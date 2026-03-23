三井住友信託銀行は2024年12月、IT子会社である三井住友トラスト・システム＆サービス（以下、三井住友トラストS＆S）を、2026年4月をめどに統合する方針を示しました。

統合により、IT人材の働く環境やキャリアにはどのような広がりが出るのでしょうか。三井住友信託銀行と三井住友トラストS＆Sの社員の方々に、お話を伺いました。

お話を伺ったのはこちらのみなさん！

加藤 和人さん（写真左）

三井住友トラストS＆S人事総務部 採用チームマネージャー。

牧野 大さん（写真中央）

三井住友信託銀行IT業務推進第一部 副部長。

阿部 静さん（写真右）

三井住友信託銀行人事部 採用チーム長。

ITはビジネスに不可欠。より高度で、機敏な対応を目指して

――三井住友信託銀行はなぜ、三井住友トラストS＆Sを統合する方針を打ち出したのでしょうか。

牧野さん ひと昔前は、ITは事務などを効率化する「支える存在」として位置づけられていました。しかし今では、ITなしにビジネスは成り立ちません。だからこそ統合によりビジネスの近くでITの技術力と知見を充実させ、よりアジリティ（機敏性）を高めた組織にしたい、と考えています。

これまでは、「システム化の方針決定」や「要件定義」という上流工程を三井住友信託銀行のIT部門が、下流工程の「システム開発」を三井住友トラストS＆Sが担っていました。しかし、上流と下流を分けずに一貫して取り組んだほうが、良いものを早く作れます。

そこで、三井住友信託銀行内に自らシステムを開発できる高度なIT人材を集めることにしました。お客様や社会の課題解決とITの距離をさらに近づけていきます。

――統合することで、お客様に対してどのような価値を届けられるようになるのでしょうか。

牧野さん より高品質で多様な金融サービスをシステム化して、お客様に届けていきます。たとえば当社では最近、個人のお客様向けの新しいコンサルティングツール「ライフプランマスター」をリリースしました。お客様の資産のヒアリングから最適な運用の提案までをきめ細やかに分かりやすくシステムが行います。

これは日々お客様の声に耳を傾ける事業部門とITが一体となってより良いサービスを最適なシステムでスピーディに構築することが出来た取り組みのひとつです。統合により、こうした新サービスのシステム化スピードが格段に上がっていくと期待しています。

AI時代でも必要とされるIT人材を育てたい。専門性と働きやすさを両立する環境

――社員のキャリアや経験できる業務はどう変化するのでしょうか。

加藤さん 三井住友トラストS＆Sでも支援という立ち位置でシステム開発の要件定義に関わってきましたが、あくまでも三井住友信託銀行が事業の方針決定を行い、その目的をシステム化で達成することを検討し、S&Sと開発をしていこうと決まった後の工程でした。

しかし統合により、今後は銀行内部から「こういうふうにシステムを活用したらもっと良くなるのでは」と、方針決定前の提案もできるようになるでしょう。エンジニアとしても仕事の幅が広がり、よりスピード感を持って対応できそうだと期待しています。

牧野さん 銀行だけ、IT企業だけ、そしてコンサルティング会社だけではできない経験が当社IT部門では得られると思います。さまざまな事業や企業で経験を積んだ先輩たちと一緒に仕事をするだけでもスキルが上がりますし、自分の市場価値も上がっていくと思います。

阿部さん 信託銀行でITに携わることでしか味わえないおもしろさがあります。まず、扱う事業領域やソリューションの幅が広いことが特徴です。当社の事業領域は資産運用、資産管理、不動産、証券代行、マーケット、年金など多岐にわたります。だからこそお客様のニーズも多様で複雑ですし、事業を取り巻く環境の変化も激しいです。そのような状況のなかで、お客様の想いやニーズを深掘りし、それを各事業と連携しながら、ITの力で解決していく仕事は、信託銀行ならではの面白さだと感じています。

また当社は常に、「今、社会にはどのような課題があるのか」「それを信託の力でどう解決できるのか」を考え、実現してきた会社です。自身が作り上げたシステムや、仕事を通して培った経験が、ゆくゆくは社会課題の解決にも繋がっていく――その実感を得られるのも、この仕事の大きな魅力だと思います。

牧野さん ITの専門的なスキルももちろん磨けます。たとえば当社で多く利用しているAWS（Amazon Web Services）を使いこなす技術です。ほかにも生成AIを導入するための研究開発など、最先端の分野にも挑戦できます。

――統合後のIT部門では、どのような人材の育成を目指していますか？

牧野さん AI時代を見据えたIT人材の育成です。将来はAIがプログラミングを含めすべてこなしてしまうと思っている方もいるかもしれません。ただ、実際にそうした時代が訪れたとしても、システムの中身がわかる人間は絶対に必要です。

加藤さん 自分でプログラミングができるからこそAIを有効活用できますし、ユーザーからの信頼が得られますからね。

牧野さん そのためにも統合後はソースコードを記述する「コーディング」という基礎から経験してもらい、将来への土台を築きます。その後は徐々に大型案件や難易度の高いプロジェクトにも挑戦してもらいたいと考えています。

目指しているのは、指示を待つだけでなく、「その課題をITで解決できます」と自ら提案できる方。そんな成長を後押しする環境を整えています。

――入社後の研修について教えてください。

阿部さん 入社後、まずは人事部による新人研修を約3週間行います。内容はビジネスマナーや信託の基本、グループワークなど幅広く、信託銀行ならではの考え方や価値観を学べる機会を提供しています。特に、信託銀行の社員としてどのような姿勢を大切にするのか、社会とどう向き合うのかといった、仕事の根幹となる部分を同期と共に理解していく期間でもあります。

そして、この新人研修の大きな特徴は、300名を超える同期全員が一堂に会する点です。多様なバックグラウンドを持つ同期と積極的にコミュニケーションを取ることで視野が広がり、部署を横断した繋がりが自然と生まれます。

当社の業務は、複数の部門との連携が欠かせないため、こうした同期との関係性は仕事をする中でも支えや力になります。

加藤さん 人事部による研修のあと、IT部門ではITスキルを身につけるための研修を4～5ヵ月ほどかけて行う予定です。まずはきちんと技術力を身につけ、システムの実装をし、ユーザーやその先にいるお客様の想いを理解して提案できるようになる。そうした流れを意識して新人研修を組み立てました。

まったくの初級者も基礎からITスキルを学ぶことができる一方で、入社前からプログラミングを学んできた方々に対してはクラスを分け、AIを使ったプログラミングなど一段階上の研修も実施する予定です。

それでも同じ年度に入社した人のそれぞれの成長過程は刺激になると思うので、こちらも人事研修と同様、集合研修として全員集まって研修を実施していきます。

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挑戦を後押しする風土と、自分で描けるキャリア

――三井住友信託銀行では、社員の成長をどのように支えていますか？

阿部さん 当社には「will」（自分の実現したいこと）を大切にする文化があります。社員が主体的に挑戦したいことを発信すると、「まずはやってみよう」と背中を押してくれる環境があり、その挑戦を周囲が支える風土が根付いています。

もし一生懸命やったことがうまくいかない結果になったとしても、お客様やチームのために真摯に取り組んだ姿勢はしっかり評価されます。

また、会社や上司に自分のキャリアの考えや希望を伝える機会も充実しています。たとえば上司との定期的な1on1ミーティングに加え、それ以外の場面でも気軽に相談できる雰囲気があり、風通しのよい環境が根付いています。

――ほかにも会社の魅力はありますか？

阿部さん 昨年10月に導入された新しい人事制度により、勤務地や働き方の選択肢が大きく広がりました。転居を伴う転勤の可否や、マネジメントの希望有無等を、自分の意思に基づいて選択できるようになっています。社員が主体的にキャリアを描き、会社と社員が選び・選ばれる対等な関係を築いていくことを目指しています。

牧野さん 技術者の好奇心を刺激し、知見をアップデートする場が充実しているのも魅力です。三井住友トラストS＆Sと三井住友信託銀行のIT部門では、Tech Journeyという技術の祭典のようなものを行ってきました。ワークショップで技術を磨き、その成果を大きな会場でプレゼンします。

加藤さん 三井住友トラストS＆Sの技術者らしい空気感を、そのまま三井住友信託銀行に持ち込めるのも今後の魅力のひとつかと思います。

阿部さん 三井住友信託銀行と統合したからといって、ITコースで入社された方が、個人営業などまったく異なる分野に突然異動することはありません。ITの専門性を軸として、スキルを伸ばしながら専門的なキャリアを築ける環境が整っていますのでご安心ください。

知識が少なくても大丈夫。挑戦したい気持ちを歓迎

――どのような方と一緒に働きたいですか？

加藤さん ITスキルを身につけ、銀行としてのビジネスにも取り組みたい方です。

私はもともと三井住友トラストS＆Sに入社しましたが、その後三井住友信託銀行に出向してシステム企画を経験したこともあります。出向中に重宝されたのは、私がITの技術者として専門的な意見を出せたこと。ITという別の領域の知識を持っていたからこそ、銀行でも活躍できました。ですから銀行に入社するからといって、ITの専門性を脇に置いておくことはありません。

金融に興味はあるけどIT職は考えていなかった方も、ITに関する専門的な知識をすでに持っている情報系の学生も大歓迎です。どちらでも熱意を持っている方であれば、それぞれに合った成長環境が用意できると思っています。

牧野さん IT技術者の根底には好奇心や探究心があると思うので、それを大事にできる人にぜひ来てほしいですね。今いる場所で安心するのではなく、「その先には何があるのだろう？どういう仕組みなのだろう？」と好奇心を持って探究し、自分の力にしてほしいです。

阿部さん 答えが決まっていない課題に一緒にチャレンジしていける人です。幅広い事業や、変化していく環境のなかで自分がどうしたいか・どうするべきか、お客様のために何ができるかを一生懸命考え、周りの人と一緒に実行していく。入社後はぜひそんな経験を積んでほしいです。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

加藤さん ITや銀行にまだ興味が持てていない方に対しても、ITコースを知る機会をたくさん用意していく予定です。会社説明会やインターンシップなどもありますので、まずはそうした出会いから始めていただければと思います。

牧野さん IT部門はここ数年、多くの新卒を迎えてきました。年齢の近い先輩も多く、気軽に相談できる環境があります。新人時代の苦労を知っている先輩がそばでフォローしてくれるので、安心して一歩を踏み出せるはずです。少しでも興味を持った方は、ぜひチャレンジしてほしいと思います。

阿部さん ITや金融の知識がないと入社できないのかな、と不安に思う必要はありません。ITや金融に興味はあって挑戦したいものの入社前は何も知らなかった、という社員がたくさん活躍しています。当社はみなさんがしっかり成長できる環境を整えていますので、心配せずに飛び込んでほしいです。

三井住友信託銀行のIT人材として活躍しよう

三井住友信託銀行では、入社後に配属が決定する「オープンコース」のほか、ITの専門性を磨いてキャリアを築く「ITコース」の新卒採用を行っています。

ITや金融の経験は問わないので、気になる方は採用ページをチェックしてみてはいかがでしょうか。

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