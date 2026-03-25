3月14日、国内最大規模のファッションフェスタ「第42回マイナビ東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER（TGC 2026 S/S）」が東京・原宿の国立代々木競技場第一体育館で開催された。モデルやアーティストが集結するショーに会場が熱狂するなか、来場者の注目を集めた東京都の「とうきょう若者ヘルスサポート（わかさぽ）」のブースをレポート。

フォトスポットにゲーム——ファッションの祭典に溶け込んだブース

わかさぽのブースでは、事業紹介の動画放映に加え、フォトスポットやゲームコンテンツが展開されていた。なかでも来場者の目を引いていたのが、悩みやモヤモヤをモチーフにした、かわいらしい的にボールを当てる射的（シューティング）ゲーム。気軽に立ち寄って楽しめる仕掛けとして、多くの来場者が足を止めていた。

ブース全体は、わかさぽのイメージカラーであるオレンジ色を全面に使ったデザインで、会場のなかでもひときわ目立つ存在だった。TGCの来場者はSNSでの発信を楽しむ層も多く、フォトスポットやゲームをきっかけに写真や動画を撮影する姿が見られ、ブースには常に人の列ができていた。

アンケートに回答し、ブースに参加した来場者にはノベルティとしてポーチが配布された。さらにゲームに参加し、的に当たるとわかさぽオリジナルの付箋がもらえる仕組み。ノベルティには、わかさぽの説明も同封されており、「今すぐ相談するわけではないけれど、覚えておきたい」という来場者にも自然に情報が届く導線がつくられていた。





「はじめて知った」「相談ごとができたら使ってみようかな」——ブースを訪れた来場者からは、そんな声も聞かれた。ファッションショーと同じ空間に溶け込むことで、行政サービスに対する距離感が、少し近づいたようにも感じられた。

「わかさぽ」とは——10代の悩みに専門職が向き合う窓口

「わかさぽ」は、思春期の中高生を中心に、10代が抱える体や性、こころの悩みに専門職が向き合う、東京都の相談窓口だ。友人や家族には打ち明けにくい悩みでも、看護師などの専門職が対応し、電話やメール、対面といった複数の方法から相談できる。

特に10代にとっては、「相談する」という行為そのものがハードルになりやすい。何を話せばいいかわからない、深刻な悩みだと思われたくない、そもそも誰に相談すればいいのかわからない――。わかさぽは、そうした気持ちも含めて受け止める窓口として設計されている。

電話相談はフリーダイヤル（0120-372-463）で、通話料は無料。番号には「みんなに、よりそう」という思いが込められている。メール相談や対面相談も用意されており、自分にとって話しやすい方法を選べる点も特徴だ。

電話・メール・対面のすべてが毎日利用できるので、時間帯の制約がある若者でもアクセスしやすい環境が整えられている。

「今すぐ誰かに相談するほどではないけれど、ちょっと気になることがある」「もしものときに、頼れる場所を知っておきたい」。そんな段階の若者にとっても、わかさぽは選択肢のひとつとして存在している。今回のTGC出展は、その存在を“特別な場所”ではなく、日常の延長線上で知ってもらうための試みともいえそうだ。

わかさぽ 相談窓口 電話相談 0120-372-463 通話料無料・毎日受付 メール相談 東京都福祉局ウェブサイト内の専用フォームから 対面相談 恵比寿・新宿・池袋・八王子・町田 ※要事前予約 ※2026年3月時点 受付時間 月〜金 15:00〜20:00 ／ 土日 9:00〜14:00 公式サイト https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/wakasapo

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