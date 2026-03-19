アメリカ生まれのスイス時計ブランド「HAMILTON」は、優れた品質と個性的なデザイン、そして誠実な価格戦略によって、多くの人々から愛されている。もしもあなたが、人生という時間に彩を与え、特別なものとして楽しみたいのなら、このHAMILTONの腕時計を手にすることをおすすめしたい。あなたの人生という時間を共に過ごす、特別なパートナーとなってくれるだろう。

人生のステージが変わる瞬間に ― 新しいスタートを迎える人 ―

就職や転職などの“新しい時間”の始まりに合わせて、腕元に新しい腕時計を選ぶ人が増えている。社会において腕時計は、時刻を知るための実用品である以上に、自分自身を表現するアクセサリーという側面がある。新しい出会いも増えるタイミングだからこそ、自分自身がこだわって選んだ腕時計を身に着けることで、さりげなく自分を語るのだ。また、お気に入りの腕時計をつけると、不思議とシャンと背筋が伸びる。仕事に立ち向かう気持ちを、腕元の時計が整えてくれるだろう。

では人生のステージの変わる瞬間に寄り添ってくれる腕時計は、どういった視点から選ぶべきなのだろうか。まずは歴史、そして製品に対する信頼感、そしてデザインということになるだろう。アメリカのペンシルバニア州ランカスターで1892年に誕生した「HAMILTON」は、その全てを兼ね備えた名門。特に鉄道時計の分野で発展し、正確な時刻で産業や暮らしを支えた実力派であり、人生の節目を飾るにふさわしいブランドだ。

人気モデルの「カーキ フィールド」は、ミリタリーウォッチをルーツにもち、シンプルな表示や大型の針など、視認性と使いやすさにこだわってきた。「カーキ フィールド マーフ 38mm (H70405130)」は、2014年に公開された映画『インターステラー』にて劇中用の小道具として制作されたモデルがベース。ヴィンテージなデザインの針や日焼けした風合いのインデックスによってレトロ感を加えており、タイムレスな魅力が増した。ケース径はやや小振りな38mmなので、シャツの袖口とも干渉しにくいのもメリットとなる。

HAMILTONのドレスウォッチの定番「ジャズマスター」の中でも、特に人気の高い“オープンハート”モデルの「ジャズマスター オープン ハート(H32215190)」は、ダイヤルを大胆にカットすることで、チクタクと動くムーブメントの心臓部分が見えるので、手元のアクセントとしても効果的。ダイヤルに使用したマザー オブ パールは光の角度で美しく色を変化させるため、腕時計を眺めているだけで心が華やぐだろう。

自分の成長を、かたちにする節目 ― 頑張った自分に贈る、ご褒美時計 ―

自分自身の頑張りが評価されることは、とても誇らしいこと。責任ある立場へと昇進したのなら、“次のステージ”へ進む自分を鼓舞するために新しい腕時計を選ぶ……。それも自分の成長物語に、華を添えることになるだろう。そんな特別な節目に手に入れる腕時計は、より“自分らしさ”にこだわって選びたい。HAMILTONの「ベンチュラ」は、まさに自分を語るための腕時計だ。

世界初の電池式腕時計として1957年に誕生した「ベンチュラ」は、その先進性を語るように、インパクト絶大な左右非対称のケースを採用した。この腕時計のデザインは、名車キャデラックでも知られる著名デザイナーのリチャード・アービブが手掛けたもの。躍進するアメリカの技術やカルチャーが投影された唯一無二の腕時計であり、時計界のマスターピースとして評価される傑作を、自分を投影するものとして選ぶのだ。

HAMILTONの「ベンチュラ」は、腕時計の歴史に先進性という輝きを加えた傑作であり、どれだけ時間を重ねても、古びるということはない。だからこそこういう時計を選ぶということは、革新性と先進性を自分のものにするということにもなる。 その非対称ケースは遠目から見ても違いがわかり、バネのように伸縮するフレックス式のブレスレットもアクセサリーのように個性がある。「ベンチュラ (H24411232)」は、世界初の電池式駆動の腕時計をして生まれたというルーツを継承するクォーツモデルであり、「ベンチュラ」の先進性を現代に伝えるものとなっている。

またレディースモデルの「ベンチュラ S (H24211170)」は、ピンク色のダイヤルを採用しており、腕元に美しいアクセントをつくる。 個性的な腕時計は目を引く上に、「ベンチュラ」という歴史的傑作という付加価値もあるため、時計好きを引き寄せる絶好のカンバセーションピースとなるだろう。

5月発売予定の新商品

人生をともに分かち合う時間にも ― 記念日・結婚という節目 ―

人生というのは、さまざまな瞬間の積み重ねである。よい瞬間もあれば忘れたい瞬間もあるが、それも全部ひっくるめて、流れる時間の中を生きていくのだ。

誕生日や結婚記念日など、人生の節目に腕時計を選ぶ人が多いのは、流れる時間をより特別なものとしたいからであり、パートナーとの思い出が詰まった腕時計は、絆の象徴としていつまでも特別なものとなる。HAMILTONが選ばれる理由はそこにもある。HAMILTONの時計にはさまざまなライフスタイルにフィットする幅広いバリエーションが用意されるが、メンズウォッチだけでなくレディースウォッチも充実。そのためブランドであわせるペアウォッチも楽しめるのだ。例えば「ジャズマスター」の場合、使いやすいラウンドケースのデザインながら、ケースサイズやダイヤルデザイン、カラーのバリエーションが豊富に揃う。ふたりの人生の節目を飾る記念ウォッチをHAMILTONで選ぶ。そこからふたりの時間が始まるのだ。

「ジャズマスター オープン ハート (H32675140)」は、男性の手首にきれいに収まる40mmケースを採用。ダイヤルカラーはブルーのグラデーション仕上げにすることで、シックな中にも個性を加える。そしてダイナミックなカッティングによってムーブメントの動きを見せる“オープンハート”が、ほどよい遊び心を加える。

しかも「ジャズマスター」はレディースモデルも充実。中三針でカレンダーもない端正なデザインの「ジャズマスター クォーツ (H32301181)」は、ケース径が32mmと女性の腕に納まりの良いサイズ感で、キリっと辛口なイメージをつくる効果もある。 こんなデザインなら、ふたりの腕時計を交換(スイッチ)するなんてことも可能だ。思い出の腕時計をさまざまなスタイルで楽しめるのは多くのバリエーションをもつHAMILTONだからこそ可能なテクニック。人生に寄り添い続ける存在になってくれるだろう。

なぜ「HAMILTON」は、人生の節目に選ばれるのか

HAMILTONの歴史は、かなりユニークだ。アメリカの中小時計会社が合併し、1892年に創業。高精度の懐中時計が鉄道会社の目に留まり、公的な鉄道時計として使用されるようになる。また精度、耐久性、メンテナンス性を評価され、アメリカ軍に時計を納品するようになる。世界初の電池駆動式腕時計「ベンチュラ」を開発するなど、先進的な時計を目指して研究開発を進めた。

アメリカを代表する時計ブランドへと躍進するHAMILTONだが、1974年にSSIHグループ(スウォッチグループの前身)の傘下に収まり、時計製造の拠点をスイスに移した。そしてアメリカンスピリット×スイスの高精度技術という他にはない個性を武器に、さらに時計製造のレベルを高めている。またアメリカ発祥であるためハリウッドの映画産業とのつながりも深く、劇中の小道具として時計を提供することも多い。最近では、ゲームの世界においても、ストーリーテリングの役割を担う時計で新しいファンを獲得している。これもHAMILTONだからこそ可能な戦略だ。純粋なるスイスの時計ブランドではなく、アメリカのカルチャーを内包しながら、高性能の時計を作り出すHAMILTONは、他にはない魅力があるのだ。

ケースバックには文字の刻印が可能

直営旗艦店 ハミルトンストア 東京 キャットストリートでは、一部のモデルのケースバックに無償で文字彫刻を行うサービスを実施している。アルファベットはもちろん、ひらがなやカタカナ、漢字の刻印も可能。ここにメッセージを彫り込めば、人生を飾るにふさわしい、特別な腕時計になるだろう。

HAMILTON直営旗艦店

HAMILTONの直営店舗では、圧倒的な商品ラインナップに加え、写真だけでは伝わらない質感や装着感を直接確かめることができる。専門スタッフが商品に込められたエピソードや職人技を丁寧に説明してくれるため、自分に最適な一本を選びやすい。

STORE INFORMATION 直営旗艦店 ■ハミルトンストア 東京 キャットストリート 〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-14-5

03-3400-1181 直営店 ■ハミルトンショップ 新宿Flags 〒160-0022

東京都新宿区新宿3-37-1 Flags 2F

03-6380-0660 ■ハミルトン 伊勢丹新宿店 〒160-0022

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館 5階 ウォッチ

03-6273-1512 公式サイトでは最新の取扱情報や最寄り店舗を簡単に検索できる。より深くHAMILTONを知るために、ぜひチェックしてみて欲しい。

著者：篠田哲生

[PR]提供：ハミルトン／スウォッチ グループ ジャパン株式会社