私たちの暮らしに欠かせない「包装（パッケージ）」。環境への配慮やコスト、安定供給など、パッケージを取り巻く環境はここ数年で複雑化し、重要な節目を迎えています。

そんな中、これからの10年で「パッケージ領域の拡大」を目指すのが共同印刷です。現場の最前線で活躍する生活・産業資材部門の若手営業2名に、日々の仕事のリアル、仕事のやりがいや醍醐味、成長領域で働く面白さなどについて聞きました。

プロフィール

山根陸さん（2018年卒） 包装事業部 営業2部3課所属。お菓子メーカーや日用品メーカーを中心に、紙器やフィルム包装の営業を担当。デザインやイラストに興味があり、新製品の企画や提案、設計まで幅広く携わる。

浅井梨菜さん（2023年卒） L&I事業部 営業1部2課所属。ラミネートチューブの営業を担当。歯磨き粉や化粧品、食品、医薬品など幅広い分野に顧客を抱える。入社2年目で新製品プロジェクトに携わり、部内表彰を受賞。現在は新入社員の教育係も務める。

入社のきっかけは「クリエイティブ領域への興味」

――共同印刷に入社したきっかけについて教えてください。

もともと、デザインやイラストといったクリエイティブな領域に興味を持って就活をしていました。自分のアイデアで新しいものを作り出せるような仕事に携わりたいと思っていたんです。共同印刷については、思っていたよりもいろいろな製品があって、決まったものを扱うだけでなく、自分で考えて提案できる仕事もあるんだなと思ったのが、入社のきっかけですね。





私は学生時代に出版社で校正のアルバイトをしていて、そのときにお客さまの商品をアピールして販売促進を支援する仕事をしたいと思いました。それで、印刷業界のほかに、広告やITといった業界を志望して就活をしたんです。その中で出会った共同印刷の人や組織の印象がすごく良くて、ここで働きたいと思いました。





山根さん

――お二人が営業職を選んだ理由は何だったのでしょうか。

実はそこまで人付き合いが得意なタイプではないのですが、いろいろな人とのつながりの中で新しいものを作っていく仕事の面白さに気づいて営業職を選びました。





私は人と関わるのが好きなタイプだったので、最初から営業職で働きたいと思っていました。ただ、厳しいノルマを達成するためにとにかく売り込む営業スタイルは自分に向いていないと感じていて。共同印刷はそうではなかったので、すごく自分に合っていると思います。





浅井さん

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入社2年目で新製品プロジェクトを担当し、部内表彰を受賞

――現在、担当している業務内容について教えてください。

当社の生活・産業資材部門には、大きく分けてチューブ事業とそれ以外の包装事業の二つの領域があります。私は後者の包装事業の紙器とフィルムを中心に担当しており、お菓子や日用品のメーカーさんとお仕事をしています。既存製品の製造はもちろん、お客様が新製品を作る際などに、パッケージのデザインや設計などのご提案を行っていますね。





私はチューブ事業を担当していて、メインで歯みがき粉メーカー様とお仕事をしています。あとは日焼け止めやヘアケア製品、食品、医薬品など、さまざまなお客様とやりとりしています。山根さんと同じように、お客様が新製品を企画される際などにご相談いただき、内容物に合った材質やデザインなどをご提案します。





――現場での印象的なエピソードを教えてください。

最近の話だと、初めてのお客様を訪問するのにしっかりとリサーチをして、どんな製品ならお客様のニーズに応えられるかを考えて提案したことですね。その結果、お客様に興味を持っていただいて、採用に向けて検討を進めていただけました。準備したことが報われて、すごく嬉しかったです。





入社2年目に、自分自身が中心となってお客様の新製品作りに携わったことですね。その製品が発売後に話題になったことで、部内表彰を受賞することができました。歯磨き粉って定番製品が強い市場で、新製品が成功するのは簡単ではないんです。そんな中で成果を出せたのは、とても印象深い思い出です。





決まった製品を売るだけでなく、顧客と伴走できるのが大きなやりがい

――生活・産業資材部門の営業職ならではのやりがいについて教えてください。

決まった製品を売るだけでなく、お客様の困りごとや作りたいものに対して、一緒に伴走できるところは大きなやりがいです。もちろん、新しいものを作っていくのは難しいことも多いです。社内を巻き込みながら的確に情報を共有して、なおかつスピード感を持って臨む必要があります。





やはり、ドラッグストアなどに自分の関わった製品が並んでいるのを見たときですね。特に新製品については、プロジェクトがスタートしてから発売まで1年くらいはかかります。長い時間をかけて作った製品が実際に売られているのを目にしたときは、「あのとき、このパッケージの色にこだわってよかった」とか、そういった思い出がよみがえってきます。





――市場やニーズの変化を現場で感じることはありますか。

ありますね。特にここ数年は環境問題が話題になっていて、お客様からもさまざまなご要望をいただきます。たとえば、「現状の仕様を大きく変えずにプラスチックを減らす方法はありませんか」といったご相談が多いですね。それに対して、技術部門とも連携しながらどんな対応ができるかは、常に意見交換しながら進めています。





チューブはまさにプラスチックの塊なので、山根さんと同じようなご相談は私もよくいただきます。加えて、近年はグローバル展開も拡大していて、海外でのチューブ製造に関するお問い合わせも増えていますね。





共同印刷は若手のうちから大きな裁量を持って働ける会社

――お二人のお話を伺っていると、共同印刷は若手から裁量を持って働ける会社だと感じます。

そうですね。チューブにしてもフィルムにしても、お客様の製品に合わせてオーダーメイドに近い形で作る必要があります。そうなると、重要なのは「お客様が何を求めていて、当社は何を提供できるのか」をしっかりと考えること。若手とかベテランとか関係なく、一人ひとりが仮説を立ててお客様と向き合わないといけません。それもあって、当社では若手も自分で考えて動けるだけの裁量が与えられているんです。





先ほどお話した、2年目でプロジェクトを立ち上げたエピソードが、まさに「若手が裁量を持って動いた」仕事だと思います。もちろん、放任ではありません。どの先輩も話しやすいし、困ったときはすぐに相談できます。会社として若手を育てようという意識がすごく強いと感じます。





同感ですね。共同印刷では新しいビジネスアイデアを社内で公募する「ビジネスコンテスト」を開催するなど、若手のチャレンジを支援する取り組みが行われています。入社1年目の新卒社員が最優秀賞を獲得した例もあり、会社として若い発想やチャレンジ精神を求めているんです。





そうやって成果を上げると、仮に達成額が小さかったとしても、きちんと会社として評価してもらえます。制度もそうですが、そういう文化がある会社なんです。





――制度や組織文化に「若手の育成」がしっかり根付いているのですね。

そう思います。私は現在、新入社員の教育係を務めています。私もそうでしたが、若手には一人で工場に足を運んで現場のメンバーにいろいろと教えてもらう機会を作っています。営業職にとっても、現場を知ることは何より学びになるからです。また、月に1回、部の若手メンバーで集まって、試作内容の共有やお客様の声をシェアするなど、情報共有の仕組みも整えています。





パッケージ領域の営業職は社会に大きな影響を与えられる仕事

――共同印刷では、長期戦略としてパッケージ領域に注力することを明言しています。現場ではどのように受け止めていますか。

市場の変化は激しく、なかにはシュリンクしていくマーケットもあります。その中で、会社として「パッケージ領域に投資をするんだ」という意気込みは現場でも感じているところです。具体的には、中期経営計画もそうですし、日々の数値目標などを見ても、期待が表れていると思いますね。





確かに市場としても、日焼け止めやハンドクリームなどは需要が伸びている印象で、当社も引き合いを多くいただいています。一方で、国内だけでは人手不足や設備の問題もあってなかなか事業拡大が難しい面もあるので、今後は海外拠点への注力がさらに進むのではないでしょうか。実際、以前は海外といえばベテラン社員の仕事だったのですが、現在は若手もタイミングが合えば海外拠点を訪問するケースが増えています。





――お客様の要望にも変化がありますか。

はい。一番増えている関心事は、先ほどもお話したプラスチックの削減です。あとはインバウンドや海外展開する日系企業の増加により、ワールドワイドな法令対応やハラール認証などに関するご要望も増えています。





プラスチックの削減も簡単ではないんです。チューブの厚みを薄くすればいいのですが、そうなると内容物が守れなかったり、見た目が損なわれたりすることもあります。一昨年リリースした紙ベースのチューブは、まさにそうしたご要望に応えられる製品で、大きな反響をいただいています。





――今後10年で、パッケージ領域はどんな方向に進んでいくと思いますか。

競合他社も含めて、大きな変化が続くと考えています。たとえば、別の事業に注力する会社もあるでしょうし、逆にパッケージ事業を続けていく会社もいるでしょう。その中で、当社は他社との連携を強化しながら、新領域などにもチャレンジしていくことになると思います。





環境配慮品に対するニーズがますます増えてくるかと思います。しかし、環境配慮品は従来品よりもコストアップしてしまうのが課題です。そのため、既存の材料や生産体制にこだわらず、海外拠点もありますので、視野を広げていく必要があるかと思います。





共同印刷の技術力も試されますね。たとえば、カップ焼きそばの湯切り用の蓋は、開けると穴が開く特殊な加工が施されています。あの加工ができる会社は実はほとんどないんです。そうした技術を、たとえばカップ焼きそばだけでなくほかの用途にも展開できないかなど、新しい発想でご提案していければと思っています。





――時代の要請もあり、パッケージ事業はこれからさらに伸びる領域だと思います。そのような環境で働ける面白さはどんなところにありますか。

パッケージ事業は、プラスチックの削減など社会全体の動きとも連動しており、世の中に影響を与えられる領域です。課題に対して、自分で考えて仮説を立て、チャレンジできる。非常に面白い仕事だと思います。





若手のうちからチャンスをもらえますし、多くの人とたくさんの経験を積むことができます。特に人と関わることが好きな人には、とても楽しい環境だと思います。





――これから就活に臨む人にメッセージをお願いします。

共同印刷は自分自身で何かを生み出したい、ものづくりに関わりたいと考えている方には特におすすめの会社だと思います。





共同印刷はラミネートチューブ国内製造シェアトップで、他にはない多くの強みを持った会社です。チャレンジしたい、海外に行きたい、製品パッケージが好きなど、きっかけは何でも構いませんので、興味を持っていただけたら嬉しいです。





パッケージ領域に注力することを発表した共同印刷。生活・産業資材部門はまさにこれから注目を集める事業部門であり、会社からも大きな期待が寄せられています。

お二人の話で特に印象的だったのは、 若手のうちから大きな裁量が与えられ、失敗を恐れずチャレンジできる環境が整っていること。ただ製品を売るのではなく、技術的な提案から新製品開発などのクリエイティブな仕事まで幅広く関われる点は、共同印刷の営業職ならではといえるでしょう。

多くの人と関わりながら、世の中に大きなインパクトを与える仕事がしたいと思っている人は、ぜひ共同印刷への入社を検討してはいかがでしょうか。

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