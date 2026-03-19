イングランドサッカー協会「The Football Association」は、世界で最も歴史あるサッカーカップ戦「エミレーツFAカップ」のオフィシャルトロフィーが日本を巡るトロフィーツアー「エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー」を、2026年3月27日(金)から4月5日(日)までの10日間、東京、大阪、静岡で実施することを発表しました。

「エミレーツFAカップ」が日本でオフィシャルトロフィーツアーを開催するのは、今回が初の試みです。

(2025年は米国フロリダ州、2024年は米国ニューヨーク州、2023年は豪州でツアーを実施)。

ジャイアントキリングも起こる、「エミレーツFAカップ」とは?

「エミレーツFAカップ」は、イングランドサッカー協会(FA)に所属するトッププロのプレミアリーグから、地域に根差したアマチュアクラブまで、あらゆるレベルのチームが参加するトーナメント形式の「オープン大会」です。

1871年に創設された「エミレーツFAカップ」。2025-26シーズンには、約747チームが参加しています。普段は別カテゴリーで戦うクラブ同士が同じ舞台で対戦し、時には“ジャイアントキリング(番狂わせ)”が起こるなど、思いがけないドラマも「エミレーツFAカップ」の見どころです。下位リーグの小さなクラブが、世界的スターを擁する強豪クラブに挑む姿は大会ならではの光景です。

今期も3回戦の＜マクルズフィールド－クリスタル・パレス＞戦では、6部リーグ所属のマクルズフィールドが昨季王者のクリスタル・パレスを2－1で下すジャイアントキリングがありました。

試合は基本的に「オープン・ドロー」で、一発勝負のノックアウト形式。リーグ戦のような長期戦ではなく、その日の結果ですべてが決まるため、どの試合も緊張感に満ちています。強豪クラブにとっても決して油断できない舞台です。決勝戦はサッカーの聖地「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」で開催され、イングランドサッカーの伝統と格式を感じられます。決勝戦の実施日は、その注目度からイングランドサッカー界の年間日程において最も歴史的な日とも言われています。

「エミレーツFAカップ」公式サイトはこちら

『ブルーロック』の名シーンとコラボしたSNSキャンペーン

近年、「エミレーツFAカップ」ではブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCの三笘薫選手やクリスタル・パレスFCの鎌田大地選手を筆頭に、日本人選手の活躍が世界を熱狂させています。2025-26シーズンの準々決勝を目前に控え、英国時間5月16日(土)の決勝戦に向けて戦いがますます白熱する中、「エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー」ではサッカーの枠を越えたさまざまなコラボレーションを展開していきます！

まずは、累計発行部数5,000万部を突破した大人気サッカー漫画『ブルーロック』とのスペシャルコラボレーション。

『ブルーロック』について

原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介による大人気サッカー漫画。『週刊少年マガジン』で連載中。日本をW杯優勝に導くストライカーを育成するため、300人の高校生フォワードを”青い監獄(ブルーロック)”に集め、究極の競争を繰り広げる物語。累計発行部数は5,000万部を突破し、2026年8月7日(金)には実写映画の公開も控えている。

今回のコラボレーションでは、『ブルーロック』の名シーンを特別に切り取った「エミレーツFAカップ」限定キービジュアルを公開。「エミレーツFAカップ」の魅力のひとつである、ジャイアントキリングが生み出すドラマの名場面を想起させるキービジュアルでは、主要キャラクターたちが、数々の伝説を刻んできた歴史あるイングランドチームのユニフォームをまといます。

そして、「エミレーツFAカップ」の興奮を象徴する6つのキーテーマ「お祝い」「生きがい」「極み」「敬意」「勇気」「粘り強さ」を掲げ、それぞれのテーマを体現する大会の名場面と『ブルーロック』の名シーンを組み合わせたスペシャルコンテンツを、大会公式SNSで3月23日から順次公開していきます！

Instagram、Xなどの大会公式SNSでは、「エミレーツFAカップ」のシーンを照らし合わせた『ブルーロック』の“あのコマ”が投稿されるかも！？

「エミレーツFAカップ」公式Instagram

「エミレーツFAカップ」公式X

「エミレーツFAカップ」公式Facebook

巨人・主催試合、日本スポーツの聖地「MUFGスタジアム(国立競技場)」でトロフィー展示

「エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー」では、「エミレーツFAカップ」のトロフィーが東京、大阪、静岡を巡り、その土地ならではの文化と触れ合う特別なイベントを実施します。各地でのイベントの様子は公式SNSで随時発信！ 有名選手・ゲストからのスペシャルコメントも続々公開予定です。

東京では、日本最古のプロ野球球団「読売ジャイアンツ」とのコラボにより、東京ドームにて1日限定の特別展示を実施します。英国を代表する伝統的なスポーツであるサッカーと、日本で国民的な人気を誇る野球。本展示は、2つのスポーツ文化が交わる、またとない機会です。

■対象試合

2026年3月29日(日)読売ジャイアンツ対阪神タイガース(14:00試合開始)

■展示時間

12:00～16:00頃(7回裏終了まで)

■展示場所

東京ドーム場内 1階コンコース中央(東京都文京区後楽1-3-61)

■展示内容

エミレーツFAカップ オフィシャルトロフィー

「エミレーツFAカップ」で活躍のサッカー選手サイン入りユニフォーム

※展示のご観覧には当日の入場券が必要です。

※展示場所や内容は変更となる場合があります。

このほか、Jリーグの主催試合や日本代表戦など、数々の名勝負が刻まれてきた「日本スポーツの聖地」MUFGスタジアムにて、これまでの「エミレーツFAカップ」優勝チームが手にしてきたイングランドサッカー史の栄光を象徴するトロフィーを特別展示します。聖地ウェンブリーで手渡されてきた、伝統あるイングランドサッカーの頂点を証明するその存在を、国内サッカーの聖地で間近に感じられます。

■日時

2026年3月31日(火) 15:00～17:00

2026年4月1日(水) 10:00～17:00

■場所

MUFGスタジアム(国立競技場)外苑門Eゲート「秩父宮記念ギャラリー」南側外構面 (〒160-0013東京都新宿区霞ヶ丘町10-1)

■展示内容

エミレーツFAカップ オフィシャルトロフィー

2026年5月16日(現地時間)まで続く「エミレーツFAカップ」全試合はU-NEXT で独占配信中！

サッカーファンだけでなく、『ブルーロック』からサッカーに興味を持ち始めた人も、さまざまなドラマや歴史的瞬間が起こるかもしれない、「エミレーツFAカップ」をお見逃しなく！

SNSのほかYouTubeやTikTokでも、日々「エミレーツFAカップ」に関する情報が更新されるので合わせてチェックしてみてくださいね。

「エミレーツFAカップ」はU-NEXTで独占配信中！

「エミレーツFAカップ」公式YouTube

「エミレーツFAカップ」公式TikTok

[PR]提供：イングランドサッカー協会