかりの教室に呼び出されたのは、お笑いコンビ・三四郎(小宮浩信さん、相田周二さん)と、カミナリの竹内まなぶさんの3人だ。どうやら彼らは『社会に出るためのジョーシキ(常識)』が足りないということで、卒業はおあずけに。そんな彼らを指導する先生役として、元SKE48の須田亜香里さんが登場する。

さらに、特別講師として現れたのは、同じ『卒業おあずけ仲間』だったはずのカミナリの石田たくみさん。この2年間でPS5の知識を完璧にマスターし、一足先に卒業して講師に昇進したという。たくみ先生の厳しい(?)指導のもと、3人は『PS5 デジタル・エディション 日本語専用モデル』について学び、卒業を懸けたクイズに挑戦することになる。

果たして卒業できるのか!? 配信内容の一部を紹介!

クイズが始まると、生徒たちはやりたい放題。従来のPS5の違いを問われると、まなぶさんが「起動音が浅草キッドになっている」とボケるなど、現場は早くも大喜利状態に。珍解答が飛び交う中、たくみさんが「今のPS5より価格が少し安い55,000円」とモノマネで説明すると、一同、驚きつつも大爆笑が沸き起こった。

実際にたくみ先生がアクションゲーム『仁王3』をプレイ。植物が揺れる様子や炎のゆらめき、甲冑や刀の反射といったリアルな映像が映し出されると、あまりの臨場感に「きれい」「やばい」といった言葉が次々と飛び出す。一同が驚いた緻密で美しい画面には注目だ。

また、PS5のコントローラー『DualSense』に搭載された驚きの機能も実機で体験。砂の上を歩く感触などを、繊細な振動で再現した『ハプティックフィードバック』を体験する場面では、三四郎の相田さんが、砂の上、石の上、水の中とそれぞれ異なる細やかな再現度に「足の歩幅までわかる!」とびっくり。

最後は穴埋め問題。『ゲームの動画編集もPS5でできる』という正解に、一同は驚きの声を上げる。プリインストールされている無料アプリ『Share Factory Studio』を使えば、編集からYouTubeやX(旧Twitter)へのアップロードまで完結。さらに、アカウントを作っておけばワンボタンで超簡単にゲーム実況の配信が可能という機能には、生徒たちは「今どきだね!」と感心しきりの様子だ。

こうして『PS5のジョーシキ』を学んだ生徒たちは、ようやく卒業証書を受け取れることになる。しかし、なぜか生徒に教える立場だった講師のたくみさんまで、卒業生の列に並んで『門出の言葉』を唱和する場面も。須田先生が思わず号泣(?)し、フィナーレを迎えるのだった。

大喜利あり、モノマネあり、そして最新技術への驚きあり。爆笑の掛け合いを楽しみながら、笑っているうちにPS5について詳しくなれる見ごたえ十分の内容となっている。

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