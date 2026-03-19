新作発売のたび、SNSを中心に話題になる「ミスタードーナツ」。そんなミスタードーナツからこの春、どらやきをモチーフにした「ドら抹茶」シリーズを含む、抹茶ドーナツ5商品が新登場します！

「祇園辻利」とのコラボで毎年好評の抹茶ドーナツですが、今年は新しく進化。なんでも、食感が“ふわむち”！？なんだとか……。

うわさを聞きつけたミスド大好き・マイナビニューススタッフが、ミスタードーナツ事業を手がける「ダスキン」を訪問！気になる新作のお味をレポートします。

マイナビニューススタッフK

新作が出るたびに必ずチェックするほどのミスド好き。好きなドーナツはハニーチュロとポン・デ・リング。

どらやきモチーフ！？“ふわむち”食感「ドら抹茶」のお味は……

まずは注目の新生地を使った「ドら抹茶」シリーズから。ラインナップは「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」と「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」の2種類！

このシリーズは、「イーストドーナツのふんわり食感」と、「どらやきのむっちり食感」を掛け合わせた“ふわむち”食感が最大の特徴。この食感を実現するために、これまでのミスタードーナツにはない新製法を取り入れています。

＼開発担当者のひとことメモ／ 「どらやきみたいなドーナツ」をコンセプトに、このシリーズのために新しい生地を開発しました！イーストドーナツのふんわり感と、どらやきのむっちり感を両立させるために「湯種製法」を採用しています。

また、祇園辻利の宇治抹茶を練り込み、噛むほどに抹茶の深い味わいを感じられる生地に仕上がっています。

ドら抹茶 つぶあん華ホイップ

北海道あずきあんと宇治抹茶ホイップをサンドし、きなこシュガーと黒みつをトッピングした和テイストのドーナツ。

生地の食感がめちゃくちゃ新しい！ふわっと軽いのに、噛むとどらやきのような“むっちり感”。ドーナツでは味わったことがない新感覚に驚きます！

つぶあんのやさしい甘さと宇治抹茶ホイップの濃厚さも相性抜群！ホイップの口どけが良く、抹茶の香りがふわっと広がります。

＼開発担当者のひとことメモ／ 花のような見た目に絞ったホイップは、商品名の『華(はな)』の由来にもなっています。見た目からも春を感じていただければ嬉しいです！

ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ

宇治抹茶チョコをコーティングした生地に、栗あんと宇治抹茶ホイップをサンド。栗あんの黄色と宇治抹茶チョコの緑色がポップでかわいい！

栗あんのまろやかな甘みと抹茶のほろ苦さが絶妙なバランス！トッピングのキャンディングアーモンドのカリっとした食感も楽しい♪

＼開発担当者のひとことメモ／ キャンディングアーモンドを合わせることで、和の抹茶と栗に、洋のアクセントをプラス。これにより、一味違った風味を楽しんでいただけます！

「ポン・デ・宇治抹茶」もリニューアル！

毎年人気の「ポン・デ・宇治抹茶」生地を使った3商品も登場！

今年は宇治抹茶との相性をさらに追求し、より深い味わいとやわらかさを楽しめる生地になったんだそう。

ポン・デ・ダブル宇治抹茶

生地にもチョコにも宇治抹茶を使用した、シリーズの王道！

抹茶が濃厚！甘さ控えめで、抹茶の風味がダイレクトに感じられます。まさにシンプルイズベスト！生地ももちもちで最高……。

＼開発担当者のひとことメモ／ ポン・デ・宇治抹茶のおいしさをシンプルに楽しみたい方にはまずこちらを食べていただきたいですね！昨年比で抹茶感を楽しめるよう、配合のバランスを微調整。より柔らかく、抹茶を感じやすい生地になりました。

ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風

ポン・デ・宇治抹茶生地にホワイトチョコをコーティングし、宇治抹茶クランチをトッピング。このクランチは、人気の定番商品「ゴールデンチョコレート」にも使われる黄色いつぶつぶに、宇治抹茶パウダーをまぶしたもの。ザクザク食感が特徴です。

ホワイトチョコの風味と香りが口いっぱいに広がってすっごくミルキー！抹茶感が強すぎないのに、後からちゃんと抹茶の風味が追いかけてくる……！ザクザク食感の宇治抹茶クランチもいいアクセントになっています♪

＼開発担当者のひとことメモ／ 抹茶の苦み×ホワイトチョコの甘さで味の濃淡をつけました。“抹茶ミルク”のようなまろやかさとザクザク食感で、普段は抹茶スイーツを手に取らないような方やお子さまにもぜひ召し上がっていただきたい商品です！

ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち

ポン・デ・宇治抹茶生地に、北海道あずきあんと宇治抹茶わらびもちをサンドし、宇治抹茶チョコをコーティング。生地のもちもち感と、わらびもちのとろ～り感をダブルで楽しめます。

わらびもちはとろ～り、生地はもちもち！あずきあんのこっくりした甘さと抹茶の風味が絶妙にマッチ！表面の宇治抹茶チョコも合わさって、全体の食感が楽しい♪

＼開発担当者のひとことメモ／ あずきの上にわらびもちを乗せてサンドしているのですが、これは噛んだとき最初にわらびもちを感じられるようにするためなんです。絞り方の順番で味の感じ方が変わってしまうので、組み立て方もこだわっています！

販売は3月25日(水)から！全5種類の食べ比べもおすすめ！

もはや春の風物詩とも言えるミスタードーナツの抹茶ドーナツですが、今年のラインナップも大傑作！5商品それぞれ、味・風味・食感の方向性がまったく違うので、全種類買いして食べ比べするのをおすすめします！

これまで以上に華やかな見た目と、驚きの食感を目指しました。3月25日(水)から5月下旬までの限定販売ですので、お近くのミスタードーナツでお楽しみください！

ミスタードーナツだからこそ実現できた新食感・新感覚抹茶ドーナツ、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか？

宇治抹茶ドーナツシリーズについて詳しく！

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Photo:時岡寛

[PR]提供：ダスキン