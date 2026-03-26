【500円で現地の食事や観光も⁉︎】ジャルパックの「あそぼう!」コースで家族旅! おトクになった額は……?

忙しい日々から心を解き放ちたい時、行きたくなる旅行。家族での旅行には楽しみもたくさんあるけれど、移動手段や宿泊場所、旅程など、意外に面倒な調査が多いものです。そんな時に便利なのが、飛行機やホテルを一括で予約できるパッケージツアー。なかでもジャルパックの『あそぼう!』コースは、航空券やホテルに限らず、現地での食事や観光スポットへの入場券、自分で探すと大変なアクティビティも衝撃な価格で予約が可能だとか。どれだけおトクに旅行ができるのか、料金やプラン内容を徹底検証します!

参加者プロフィール

Tさん

高校生1名、中学生1名の子ども持つ40代ママ。フルタイムで働いているため、旅行のための調査時間があまり取れないことが悩み。 Hさん

小学1年生の子どもを育てながら働く30代ママ。旅行は大好きだけど、旅程の整理や調査は苦手なため、旅費がかさみがちなのが悩み。

旅行は行きたい! だけど…… 考えることが多い計画立てや予算決め

今回は旅行好きのママさん2名に、旅行での大変なことや、予算に対する考え方などを聞いてみました。

Tさん 独身時代にはヨーロッパ圏に行くこともありましたが、家族旅行となると旅費が気になって国内旅行を選ぶことが多いです。子どもたちも中高生なので、それぞれの要望をくみながら旅程を立てるのが大変なんですよね

Hさん 我が家は子どもがまだ小さいので、今は国内旅行が中心です。私も独身時代の感覚で旅程を組むと、気づいたら予算がけっこうオーバーしていた……なんて経験もありますね

Tさん 働きながら旅行の計画を立てるって、それだけでも大変。行く場所は自由に決めたいけど、どこで何の情報を見たのかわからなくなって、予約までに想定の倍以上時間をかけることもザラです

Hさん 予算管理的にも、タイパ的にも、1ヵ所で情報収集や予約を完結できるのが理想ですよね

子育てと仕事を両立しながらも「旅行で羽をのばすことは不可欠」と考えているふたりにおすすめしたいのが、ジャルパックの国内旅行パッケージ『あそぼう!』コース。航空券とホテルがまとめて予約できるほか、旅先での体験や食事を驚きの価格で追加できる遊び特化型のツアーです。

なかでも人気なのが、観光需要の高い沖縄エリア。さっそくコースを予約してみることに!

ここだけで旅行の予約がおトクに完結 『沖縄をあそぼう!』でさっそく予約!

家族でのんびり沖縄滞在

「沖縄に行くなら日頃の疲れを癒しながら非日常を楽しみたい」というTさんが『沖縄をあそぼう!』で予約を実践。

大人2名、高校生1名、中学生1名の4家族

まずは行きたい旅程を選択して、ホテルや航空券を探していきます。航空券はもちろんJAL便で、宿泊先にはホテル日航アリビラやオクマ プライベートビーチ ＆ リゾートなど、有名ホテルが多くラインアップされています。

Tさん 有名どころのホテルが多くて安心できるし、空港近くだけでなく、人気エリアが網羅されているのでいいですね



※取材時(2026年2月)での価格です

宿泊ホテルや航空券を決めたら『あそぼう!』コースのポイントでもあるオプショナルプランを選択していきます。『沖縄をあそぼう!』では、沖縄エリアだけでおトクなオプションプランが30個以上あり、観光、食事、アクティビティなど、幅広いオプションプランを追加できます。

Tさん 我が家は大人2人、高校生1人、中学生1人。沖縄美ら海水族館の入場券は合わせて6,510円になりますが、オプションだと1人500円!? 全員分でも2,000円で入場可能って……すごすぎませんか⁉︎



※取材時(2026年2月)での価格です

Tさん アクティビティの種類も豊富ですね。大好きな紅いもタルトが作れるメニューがあったので、思わず追加しちゃいました

自由に自分だけのオーダーメイドな旅程を組めるのが特徴! オプショナルプランに個数の制限はないので、人数が多いほど、そして予約したオプションが多いほどおトクになります。

Tさんが選んだメニューはこちら

※1名分の料金です 沖縄美ら海水族館 入館券 500円

(現地参考価格：おとな2,180円、高校生1,440円、小・中学生710円)

(現地参考価格：おとな2,180円、高校生1,440円、小・中学生710円) 中国料理 花林 那覇空港国内ターミナル店 選べる中華セット 1,000円

(現地参考価格：2,050円～2,250円)

(現地参考価格：2,050円～2,250円) 御菓子御殿 恩納店 紅いもタルト作り体験 1,000円

(現地参考価格：大人・こども(6～15歳)1,980円)

╲予約の流れ(イメージ)はこちら╱

※予約時期によって航空券、ホテルの価格は変動します。また、オプショナルプランについても価格が変動する可能性がございます。詳しくは予約画面をご確認ください。

家族の好きを詰め込んだ、アクティブ旅行

次は、夫婦そろってアクティブ派で遊びたい盛りのお子様がいるHさん家族が『沖縄をあそぼう!』で旅行を計画。

大人2名、小学生1名の3家族

Hさん 客室のグレードアッププランもあるのが、大手旅行サイトならではの嬉しいポイントですよね。航空券も初日と最終日も存分に楽しめる時間帯に発着する便があって助かります

Hさん 子どもは工作が好きなので、シーサー色付け体験を予約したいと思います!



※取材時(2026年2月)での価格です

Hさん これまでは直接店舗に予約確認を取ったり、アクティビティ予約サイトなどを使っていたりして……。となると、何経由で予約したか忘れることもたびたびありました。これなら予約を一覧できるので便利ですね



※取材時(2026年2月)での価格です

Hさん 海ピクニック&シュノーケルは2,000円!? メニュー内容もしっかり書いてあるので、所要時間や準備するものなどがわかって安心ですね

『沖縄をあそぼう!』は沖縄ならではのマリンアクティビティオプションも豊富! 体験系のアクティビティは日時指定しての予約も可能なので、『あそぼう!』コース内で予約が完結するだけでなく、現地での旅程を決めていけるのが魅力です。

Hさんが選んだメニューはこちら

※1名分の料金です 沖縄美ら海水族館 入館券 500円

(現地参考価格：おとな2,180円、高校生1,440円、小・中学生710円)

(現地参考価格：おとな2,180円、高校生1,440円、小・中学生710円) 森のガラス館 オリジナルグラス作り体験 2,000円

(現地参考価格：3,630円)

(現地参考価格：3,630円) むら咲むら 入園 + 素焼きシーサー色付け体験「ペア」 1,500円

(現地参考価格：大人3,000円、こども(6歳～15歳)2,500円)

(現地参考価格：大人3,000円、こども(6歳～15歳)2,500円) きしもと食堂(八重岳店) きしもとそば大1杯 ＋ 小1杯 1,000円

(現地参考価格：1,750円)

(現地参考価格：1,750円) 海ピクニック&シュノーケル 2,000円

(現地参考価格：5,800円)

(現地参考価格：5,800円) 【宿泊者限定】ホテル日航アリビラ ジャルパックオリジナル スイーツ&ホットサンドセット 1,000円

(現地参考価格：4,000円)

『沖縄をあそぼう!』から予約をすると どのくらいおトクになる…!?

通常数千円する観光施設の入場料や食事を、オプショナルプランから予約したことでグッと節約することに成功したふたり。



※取材時(2026年2月)での価格です

Tさん オプショナルプランのおかげで13,000円以上おトクになったんですね! お土産を買ったり、ランチを豪華にしたりできそう!

Hさん 私は約34,000円も!? もう一泊できそうなくらいおトクになりましたね! つい、たくさん選んでしまいましたが、これだけおトクだと罪悪感なく現地で楽しめそうです!

ジャルパックの『あそぼう!』コースで もっと楽しくなる旅選びを

Tさん 各エリアのプロである担当者をしっかり設置して、選別しながら設定されているんですね。『ジャルパックが選んだなら』という信頼感がありました!

Hさん オプションで食事や観光をすべて予約しておけるとなると、現地でお金を使う機会がグッと減るので、予算管理がしやすいですね。いつもは何かミスしているのではないかと不安になりますが、まとめて予約できていると思うと安心。いつものカードで一括決済できるので、ポイ活的にもおトクです

オプショナルプランは出発の7日前(※)まで予約可能なので、ゆっくり行程を考えてから追加できるのも嬉しいポイント。

※一部オプショナルプランは予約期限が異なります。

さらに、不定期に開催されるタイムセールを狙うことで、よりおトクな航空券やホテルを狙うこともできます。現地での移動のために使うレンタカーも、オプショナルプランで予約可能です。レンタカーの詳細はこちら!

※沖縄をあそぼう！限定レンタカーは2026年5月31日までの設定となります

考えることが多い旅行計画も、『沖縄をあそぼう!』ならノンストレス。現地での楽しみ方が広がる予約サイトに、大満足のママたちなのでした。