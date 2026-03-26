3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された史上最大級のファッションフェスタ『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』(マイナビTGC 2026 S/S)。「日本のガールズカルチャーを世界へ」をうたうファッションフェスタに今回もモデルやアーティストが集結し、華やかなステージで観客を盛り上げました。

マイナビTGCの魅力の一つが、商品のお試しやノベルティの配布などここだけの特別な体験ができる協賛企業のブース。今回も多数出展するなか、アリーナエリアのすぐ隣には鮮やかな和傘に彩られた「パナソニック ラムダッシュ パームイン」のブースが。約1,500人が訪れて大盛況だったこのブースの様子をレポートします!

▶▶日本の彩をテーマにした“和”な空間

ブースのコンセプトは「ラムダッシュ パームイン×日本の彩」。パナソニックのシェーバー事業70周年を記念した「ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION」にインスピレーションを受け、アイテムが持つ“和”の世界観を存分に味わえる空間となっています。TGCシリーズへの出展は今回で3回目。「このブース、見たことある！」と感じた方もいたのではないでしょうか。

▶▶CANDY TUNEの絵馬に注目集まる

鮮やかな7つの和傘に囲まれて展示されていたのは、KAWAII LAB.に所属する7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバーの絵馬。今年の抱負やファンへの想いなど、個性豊かなメッセージが並びます。

ファンもブースを訪れ、笑顔で写真を撮影していました!

今回のマイナビTGCでは、CANDY TUNEとラムダッシュ パームインがコラボし、ライブステージ「ARTIST LIVE supported by Panasonic LAMDASH PALM IN」を披露。CANDY TUNEは、和の世界観をイメージした演出の中で、「第67回『輝く! 日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した代表曲「倍倍 FIGHT!」と「アイしちゃってます♡」をパフォーマンスし、会場を盛り上げました。メンバーは、「登場から和の雰囲気。いつもと違ったステージになったのでは。私たちも楽しかったです」とニッコリ。





(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

来場者が絵馬を書くコーナーも用意され、「2026年を楽しい1年にしたい」という前向きな決意から、「世界平和!!」といった壮大なメッセージ、「推しにたくさん会えますように!!」という推し活への願いまで、さまざまな想いが掲げられていました。

▶▶マイナビTGC限定! 70周年記念モデルに新色!?

展示の中でひときわ目を引いたのが、7色で並んだ「ラムダッシュ パームイン」。「真ん中の3色、初めて見た!」と気づいた方はいたでしょうか。

70周年記念モデル「70th ANNIVERSARY EDITION」は、桜・藍・金・紫の4色ですが、今回はCANDY TUNEとのコラボを記念し、メンバーカラーをイメージした緑・赤・水色が、この日のためだけに特別に加わりました!(※本イベント特別制作のため、非売品。今後発売予定なし)

▶▶ヒゲそり体験に興味津々!

ラムダッシュ パームインの体験コーナーもにぎわいを見せていました。メンズアイテムでありながらギフト需要が高く、女性の購入者も多いこの商品。シェーバーを体験シートでお試しできるということで、日頃使う機会のない女性の皆さんも興味津々。「なでるように剃れるんだ!」「5枚刃だとよく剃れる」と、楽しそうな声があがっていました。

▶▶プレゼントするならどのアイテム?

最後は、「もしプレゼントするならどのラムダッシュ パームインを選ぶか」アンケート調査。

最も人気を集めたのはラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70 の藍色で、次点は桜色となりました。「かわいい」「かっこいい」という声はもちろん、「色が好き」「推しのカラーだから」という点も選定理由になっていたようです。

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