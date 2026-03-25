東京都は2026年3月7日、築地地区におけるまちづくり事業の情報発信や機運を高める取り組みの一つとして、「築地まちづくりシンポジウム～築地の価値を未来へ・アートと食がひらく可能性～」を都民ホール(新宿区西新宿)で開催した。食文化やアートを活かしたまちづくりの可能性をテーマとした専門家によるトークセッションのほか、旧築地市場のレガシーを活用した将来のまちづくりを表現する公募アート作品の公開最終審査や小学生を対象とした絵画コンテストの表彰式などが行われた。

トークセッションは「食文化を活用した築地まちづくり事業の可能性」と「アート活用によるまちのにぎわい・魅力創出の可能性」の2部構成。小池百合子東京都知事、東京海洋大名誉博士のさかなクン、雑誌『dancyu』元編集長の植野広生氏、東京都美術館の高橋明也館長、美術史家で京都大学大学院教授の長谷川祐子氏、詩と言葉のアーティストの和田彩花氏らが登壇し、意見を交わした。

事業者が2025年8月に発表した築地地区まちづくり事業基本計画では、「水都東京の再生」と「国際競争力の強化」を掲げており、5万人規模のスタジアムや商業施設、宿泊施設などを整備し、2030年代前半の開業を目指す。小池東京都知事は「都有地である旧築地市場跡地を民間の力も生かしながら、新たな時代にふさわしいまちづくりを進めていく」と述べ、キャスター時代に築地に通った思い出にも触れた。

シンポジウムに登壇した小池百合子東京都知事

会場では、開発に先立って設置されるアート作品の公開審査も実施。最終選考に残った5作品の中から、YuUkiKATAYAMAさんの「Market Breathing／市場の呼吸」が最優秀作品に選ばれた。KATAYAMAさんは「築地のレガシーをただ継承するだけでなく、新しい形で残したい」と語った。

また、小学生を対象とした「こども絵画コンテスト」の表彰式では、金賞の酒井美音さん(江東区立第四大島小6年)ら受賞者に、さかなクンから賞状、メダルと副賞が手渡された。

築地まちづくりシンポジウム・ダイジェスト動画

[PR]提供：東京都